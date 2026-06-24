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Настоящий винный погреб императора: в бездне у берегов Турции всплыла правда о великом наследии

Наука

Представьте, что вы нашли на дне морском не просто груду черепков, а идеально укомплектованный винный погреб императора, который ждал дегустации тысячу лет. Именно это произошло у берегов Турции. Команда Роберта Балларда на судне "Наутилус" просканировала дно у древнего города Книдус и выудила из бездны настоящий исторический джекпот. Три византийских корабля, набитых амфорами, лежат на глубине до 500 метров — там, где человеческий глаз без помощи роботов просто бесполезен. Это не просто находка, это хроника того, как великая империя сначала диктовала правила игры на море, а потом потихоньку сливала позиции итальянским конкурентам.

Шторм
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторм

Винный экспресс X века: идеальная сохранность

Корабль "Книдос F" — это мечта перфекциониста. Он не перевернулся, не развалился на части, а просто сел на киль и ушел в песок на глубине 370 метров. Роботы ROV насчитали 545 целых амфор. Текст из журнала Heritage подтверждает: груз лежит настолько плотно, что высота кучи всего полметра. Это значит, что корпус судна, скорее всего, отлично законсервирован под слоем ила. Никаких следов рыболовных тралов — дно здесь девственно чистое. Весь товар — это так называемые амфоры Гюнсенина типа I. Короткие горлышки, ребристые бока, пузатая форма. В таких сосудах в X-XII веках возили всё: от элитного вина из Ганоса до зерна и рыбы. Это был стандарт индустрии, своего рода "морской контейнер" средневековья.

"Обнаружение таких нетронутых объектов на больших глубинах — большая редкость. Чистая вода Эгейского моря дала нам картинку с погрешностью в пару сантиметров. Мы получили цифровой слепок истории, не сдвинув ни одного черепка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Морская логистика: от золотого солида до каботажной гребли

В X веке Византия была "хозяйкой горы". Империя вернула Крит и Кипр, вышвырнув арабов с торговых путей. Валюта железная — золотой солид, администрирование — жесткое. Корабли "Книдос F" и "L" относятся именно к этой эпохе расцвета. Они гоняли грузы по Карийскому пути, связывая Константинополь с Египтом. Но к XIII веку всё начало гнить. Центральная власть ослабла, итальянские купцы из Венеции и Генуи вырвали торговые привилегии, а турки наступали на пятки на берегу. Третий корабль, "Книдос N", — это уже памятник эпохе упадка. Он меньше, груз у него странный, а маршруты стали короткими и осторожными.

Признак Эпоха расцвета (X-XII вв.) Эпоха кризиса (XIII в.)
Тип груза Стандартизированные амфоры Гюнсенина I Редкие, локальные формы ("Книдос N")
География Транссредиземноморские рейсы Местный каботаж вдоль берега
Суда Грузоподъемность до 30 тонн, устойчивый киль Малые суда, фрагментарный флот

"Отсутствие столовых приборов и личных вещей экипажа на месте крушения мешает точно идентифицировать порты приписки. Однако массовость амфор типа Гюнсенина I говорит об отлаженной индустрии, которая работала на всю ойкумену", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Загадка Книдоса N: амфоры-невидимки

Самое странное в находке — груз судна "Книдос N". Ученые перерыли все каталоги, но так и не нашли аналогов местным амфорам с плоским дном и сферическим телом. Это совершенно новый тип сосудов. Скорее всего, их штамповали в какой-то локальной мастерской, которая обслуживала маленький каботажный маршрут. В тринадцатом столетии Византия потеряла контроль над глобальными перевозками. Рынок развалился на куски. Вместо огромных караванов по морю шныряли мелкие торговцы-одиночки. Они возили то, что было под рукой, в таре, которую лепили в соседней деревне. Это наглядная деградация экономики — от мировой империи к региональному рынку.

"Каждая такая находка — это фрагмент ДНК древней экономики. Плоское дно новых амфор может указывать на специфический способ хранения или вовсе на уникальный продукт, который мы раньше не встречали", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Почему корабли не сгнили за 1000 лет?

На таких глубинах мало кислорода и очень холодно. Это идеальный холодильник. Плюс — отсутствие солнечного света и сильных течений. Дерево может разрушаться микроорганизмами, но керамика и то, что скрыто под илом, остается в сохранности.

Как узнали возраст по амфорам?

Существует классификация Нергис Гюнсенин. Глиняная тара была как iPhone: каждая модель имела свой дизайн и время выпуска. Зная форму ручек и изгиб горлышка, археологи определяют век с точностью до десятилетий.

Почему археологи не достали корабли на поверхность?

Конвенция ЮНЕСКО требует оставлять наследие на месте. Подъем на воздух — это стресс для артефактов. Проще отснять всё роботами в сверхвысоком разрешении и составить 3D-модель, чем обрекать древнее дерево на быстрое разрушение в музее.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, археолог Павел Синицын
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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