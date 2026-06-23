Странное свечение в ядре Млечного Пути: ученые приблизились к разгадке фундаментального обмана космоса

Ядро Млечного Пути испускает странное высокоэнергетическое свечение, природа которого годами ставит физиков в тупик. Исследователи из Венского университета применили машинное обучение, чтобы проверить главную теорию: не является ли этот сигнал результатом самоаннигиляции темной материи. Выяснилось, что если за свечение отвечают пульсары, то их в центре галактики должно быть в сотни раз больше, чем считалось ранее — свыше 35 000 объектов. Это открытие не позволяет списать темную материю со счетов, а напротив, делает её присутствие в центре Галактики еще более вероятным сценарием.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Радиотелескоп и Млечный путь

Энергетический хаос в центре Галактики

Центр нашей галактики — это перенаселенный мегаполис, где плотность звезд и жесткого излучения зашкаливает. Именно здесь ученые зафиксировали избыток гамма-излучения, который выглядит как гигантское сферическое облако света, уходящее на тысячи световых лет от ядра. Основная проблема в том, что этот регион настолько яркий, что выделить в нем отдельный источник сигнала крайне трудно.

"Интерпретировать сигнал особенно сложно, потому что центр Галактики — чрезвычайно яркая и густонаселенная область гамма-излучения", — отметил исследователь из Венского университета Флориан Лист.

Сегодня научное сообщество рассматривает два основных варианта. Первый — это влияние множества пульсаров (быстро вращающихся нейтронных звезд). Второй — взаимодействие частиц темной материи, которая составляет до 85% массы Вселенной. Если частицы темной материи являются собственными античастицами, то при столкновении они уничтожают друг друга, выбрасывая вспышки гамма-лучей. Подобные столкновения возможны только в местах экстремальной плотности вещества, каким и является сердце Млечного Пути.

"В центре нашей галактики концентрация материи столь велика, что даже редкие взаимодействия частиц становятся заметны. Процесс похож на аннигиляцию электрона и позитрона, только здесь частица уничтожает саму себя, высвобождая чистую энергию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Темная материя против пульсаров

Проблема пульсаров заключается в их яркости. Чтобы объяснить наблюдаемое свечение, звезды должны быть либо очень яркими и малочисленными, либо тусклыми, но представленными в огромном количестве. Результаты новой работы, опубликованной в Physical Review Letters, показывают, что "яркий" сценарий не подтверждается наблюдениями. Пока астрономы пытаются понять, как Млечный Путь может повторить путь давно погибших галактик, загадка центрального излучения становится всё более запутанной.

Ранее считалось, что хватит нескольких сотен пульсаров. Однако математическая модель Флориана Листа показала, что для создания такого фона потребовалось бы более 35 000 "скрытых" источников. Это гигантское число делает версию с нейтронными звездами менее убедительной и заставляет ученых вновь обратить внимание на экзотические частицы. Тем более что аналогичные процессы затухания и изменения характеристик фиксируются и в других частях космоса, например, когда на далеких гигантах магнитное поле экзопланет заставляет ветра сбавлять ход.

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Ученые подчеркивают: темная материя "невидима", так как практически не вступает в контакт с обычными атомами. Но именно её гравитационное влияние удерживает галактики от распада. Если удастся доказать, что гамма-лучи в центре Млечного Пути — это продукт её распада, это станет величайшим открытием в физике за последнее столетие.

Машинное обучение против космических помех

Для анализа данных физики использовали искусственный интеллект, обученный на миллионе симуляций. Нейросеть искала мельчайшие различия между гладким свечением (характерным для темной материи) и зернистым (свойственным пульсарам). Результат оказался шокирующим: предполагаемые источники должны быть настолько слабыми, что они практически неотличимы от фона аннигилирующей темной материи.

"Алгоритмы подтвердили, что мы имеем дело с объектами на границе видимости приборов. Если это не темная материя, то в центре Галактики спрятано целое кладбище нейтронных звезд, которое мы пока не можем зафиксировать напрямую", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Пока одна часть научного сообщества ищет следы древней материи, другая проектирует будущее. Специалисты обсуждают, как терраформирование Марса поможет человечеству обрести второй дом, хотя загадки собственной галактики остаются нерешенными. Исследование Флориана Листа не ставит точку, но сужает круг подозреваемых, оставляя гипотезу о темной материи в качестве одного из фаворитов космической гонки.

Ответы на популярные вопросы о центре Млечного Пути

Почему сигнал называют "избытком"?

Астрономы вычитают из общих данных все известные источники гамма-излучения. То, что остается после расчетов и не поддается стандартным объяснениям, называют "избытком".

Что мешает увидеть эти 35 000 пульсаров?

Они слишком тусклые для современных телескопов и скрыты плотными облаками газа и пыли, которые заполняют центральную часть нашей галактики.

Может ли этот сигнал быть опасен для Земли?

Нет, свечение находится на расстоянии десятков тысяч световых лет. Оно представляет интерес исключительно для понимания фундаментальных законов физики.

Почему именно машинное обучение помогло в исследовании?

Человеческий глаз и традиционные методы анализа не могут обработать миллионы статистических вариаций шума и сигнала, чтобы отличить сверхтусклые точки от сплошного фона.

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