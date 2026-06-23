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Он выжег целую галактику и исчез: астрономы нашли следы древнего космического гиганта

Наука » Экология » Космос

Астрофизики обнаружили в глубинах космоса гравитационного тяжеловеса, который перестал поглощать материю и ушел в спячку. Объект массой в 6 миллиардов Солнц нашли в галактике MRG-M0138 на дистанции 10 миллиардов световых лет. Это открытие меняет представления о том, как быстро гиганты ранней Вселенной выжигали пространство вокруг себя. Раньше ученые видели на таких расстояниях только ослепительные квазары, но теперь научились фиксировать и затаившихся монстров. Исследование раскрывает механизмы, которые превращают живые звездные мегаполисы в космические пустыни.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Взлом космического масштаба

Обычно черные дыры ищут по их аппетиту. Когда газ падает в бездну, он разогревается и светит ярче миллиардов звезд. Но объект в галактике MRG-M0138 решил сесть на диету. Он не излучает ничего. Увидеть его удалось только благодаря эффекту гравитационной линзы. Другая галактика, расположенная на пути света, сработала как гигантское увеличительное стекло. Она искривила лучи и усилила изображение в 30 раз.

"Обнаружить спящий объект на таком расстоянии — это как разглядеть выключенный фонарик на Луне. Гравитационное линзирование дало нам шанс обойти физические ограничения оптики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ричард Эллис из Университетского колледжа Лондона применил метод звездной динамики. Команда измерила, как рой звезд несется вокруг центра галактики. Гравитация невидимого монстра разгоняет их до безумных скоростей. Чем быстрее вращаются звезды, тем тяжелее объект, который удерживает их на поводке. Математика подтвердила: в центре сидит невидимая громадина, превосходящая Солнце в миллиарды раз.

Техника взвешивания пустоты

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал движение небесных тел в то время, когда Вселенной было всего 3 миллиарда лет. Это первый случай в истории, когда динамику звезд использовали на таком космологическом удалении. Раньше предел составлял 700 миллионов световых лет. Теперь планка сдвинута в 15 раз дальше. Мы смотрим в глубокое прошлое, где гигантские структуры уже успели сформироваться и затихнуть.

Параметр Характеристика
Масса черной дыры 6 миллиардов солнечных масс
Расстояние Более 10 миллиардов световых лет
Возраст Вселенной на момент наблюдения Около 3 миллиардов лет
Метод обнаружения Звездная динамика и гравитационное линзирование

Эндрю Ньюман из Института Карнеги отметил, что данные позволили заглянуть в сферу влияния гравитации. Там, где мощь черной дыры диктует правила движения, звезды двигаются иначе. Анализ этой разницы в скоростях стал весами для невидимого тела. Астрономы получили инструмент для переписи космического населения, которое раньше оставалось в тени ярких квазаров.

"Мы видим финальную стадию бурного роста. Черная дыра поглотила столько материи, что буквально вышвырнула остатки газа за пределы досягаемости", — объяснил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Смерть внутри галактики

Галактика MRG-M0138 больше не рождает звезды. Она мертва в демографическом смысле. Ученые считают, что виноват в этом именно центральный объект. В период своей активности он работал как колоссальный обогреватель. Энергия, выброшенная черной дырой, раскалила газ. Горячее вещество не может конденсироваться в звезды. В итоге строительный материал либо застыл в разреженном состоянии, либо покинул пределы галактики.

Этот процесс — обратная связь между центром и окраинами. Черная дыра растет за счет газа, но своими выбросами прекращает поставки топлива. Система сама отключает механизмы развития. Изучение таких "пенсионеров" помогает понять, почему одни части космоса светятся триллионами огней, а другие превращаются в кладбища холодной материи. Впереди новые сессии наблюдений, которые покажут, могут ли такие гиганты проснуться снова.

"Подобные находки доказывают, что ранняя история Вселенной была гораздо жестче и динамичнее. Объекты достигали критических масс невероятно быстро по меркам космоса", — отметил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Как можно увидеть то, что не светится?

Астрономы наблюдают не саму дыру, а поведение соседей. Звезды рядом с тяжелым невидимым телом начинают вращаться с огромной скоростью. Это выдает массу и координаты объекта.

Что такое гравитационное линзирование?

Это искривление пространства массивным телом. Масса галактики на переднем плане работает как линза, собирая и усиливая свет от более далекого объекта, делая его доступным для телескопов.

Почему галактика перестает рождать звезды?

Для создания звезд нужен холодный плотный газ. Если черная дыра слишком активна, она разогревает этот газ своим излучением. Тепло мешает материи сжиматься, и процесс звездообразования останавливается.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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