Глобальный термостат только разогревается: почему метеорологи ждут рекордов жары

Тихий океан решил "надуться". Спутники зафиксировали гигантский горб теплой воды, который несется к берегам Южной Америки. Уровень моря там подскочил на 15 сантиметров. Это не просто каприз стихии, а классическая волна Кельвина. В мире физики это как если бы вы резко толкнули край полной ванны: импульс пошел, и остановить его невозможно. Для метеорологов это четкое "черное письмо" — Эль-Ниньо переходит в режим дикой атаки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Морское дно и осадочные слои

Физика теплового бугра

Представьте, что пассаты — это огромные фены, которые вечно гонят теплую воду от Америки к Азии. Но иногда фены ломаются или начинают дуть в обратную сторону. В этот момент накопленный кипяток срывается с цепи и прет назад на восток. Получается волна Кельвина — глубокий слой горячей жижи, который не дает холодной воде из глубин остудить поверхность. Океан буквально пухнет от жара.

"Спутниковые данные четко показывают физический отклик океана на прогрев, но важно понимать, что Эль-Ниньо — это сложная система взаимодействий воды и воздуха. Подъем уровня на 15 см — это сигнал о серьезной перестройке, однако точный масштаб погодных аномалий в конкретных регионах будет ясен только по мере продвижения волны к побережью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

На свежих картах экватор полыхает красным. Эти пятна — зоны физического расширения. Вода нагревается, молекулы начинают расталкивать друг друга, и вуаля — на поверхности океана вырастает бугор высотой в 6 дюймов. В масштабах планеты это колоссальная энергия, способная перевернуть погоду на всех континентах сразу.

Орбитальный контроль

За этим безобразием следит Sentinel-6 Michael Freilich. Это плод любви НАСА и европейцев, который каждые 10 дней сканирует поверхность океана с точностью до миллиметра. Аппарат видит разницу в высоте воды там, где человеческий глаз разглядит только бесконечную синеву. Измерения показывают: Тихий океан прогревается рекордными темпами.

Параметр Текущее состояние Аномалия уровня моря +15 см вдоль экватора Исторический аналог Супер-Эль-Ниньо 1997 года Главный ревизор Спутник Sentinel-6

Данные со спутника — это не просто скучные цифры. Это приговор для стабильности атмосферы. Когда такая масса тепла перемещается, верхние слои мезосферы и приземные течения начинают вести себя непредсказуемо. Это предвестник климатического хаоса.

"Такой резкий скачок уровня океана из-за температуры — это всегда плохие новости для прибрежной инфраструктуры. Вода не просто становится выше, она несет в себе запас энергии, который потом выплеснется в виде штормов и ураганов", — отметил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Климатическая перестановка

Когда теплая масса дойдет до цели, Колумбию и Перу начнет заливать, а Австралия и Индонезия — напротив — превратятся в сухарь. Эль-Ниньо работает как глобальный термостат, который кто-то выкрутил на максимум. Это толкает таяние ледников Антарктиды и делает каждый последующий год жарче предыдущего.

Однако ученые просят не паниковать раньше времени. Да, нынешняя волна Кельвина мощная, но до рекордов 1997 года пока не дотягивает. В прошлый раз таких импульсов было больше. Сейчас система еще только "разогревается", и какой силы будет финальный удар, мы поймем только через пару месяцев.

"Для физика подъем воды на 15 сантиметров — это классический пример теплового расширения вещества. Но для планеты это перестройка огромных конвекционных ячеек в атмосфере. Океан — это гигантский аккумулятор, который сейчас начал отдавать заряд", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы

Почему из-за потепления воды поднимается уровень моря?

Все просто: молекулы воды при нагревании бесятся сильнее, им нужно больше места. Вода расширяется, и океан буквально "выходит из берегов" вверх. Спутники видят этот тепловой отек.

Что такое волна Кельвина простыми словами?

Это как если бы вы уронили в бассейн огромный кусок льда (или, в нашем случае, тепла), и создавшееся возмущение пошло гулять по всей площади. Это носитель энергии, который перекатывает тепло от одного берега океана к другому.

Насколько надежны прогнозы о рекордной жаре?

Они опираются на железные факты с орбиты. Ошибка исключена: тепла в океане сейчас критически много. Вопрос лишь в том, как именно эта энергия распределится между ливнями в одних местах и засухой в других.

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