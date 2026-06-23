Призрачное свечение появляется после заката: почему редкое явление в мезосфере наблюдают всё чаще

Хотите увидеть космос, не покидая уютного кресла? Выходите на балкон в сумерках. В небе сейчас зажигается настоящий ледяной сюрреализм — серебристые облака. Они не имеют ничего общего с привычной дождевой ватой, которая висит над головой в будни.

Фото: web.archive.org by vovzhenyak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Небо, закат

Почему облака светятся из космоса

Обычные облака живут максимум на 15-километровой высоте. Серебристые же забираются в мезосферу — почти на 80 километров вверх. Об этом Газете.Ru рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Фактически, это крайний рубеж перед вакуумом. Солнце для нас уже нырнуло за горизонт, но там, наверху, оно продолжает подсвечивать ледяные иглы. Выглядит это как призрачное свечение в темноте.

"Серебристые облака — это индикатор физических процессов в верхних слоях атмосферы. Наблюдать их в средних широтах — большая удача, так как требуется идеальное совпадение освещенности и высоты", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Ледяные кристаллы и метеорная пыль

В мезосфере царит жуткий мороз — до -120°C. Теплый воздух, поднимаясь, расширяется и остывает, как газ, вырывающийся из зажигалки. Эти микроскопические кристаллы льда имеют размер до 100 нанометров. Они в тысячу раз тоньше, чем волос с вашей головы. Пылинки, прилетающие из космоса, служат фундаментом для этого льда. Свет, ударяясь о них, рассеивается, как в призме, отсекая красные спектры и оставляя лишь холодную синеву.

Характеристика Обычные облака Серебристые облака Высота до 15 км около 80 км Состав Капли воды / Крупный лед Нано-кристаллы льда

Метановый след в атмосфере

Влага здесь берется из метана. Газ от болот и животноводческих ферм лезет вверх. В стратосфере ультрафиолет щедро "бьет" по молекулам метана, расщепляя их. Продукт распада — водяной пар. Чем больше метана, тем гуще "серебро" на небе. Если вы ищете причины аномалий, гляньте на солнечную геоинженерию или как вскипает дно океана — планета постоянно меняется.

"Биологические системы реагируют на изменения состава атмосферы. Метан — мощный фактор, влияющий на экосистемы даже на таких высотах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

За последний век концентрация метана выросла. Спутники подтверждают: серебристые облака стали чаще выходить на "сцену". Это природный индикатор того, что воздух там, наверху, уже не тот, что был раньше. Подобно тому как экзопланеты имеют защиту, наша атмосфера тоже пытается адаптироваться к новым условиям.

Ответы на популярные вопросы о серебристых облаках

Когда их лучше всего ловить?

С конца мая по середину августа. Идеальное время — через 30-60 минут после заката или перед рассветом.

Почему нельзя увидеть их днем?

Небо слишком яркое. Солнце слепит, и вы просто не заметите слабое свечение тончайших кристаллов.

Опасны ли они для нас?

Никак. Они слишком высоко. Это просто красивое физическое явление, которое можно наблюдать бесплатно.

Это признак климатической катастрофы?

Это индикатор состава воздуха. Увеличение частоты их появления говорит об изменении концентрации метана в атмосфере.

"Мониторинг атмосферных явлений критически важен, так как климатические риски растут. Серебристые облака — лишь вершина айсберга в понимании процессов гибели и рождения атмосферных циклов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

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