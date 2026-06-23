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Время ещё есть, но волны уже в пути: Антарктида показала, когда океан начнёт менять карты мира

Наука » Экология

Антарктический лед начал вести себя предсказуемо. Группа климатологов под руководством доктора Фелисити Маккормак выяснила, что потери массы ледяного щита поддаются расчетам на ближайшие 30–50 лет. Этот период станет окном возможностей для спасения прибрежных городов от подъема уровня океана. Мы разберем, почему прогнозы на текущий век стали точнее и как ученые планируют подготовить мир к грядущим изменениям.

Ледник
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ледник

Предсказанный климат до середины века

Модели ледяных щитов прежде вызывали у физиков скепсис из-за накопленных ошибок. Сейчас точность оценки таяния на полвека вперед выросла. Если математическая модель адекватно описывает текущее состояние ледника, она надежно работает для краткосрочного прогноза.

"Мы научились верить данным, которые получаем сегодня, и переносить их на ближайшие десятилетия. Это база для территориального планирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Точное знание скорости подъема воды помогает властям переносить инфраструктуру. Государства уже используют эти данные для защиты береговой линии от угроз.

Ловушки ледяного щита

После 2075 года предсказуемость падает. В игру вступают ледники, опирающиеся на подводные скалы. Потеря контакта со дном провоцирует лавинообразное сползание льда в океан.

Период прогноза Степень надежности
Ближайшие 30-50 лет Высокая
Конец XXI века Низкая

Остановить отступление таких массивов почти невозможно. Механические процессы разрушения льда обгоняют любые попытки сдерживания.

"Подводные участки ледников — это бомба замедленного действия. Модели пока плохо учитывают такие точки возврата", — объяснил в разговоре с Pravda.Ru Алексей Руднев.

Время для решительных действий

Инвестиции в системы наблюдения сокращают разрыв между теорией и реальностью. Ученые призывают тратить ресурсы на спутниковый мониторинг. Эти меры позволят избежать панических решений в будущем.

Для островов Индо-Тихоокеанского региона вопрос стоит остро. Подъем уровня океана вынудит переселить миллионы людей. Политическая ответственность требует учитывать прогнозы в каждой стратегии развития.

"Нам не нужно гадать на кофейной гуще. Нужно строить системы мониторинга и опираться на сухие цифры расчетов", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о таянии льдов

Можно ли остановить таяние Антарктиды?

Краткосрочное таяние считается предсказуемым, что позволяет адаптировать инфраструктуру, но масштабное ускорение процессов в конце века остается трудноуправляемым риском.

Почему прогнозы после 2075 года ненадежны?

Система сталкивается с быстрыми процессами разрушения ледников, стоящих на скальных основаниях ниже уровня моря, которые трудно моделировать из-за нехватки данных.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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