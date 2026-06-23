Это противоречит законам физики: найден мир, где сутки оказались в два раза длиннее года

Астрономы обнаружили аномалию в поведении экзопланеты CoRoT-2b, которая ставит под сомнение привычные представления о "Горячих Юпитерах". Выяснилось, что на этом гигантском газовом шаре сутки длятся в два раза дольше, чем местный год. Вместо того чтобы послушно замереть одной стороной к своему светилу, планета продолжает медленное вращение, из-за чего эпицентр жары в её атмосфере сместился в неожиданную точку. Это открытие, представленное командой Авроры Кессели из Института изучения экзопланет НАСА, заставляет пересмотреть климатические модели далеких миров.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета в космосе

Аномальное вращение CoRoT-2b

CoRoT-2b относится к классу массивных планет, расположенных экстремально близко к своим звездам. Обычно такие объекты попадают в "приливный захват" — гравитация звезды заставляет их всегда смотреть на светило одной и той же стороной, как Луна на Землю. Однако новые данные показывают, что CoRoT-2b вращается вокруг своей оси за три земных дня, в то время как полный оборот вокруг звезды она совершает всего за полтора дня.

"Такой ритм означает, что за один местный год планета успевает прокрутиться вокруг оси только наполовину. Это ломает классическую схему распределения температур, которую мы привыкли видеть у горячих гигантов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Причины такого медленного вращения остаются загадкой. Ученые предполагают, что в дело могут вмешиваться мощные магнитные поля, внутренние процессы в недрах или сложные гравитационные взаимодействия, которые мешают планете синхронизироваться со звездой. Подобные процессы напоминают древние структуры в сердце Галактики, где объекты ведут себя вопреки стандартным моделям.

Почему смещается тепловой центр

Скорость вращения планеты напрямую определяет её климат. Если бы CoRoT-2b находилась в приливном захвате, самая горячая точка атмосферы располагалась бы строго по центру дневной стороны. Но из-за аномального вращения тепловые потоки смещаются, создавая хаотичные атмосферные явления. Это открытие критически важно для понимания того, как выживают системы в условиях жесткого излучения, где даже будущее Млечного Пути может зависеть от стабильности газовых масс.

"Мы видим, что даже небольшое отклонение от синхронного вращения превращает атмосферу планеты в гигантскую тепловую лабораторию. Это меняет наше представление о том, где именно на таких объектах могут бушевать самые мощные штормы", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Изучение CoRoT-2b помогает астрономам строить более точные прогнозы для поиска обитаемых миров. Ведь если даже огромные Юпитеры преподносят такие сюрпризы, то динамика малых планет может быть еще сложнее. В космосе всё взаимосвязано: от механических ловушек, которые напоминают баллистические установки в природе, до глобальных перемещений вещества в межзвездном пространстве.

"Медленное вращение может быть признаком того, что планета еще молода или, напротив, подвергается внешнему торможению, о котором мы пока не знаем. Каждое такое открытие заставляет нас перепроверять законы небесной механики", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Параметр CoRoT-2b Значение Период вращения (сутки) ~3 земных суток Орбитальный период (год) 1,5 земных суток Тип планеты Горячий Юпитер Состояние захвата Отсутствует (несинхронное)

Ответы на популярные вопросы о экзопланетах

Почему Горячие Юпитеры так называются?

Это газовые гиганты, по массе сравнимые с Юпитером, но расположенные очень близко к своим звездам, из-за чего их атмосфера разогревается до тысяч градусов.

Что такое приливный захват?

Это состояние, при котором гравитация заставляет планету вращаться вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она летит по орбите. В итоге одна сторона всегда освещена, а другая погружена во тьму.

Как ученые измеряют длину дня на таких планетах?

Астрономы анализируют изменения яркости и теплового излучения планеты по мере её движения, фиксируя, как смещаются пятна тепла в атмосфере.

Может ли на CoRoT-2b существовать жизнь?

Это крайне маловероятно из-за газообразного состава и чудовищных температур, которые исключают наличие жидкой воды и твердой поверхности.

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