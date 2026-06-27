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Люди, родившиеся в эти годы, стареют быстрее родителей: проверьте, есть ли вы в списке

Наука » Экология » Человек

Человечество привыкло считать, что каждое новое поколение живет дольше предыдущего. Эта закономерность дает сбой. Свежие данные показывают, что люди, родившиеся в 1990-х годах, стареют быстрее своих родителей. Мы разберемся, стоит ли паниковать, почему организм изнашивается раньше времени и как вернуть контроль над своей жизнью.

Врач и пациент перед КТ-сканером в больнице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач и пациент перед КТ-сканером в больнице

Биологические часы спешат

Исследователи сопоставили фактический возраст 150 000 человек из британских баз данных с их состоянием здоровья. Разница между цифрой в паспорте и реальным износом органов оказалась пугающей. Поколение, рожденное в 1990-х, по своим маркерам обгоняет поколение X на 92 процента, рассказывается в исследовании опубликованном в журнале Nature.

Мы привыкли доверять индикаторам на приборной панели автомобиля. С организмом происходит то же самое. Если датчики указывают на критический износ при малом пробеге, значит, внутри системы назревает поломка.

"Современные люди подвергаются колоссальному давлению среды. Организм не успевает адаптироваться к качеству питания и постоянному стрессу", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Показатель Поколение 1960-х Поколение 1990-х
Биологический износ Умеренный Ускоренный
Риск ранних тяжелых недугов Низкий Высокий

Ускоренный износ систем организма коррелирует с ростом тяжелых заболеваний у молодых людей. Исследование связывает старение отдельных органов с конкретными проблемами. Стареющая иммунная система увеличивает риски для легких, а состояние тканей вокруг внутренних органов влияет на работу кишечника.

"Люди часто игнорируют сигналы системной перегрузки. Мы видим рост числа обращений, связанных именно с образом жизни, а не с генетикой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Виталий Корнеев.

В США число диагнозов у людей младше 50 лет выросло на 24 процента за три десятилетия. Германия повторяет этот путь с небольшим отставанием. Причины остаются предметом дискуссий, но основные группы риска давно известны — лишний вес, сидячий образ жизни и питание переработанными продуктами.

"Движение — это единственный способ заставить системы организма работать слаженно. Без него наступает быстрая деградация", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о старении

Можно ли обмануть возраст?

Полностью остановить износ невозможно, но можно замедлить ход часов. Гарвардские эксперты выделяют выносливость как главный фактор защиты. Тренировки сердца и легких позволяют эффективнее снабжать ткани кислородом.

Что делать с сидячей работой?

Сидение называют новым курением. Каждый час вставайте и проходите небольшую дистанцию. Короткая активность позволяет сбросить напряжение и активировать обменные процессы.

Помогут ли простые нагрузки?

Двух тренировок в неделю для укрепления мышц хватает для поддержки костной ткани. Инвентарь не нужен — подойдут занятия с собственным весом или подручными предметами.

Экспертная проверка: инженер Дмитрий Лапшин, инженер Виталий Корнеев, преподаватель Кирилл Афонин
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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