Космос набит помехами: наши приборы годами выбрасывали техносигналы чужих миров в корзину

Десятилетия радиомолчания — это не вердикт об одиночестве. Это диагноз нашим приборам. Представьте, что вы пытаетесь услышать шепот в эпицентре рок-концерта, где вместо колонок — ревущие звезды. Новое исследование SETI доказывает: космос набит помехами, которые шинкуют сигналы чужих цивилизаций в мелкую крошку. Узкий луч радиостанции, пройдя через звездный ветер, превращается в невнятное шипение, которое земные алгоритмы просто выбрасывают в корзину.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика

Космический "глушитель": как плазма стирает техносигналы

Радиоастрономы привыкли искать в небе "иглы" — резкие и узкие всплески на определенных частотах. Физика проста: природа не умеет генерировать такие четкие импульсы, а техника — умеет. Но группа ученых из Института SETI обнаружила подвох. Межпланетная среда, забитая ионизированным газом, работает как матовое стекло для фонарика. Четкий луч размазывается.

Этот эффект называют "уширением" (broadening). Сигнал теряет плотность энергии. Вместо одного мощного удара в конкретный герц мы получаем "размазанную" по диапазону кляксу. Мощность та же, но яркости не хватает, чтобы детекторы телескопов сработали. В итоге техносигнатура тонет в естественном радиошуме, и мы фиксируем "пустоту".

"Моделирование показывает: наши фильтры поиска слишком узкие. Мы ищем 'иглу' идеальной формы, в то время как физика превращает её в бесформенное облако", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Наследие аппаратов Viking: база для расчетов

Астрономы Вишал Гаджар и Грейс Браун не гадали на кофейной гуще. Они подняли архивы NASA по миссиям Mariner IV и Viking. Когда эти железки летали у Марса, их сигналы на пути к Земле прошивали солнечную плазму. Ученые буквально измерили, как солнечный ветер "корежит" земную радиосвязь.

Эту математику наложили на другие звезды. Самый жесткий сценарий ждет нас при поиске жизни у М-карликов. Это крошечные, злые звезды, которые составляют большинство населения Галактики. Их плазма в разы плотнее нашей. Если там кто-то и живет, их сигналы доходят до нас в состоянии "фарша", который нынешние алгоритмы принимают за помехи от микроволновки.

Параметр Влияние на поиск Источник данных Архивные искажения сигналов зондов Mariner и Viking Главная цель Системы М-карликов (красных карликов) Проблема Сигнал "размывается" по частоте, уходя под порог шума

Оказалось, что чем активнее космическая погода в чужой системе, тем меньше шансов поймать стандартный радиопривет. Мы годами игнорировали этот фактор, считая вакуум абсолютно прозрачным.

Парадокс Ферми: почему молчит Вселенная

Знаменитый вопрос "Где все?" получил технический ответ. Возможно, они орут в мегафоны, но мы слушаем через вату. Парадокс Ферми теперь выглядит не как отсутствие соседей, а как ошибка настройки нашего приемника. Мы ждем идеальный синус, а получаем рваный ритм.

"Это классический пример того, как цифровая тишина вызвана не отсутствием данных, а физикой среды. Мы строим более сложные математические 'уши', чтобы услышать искаженный голос", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Это не значит, что инопланетяне точно есть. Это значит, что мы их неправильно искали. Работа дает математический шаблон: как именно плазма деформирует импульс. Теперь астрофизики могут перенастроить телескопы, чтобы те искали не тонкие линии, а широкие аномальные пятна в радиоэфире.

"Нам нужно понимать: прямых замеров плазмы у экзопланет нет. Мы лишь предполагаем её плотность, опираясь на модели", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы

Значит ли это, что инопланетяне существуют?

Нет. Исследование описывает только физическую преграду. Оно объясняет, почему мы не видим сигналы, даже если они посылаются прямо сейчас.

Как теперь будут искать сигналы?

Ученые предложили новый фреймворк. Будущие проекты, вроде гигантской сети антенн SKA-Low, будут учитывать коэффициент "размытия" и искать нечеткие частотные аномалии.

Почему это важно для экзопланет?

Большинство потенциально обитаемых миров найдены у красных карликов. Именно там искажения максимальны. Без учета этой модели шанс найти там техносигнатуру близок к нулю.

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