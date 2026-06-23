Рюкзак вместо ракеты: китайская разработка обнулила стоимость одного выстрела по БПЛА

Китайский ВПК переходит от слов к делу в вопросах подавления малых воздушных угроз. На 15-й Пекинской выставке CNTE 2026 компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology представила линейку "Лицзянь" (Lijian) — лазерные комплексы, способные выжигать электронику дронов за считанные секунды. Пока западные аналоги остаются на стадии дорогостоящих прототипов, Пекин масштабирует технологию до уровня носимого рюкзака. Это не просто демонстрация силы, а прагматичный ответ на дешевизну современных БЛА, где стоимость зенитной ракеты в десятки раз превышает цену цели.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лучи безопасных лазерных пушек

Технические параметры: от стационара до рюкзака

Линейка Lijian выстроена по модульному принципу. Стационарные установки используют энергию HEL-лазеров и бьют на дистанцию до 1200 метров. Однако основной фокус выставки сместился на портативные решения. Модели Lijian II и Lijian III весом 30 и 25 кг соответственно умещаются в обычный транспортировочный ранец. Инженерная мысль здесь предельно лаконична: излучатель весом 15 кг дополняется десятиколограммовой системой охлаждения и пультом управления. В условиях, когда цифровизация процессов становится нормой, такие системы превращаются в стандартный инструмент защиты охраняемых объектов.

"Технологическая зрелость китайских носимых лазеров впечатляет. Пять секунд на перезарядку после цикла охлаждения — это промышленный стандарт, позволяющий работать по рою целей. Важно, что система интегрируется с РЛС, создавая эшелонированный купол", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Для понимания возможностей "Лицзянь" необходимо смотреть на цифры. Скорость реакции системы исключает человеческий фактор: на захват и уничтожение одиночного дрона уходит около 4 секунд. Это критический параметр в условиях городского боя или защиты инфраструктурных узлов, где время исчисляется мгновениями.

Характеристика Показатель Lijian II / III Дальность поражения до 500 метров (прямая видимость) Масса комплекса 25-30 кг Время работы по цели 4 секунды Стоимость единицы ~275 тысяч долларов

Мобильность и искусственный интеллект

Внутри каждого "рюкзака" скрыт модуль искусственного интеллекта. Он автоматически классифицирует тип воздушного объекта, отличая птицу от разведывательного квадрокоптера. Оператор может выбрать ручной режим, но автоматика справляется эффективнее в условиях плохой видимости. Подобная прозрачность управления напоминает то, как финансовые технологии делают видимыми скрытые операции — алгоритм не оставляет дрону шанса на маневр.

"Китай демонстрирует крайне агрессивную ценовую политику. 2 миллиона юаней за мобильный лазер — это цена, которая позволяет насыщать такими комплексами даже гражданские охранные структуры. Рынок антидроновых систем сейчас перегрет, и массовое производство обрушит маржинальность конкурентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономика выстрела: лазер против дрона

Главный козырь лазера — нулевая стоимость расходных материалов. Пока стоимость человеческого капитала и традиционного вооружения растет, энергия для лазерного импульса остается копеечной. Единственное ограничение — погодные условия и необходимость охлаждения.

Но даже при весе в 30 кг комплекс остается мобильным, что позволяет использовать его мобильным группам быстрого реагирования. Подобные инвестиции в безопасность оправданы: один уничтоженный дрон-камикадзе окупает стоимость установки, предотвращая ущерб на миллионы.

"Лицензирование таких технологий — сложный процесс. Если Китай начнет массовый экспорт, это создаст прецедент для международного права в сфере оборота высокоэнергетического оружия. Здесь важен жесткий комплаенс, чтобы системы не попали в серые зоны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о Lijian

Может ли атмосферный осадок остановить лазер?

Сильный туман или ливень рассеивают луч, снижая дальность и мощность воздействия. Однако в условиях прямой видимости до 500 метров система сохраняет эффективность даже в дымке.

Насколько опасна система для оператора?

Комплекс оснащен многоуровневой защитой от обратного отражения. Воздушный охладитель предотвращает перегрев излучателя, исключая риск возгорания ранца.

Нужна ли специальная подготовка для использования Lijian?

Благодаря ИИ-модулям классификация и захват целей происходят автоматически. Оператору достаточно подтвердить атаку через носимый пульт управления.

Как долго работает комплекс от одного заряда?

Точные данные по емкости аккумуляторов не раскрываются, но цикл восстановления готовности менее 5 секунд свидетельствует о высокой энергоэффективности системы.

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