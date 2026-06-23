Китайский ВПК переходит от слов к делу в вопросах подавления малых воздушных угроз. На 15-й Пекинской выставке CNTE 2026 компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology представила линейку "Лицзянь" (Lijian) — лазерные комплексы, способные выжигать электронику дронов за считанные секунды. Пока западные аналоги остаются на стадии дорогостоящих прототипов, Пекин масштабирует технологию до уровня носимого рюкзака. Это не просто демонстрация силы, а прагматичный ответ на дешевизну современных БЛА, где стоимость зенитной ракеты в десятки раз превышает цену цели.
Линейка Lijian выстроена по модульному принципу. Стационарные установки используют энергию HEL-лазеров и бьют на дистанцию до 1200 метров. Однако основной фокус выставки сместился на портативные решения. Модели Lijian II и Lijian III весом 30 и 25 кг соответственно умещаются в обычный транспортировочный ранец. Инженерная мысль здесь предельно лаконична: излучатель весом 15 кг дополняется десятиколограммовой системой охлаждения и пультом управления. В условиях, когда цифровизация процессов становится нормой, такие системы превращаются в стандартный инструмент защиты охраняемых объектов.
"Технологическая зрелость китайских носимых лазеров впечатляет. Пять секунд на перезарядку после цикла охлаждения — это промышленный стандарт, позволяющий работать по рою целей. Важно, что система интегрируется с РЛС, создавая эшелонированный купол", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.
Для понимания возможностей "Лицзянь" необходимо смотреть на цифры. Скорость реакции системы исключает человеческий фактор: на захват и уничтожение одиночного дрона уходит около 4 секунд. Это критический параметр в условиях городского боя или защиты инфраструктурных узлов, где время исчисляется мгновениями.
|Характеристика
|Показатель Lijian II / III
|Дальность поражения
|до 500 метров (прямая видимость)
|Масса комплекса
|25-30 кг
|Время работы по цели
|4 секунды
|Стоимость единицы
|~275 тысяч долларов
Внутри каждого "рюкзака" скрыт модуль искусственного интеллекта. Он автоматически классифицирует тип воздушного объекта, отличая птицу от разведывательного квадрокоптера. Оператор может выбрать ручной режим, но автоматика справляется эффективнее в условиях плохой видимости. Подобная прозрачность управления напоминает то, как финансовые технологии делают видимыми скрытые операции — алгоритм не оставляет дрону шанса на маневр.
"Китай демонстрирует крайне агрессивную ценовую политику. 2 миллиона юаней за мобильный лазер — это цена, которая позволяет насыщать такими комплексами даже гражданские охранные структуры. Рынок антидроновых систем сейчас перегрет, и массовое производство обрушит маржинальность конкурентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Главный козырь лазера — нулевая стоимость расходных материалов. Пока стоимость человеческого капитала и традиционного вооружения растет, энергия для лазерного импульса остается копеечной. Единственное ограничение — погодные условия и необходимость охлаждения.
Но даже при весе в 30 кг комплекс остается мобильным, что позволяет использовать его мобильным группам быстрого реагирования. Подобные инвестиции в безопасность оправданы: один уничтоженный дрон-камикадзе окупает стоимость установки, предотвращая ущерб на миллионы.
"Лицензирование таких технологий — сложный процесс. Если Китай начнет массовый экспорт, это создаст прецедент для международного права в сфере оборота высокоэнергетического оружия. Здесь важен жесткий комплаенс, чтобы системы не попали в серые зоны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.
Сильный туман или ливень рассеивают луч, снижая дальность и мощность воздействия. Однако в условиях прямой видимости до 500 метров система сохраняет эффективность даже в дымке.
Комплекс оснащен многоуровневой защитой от обратного отражения. Воздушный охладитель предотвращает перегрев излучателя, исключая риск возгорания ранца.
Благодаря ИИ-модулям классификация и захват целей происходят автоматически. Оператору достаточно подтвердить атаку через носимый пульт управления.
Точные данные по емкости аккумуляторов не раскрываются, но цикл восстановления готовности менее 5 секунд свидетельствует о высокой энергоэффективности системы.
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