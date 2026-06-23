Антарктический лед начал вести себя предсказуемо. Группа климатологов под руководством доктора Фелисити Маккормак выяснила, что потери массы ледяного щита поддаются расчетам на ближайшие 30–50 лет. Этот период станет окном возможностей для спасения прибрежных городов от подъема уровня океана. Мы разберем, почему прогнозы на текущий век стали точнее и как ученые планируют подготовить мир к грядущим изменениям.
Модели ледяных щитов прежде вызывали у физиков скепсис из-за накопленных ошибок. Сейчас точность оценки таяния на полвека вперед выросла. Если математическая модель адекватно описывает текущее состояние ледника, она надежно работает для краткосрочного прогноза.
"Мы научились верить данным, которые получаем сегодня, и переносить их на ближайшие десятилетия. Это база для территориального планирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.
Точное знание скорости подъема воды помогает властям переносить инфраструктуру. Государства уже используют эти данные для защиты береговой линии от угроз.
После 2075 года предсказуемость падает. В игру вступают ледники, опирающиеся на подводные скалы. Потеря контакта со дном провоцирует лавинообразное сползание льда в океан.
|Период прогноза
|Степень надежности
|Ближайшие 30-50 лет
|Высокая
|Конец XXI века
|Низкая
Остановить отступление таких массивов почти невозможно. Механические процессы разрушения льда обгоняют любые попытки сдерживания.
"Подводные участки ледников — это бомба замедленного действия. Модели пока плохо учитывают такие точки возврата", — объяснил в разговоре с Pravda.Ru Алексей Руднев.
Инвестиции в системы наблюдения сокращают разрыв между теорией и реальностью. Ученые призывают тратить ресурсы на спутниковый мониторинг. Эти меры позволят избежать панических решений в будущем.
Для островов Индо-Тихоокеанского региона вопрос стоит остро. Подъем уровня океана вынудит переселить миллионы людей. Политическая ответственность требует учитывать прогнозы в каждой стратегии развития.
"Нам не нужно гадать на кофейной гуще. Нужно строить системы мониторинга и опираться на сухие цифры расчетов", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru Максим Орлов.
Краткосрочное таяние считается предсказуемым, что позволяет адаптировать инфраструктуру, но масштабное ускорение процессов в конце века остается трудноуправляемым риском.
Система сталкивается с быстрыми процессами разрушения ледников, стоящих на скальных основаниях ниже уровня моря, которые трудно моделировать из-за нехватки данных.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.