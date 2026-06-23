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Под ногами целая вселенная: масштаб подземной живой сети меняет представления о планете

Наука

Представьте, что под вашими ногами раскинулся гигантский интернет, только вместо оптоволокна — грибные нити. Эволюционный биолог Джастин Стюарт из Общества по защите подземных сетей решил пересчитать это "хозяйство". Он изучил 16 000 проб почвы по всему миру. Результат ошеломляет: длина микоризных волокон достигает 110 квадриллионов километров. Это десятая часть протяженности звездного диска Млечного Пути, как напоминает астрофизика.

Грибы опята
Фото: Wikipedia by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грибы опята

Масштабы подземной сети

Каждый кубический сантиметр верхнего слоя почвы прошит, в среднем, 4,4 метрами грибных гифов. Эти крошечные нити вступают в симбиоз с корнями растений. Грибы качают из почвы воду и минералы, а взамен забирают органику. Это не просто обмен веществ, а отлаженная квантовая матрица памяти для всей экосистемы.

"Грибы — не просто пассивные сожители. Они мастерски настраивают химический обмен, формируя фундамент биологического выживания в любых условиях", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Почему луга важнее лесов

Дикие луга играют ключевую роль в этом процессе. Плотность грибных сетей здесь доходит до 6,6 метра на кубический сантиметр. На их долю приходится до 40% всей подземной грибной биомассы планеты. Кроме того, они связывают почти 3,9 миллиарда тонн углекислого газа ежегодно, замедляя глобальное потепление.

Тип ландшафта Плотность грибных нитей
Дикие луга 6,6 м/см³
Сельхозугодья -50% от нормы

Угроза от интенсивного земледелия

Сельское хозяйство буквально уничтожает "невидимую инфраструктуру". На пашнях плотность гиф на 50% ниже, чем в нетронутой почве. Интенсивная обработка земли лишает растения их главного союзника, снижая устойчивость всей системы.

"Нарушение микоризных связей ведет к деградации почвы. Мы теряем естественных помощников, обеспечивающих урожай без избыточной химии", — [подчеркнул] в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о микоризе

Влияет ли пожар на подземные сети?

Нет, данные исследований подтверждают: микориза обладает уникальной жизнестойкостью и почти не страдает при лесных пожарах.

Являются ли грибы разумными?

Ученые фиксируют у них признаки сложного поведения и способность реагировать на сигналы среды, что выходит далеко за рамки простых химических реакций.

Почему пашни теряют грибной слой?

Механическая вспашка и химикаты разрушают хрупкую структуру гиф, фактически обнуляя способность почвы к самовосстановлению.

Можно ли восстановить грибницу?

Эксперты настаивают на смене методов охраны почв — минимизации обработки и поддержке естественных видов растений.

"Понимание масштабов этой сети — первый шаг к экологической ответственности. Мы обязаны иначе смотреть на каждый гектар пашни", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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