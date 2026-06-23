Исчезла без следа — и вдруг вернулась: лисица-призрак подарила учёным надежду спустя 20 лет

На мексиканском острове Косумель биологи обнаружили живой призрак. Крошечная карликовая лисица, которую десятилетиями считали вымершей или мифической, попала в руки ученых. Это первое официальное подтверждение существования вида с 2001 года. Находка переворачивает представления о выживаемости изолированных видов и заставляет власти срочно пересматривать планы застройки побережья. Исследование выжившего самца дает ученым шанс вытащить популяцию из небытия.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Островная лисица

Встреча на шоссе

Событие произошло на 29-м километре прибрежного шоссе. Местные жители заметили странное животное и вызвали патруль Фонда парков и музеев Косумеля. Взрослый самец вел себя тихо, что позволило специалистам аккуратно поймать его для осмотра. После трехдневного карантина и тестов лиса вернулась в заросли государственного заповедника Лагуна-Колумбия.

"Обнаружение особи такого размера — это сигнал. Территория острова жестко ограничена, и любой выход животного к шоссе означает, что его дом разрушают", — объяснил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Зверь оказался значительно меньше своих материковых родственников. Ученые Трэвис Д. Байер и Рафаэль Чакон подтвердили: габариты лисицы составляют лишь 60—80% от размеров обычной серой лисы. Это результат долгой жизни в изоляции, когда дефицит ресурсов заставляет тела уменьшаться ради выживания.

Призрак лесов Косумеля

До этой осени исследователи опирались лишь на кости из древних помоек майя и мутные рассказы очевидцев. Вид официально даже не получил полного научного описания. Лисица жила на острове задолго до появления цивилизации людей, успешно переживая ураганы и засухи. Теперь главная угроза исходит от расширения отелей и дорожных сетей, которые режут лес на куски.

Характеристика Показатель Дата поимки 14 сентября 2023 года Место выпуска Лагуна-Колумбия Размер от материковой формы 60—80 процентов Последнее надежное свидетельство 2001 год

Трэвис Байер подчеркивает, что исчезновение таких видов происходит тихо. Мир не замечает финала, потому что нет взрывов или шума. Редкие существа просто перестают попадаться на глаза в своих глухих убежищах. Появление самца под прицелом камер — это не финал борьбы, а внезапно подаренный второй тайм.

"Физические явления на островах всегда протекают быстрее. Малая площадь ускоряет цепочку последствий от любого вмешательства человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Последний шанс на спасение

Сейчас ученые планируют развернуть сеть фотоловушек и начать забор проб грунта для поиска следов пребывания лисиц. Нужно понять, сколько их осталось и где они прячутся. Без этих цифр любая попытка защитить лес превращается в стрельбу по невидимым целям. Неопределенность в науке часто становится поводом для бездействия, но здесь она должна сработать как детонатор.

"История науки знает примеры, когда одно фото спасало целую экосистему от вырубки. Это юридический аргумент, который невозможно игнорировать", — отметил эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Риск полного вымирания остается запредельным. Южная часть Косумеля стремительно меняется. Свалки, бродячие собаки и новые виллы сжимают кольцо вокруг лагуны. Исследователи настаивают на жестком ограничении доступа в ключевые зоны заповедника, пока популяцию не изучат досконально.

Ответы на популярные вопросы о косумельской лисице

Почему она такая маленькая?

Это адаптация к островной жизни, где мало еды и нет крупных врагов. Тело уменьшается, чтобы тратить меньше энергии на поддержание жизни и поиск пропитания.

Где она пряталась 20 лет?

Лисицы ведут сумеречный образ жизни и отлично маскируются в густых зарослях. Отсутствие встреч с людьми объясняется низкой плотностью популяции и труднодоступностью южных болот острова.

Чем опасны дороги для лисиц?

Шоссе разбивает единый лесной массив на изолированные лоскуты. Животные гибнут под колесами или оказываются заперты на пятачках земли, где им не хватает корма.

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