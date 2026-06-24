Минимум шансов на успех: старые методы поиска внеземного разума завели науку в тупик

Научные приборы ослепли. Мы ищем во Вселенной "зеленых человечков" или бактерии-близнецы земных обитателей, полностью игнорируя формы жизни, которые не вписываются в наши учебники. Международная группа ученых в журнале Nature Astronomy ударила по столу: пора признать, что современная тактика поиска внеземной жизни — это попытка поймать нейтрино рыболовной сетью. Мы слишком боимся ложных сенсаций, но в итоге пропускаем реальную добычу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use НЛО над полем ночью

Ловушка для догматиков: почему приборы не видят жизнь

Проблема не в технике, а в голове. Поиск внеземной жизни буксует, потому что мы ищем копию самих себя. Миссии и датчики заточены под узкий набор биосигнатур, которые мы считаем каноническими. Исследователи из Свободного университета Берлина утверждают: такая стратегия — путь в тупик. Мы параноидально боимся "ложноположительных" результатов, когда за жизнь принимают игру теней на камнях. Но риск "ложноотрицательного" исхода — пройти мимо живого океана и назвать его мертвым — оказался гораздо выше.

"Мы сами загнали себя в угол, ориентируясь только на известные биологические маркеры. Мы рискуем упустить формы жизни, которые дышат чем-то другим и развиваются по иным правилам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы не остаться на обочине величайшего открытия, команда Инге Лоес тен Кате предлагает сменить гнев на милость. Нужно внедрять машинное обучение и теоретические модели, которые способны распознать аномалию, даже если она не похожа на кишечную палочку. Нам нужен ИИ, который видит не "вещество", а "систему".

Спрятаться под льдом: где Шредингер держит своего кота

Вселенная — мастер маскировки. Признаки жизни легко прячутся за геологическим шумом. Например, бурная химия недр может просто стереть следы биоактивности на поверхности. Профессор Франк Постберг приводит убойный пример: если вы смотрите только на корку пирога, вы никогда не узнаете, что внутри — начинка. На спутниках вроде Энцелада жизнь, скорее всего, обитает в глубоких океанах под километрами льда. А мы сканируем поверхность.

Причина неудачи Суть проблемы Маскировка Геологические процессы перекрывают слабые сигналы биологии. Слепота методов Датчики ищут конкретные молекулы, игнорируя необычные структуры. Азотная завеса Атмосферы иных миров искажают спектр, скрывая привычные нам газы.

Жизнь на окраинах Солнечной системы может быть крайне медлительной или существовать в форме "органического смога". Если мы не пересмотрим методику измерений, наши роботы будут топтать инопланетных микробов, считая их просто грязным снегом.

"Для каждой среды нужно свое 'базовое состояние'. На других планетах даже типичные для Земли следы жизни будут выглядеть иначе из-за давления и состава атмосферы", — объяснил Алексей Руднев, астрофизик, в интервью для Pravda. Ru.

Межпланетный грабеж: почему цена ошибки критична

Неспособность разглядеть жизнь — это не только научный стыд, но и риск планетарного масштаба. Профессор Лена Ноак рубит правду: цена "ложноотрицательного" результата — разрушенная биосфера. Представьте, что корпорации получили лицензию на добычу металлов на "мертвом" астероиде или спутнике, а там кипит жизнь. Мы уничтожим чужую цивилизацию (пусть и микроскопическую) просто из-за плохой настройки спектрометра.

Это не фантастика, а реальная угроза. Скоро мы начнем строить поселения и разрывать поверхность планет в поисках сырья. Без четких алгоритмов проверки мы превратимся в слонов в посудной лавке Вселенной. Поэтому проект CRC 1759 в Свободном университете Берлина уже сейчас подключает этиков. Ученые пытаются понять: имеем ли мы право "колонизировать" мир, если не уверены на 100%, что он пуст?

"Ошибка в идентификации жизни на объекте может привести к необратимому загрязнению или уничтожению уникальных экосистем. Мы обязаны пересмотреть стандарты безопасности миссий", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы

Почему мы ищем именно углеродную жизнь?

Углерод — самый гибкий "конструктор" во Вселенной. Он легко строит сложные цепи. Но это не значит, что кремний или аммиачные системы невозможны. Проблема в том, что мы не знаем, как именно выглядит приборный сигнал от "кремниевого кота".

Может ли жизнь скрываться в газовых гигантах?

Вполне. Но там действуют экстремальные магнитные поля и ураганные ветры. Жизни там пришлось бы быть либо сверхпрочной, либо дрейфовать в верхних слоях облаков. Наши нынешние зонды в такие дебри стараются не соваться.

Что такое "ложноотрицательный результат" простыми словами?

Это тест на беременность, который говорит "нет", хотя ребенок уже пинается. В космосе это прибор, который видит метан и органику, но учёные решают, что это случайная химия, а не результат работы микробов.

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