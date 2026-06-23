Космический иммунитет существует: далёкие планеты имеют защиту, способную сохранять жизнь

Космические гиганты, обитающие вплотную к своим звездам, оказались под прицелом новейших земных телескопов. Ученые впервые измерили мощь магнитных полей на семи сверхгорячих Юпитерах за пределами Солнечной системы. Исследование выявило аномальное поведение атмосферных потоков, которые подчиняются не теплу, а невидимым силовым линиям. Полученные данные меняют представления о защитных оболочках экзопланет и их способности удерживать воду. Теперь астрофизики могут оценивать шансы далеких миров на сохранение атмосферы под ударами звездного ветра.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзопланета

Топка ближнего космоса замедляет ветер

Планеты из группы сверхгорячих Юпитеров находятся в приливном захвате у своих звезд. Одна их сторона вечно поджаривается светилом, а вторая погружена в ледяную тьму. Из-за колоссальной разницы температур в атмосфере возникают чудовищные ветра со скоростью до 25 000 километров в час. Это больше чем в 15 раз превышает рекорды штормов на нашем Юпитере. Но астрономы из Лаборатории Лагранжа заметили странную деталь.

"Логика проста: чем больше энергии получает планета от звезды, тем быстрее должен носиться газ. Однако измерения показали обратное — на самых горячих небесных телах ветер движется медленнее. Значит, в системе работает скрытый механизм сопротивления", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Для фиксации этих скоростей международная группа использовала приборы MAROON-X и ESPRESSO. Эти спектрографы улавливают малейшие сдвиги в сигналах химических элементов. Исследователи отслеживали, как движутся облака натрия и железа в адском пламени иных миров. Данные подтвердили: раскаленная материя переходит в состояние ионизированного газа, который начинает взаимодействовать с магнитным полем.

Невидимый панцирь планетарного масштаба

Главный автор работы Юлия Зайдель и ее коллеги из обсерватории Лазурного берега вычислили силу полей. Магнитный кокон оказался в четыре раза мощнее сатурнианского, но вдвое слабее юпитерианского. Эти поля захватывают заряженные частицы атмосферы и буквально вязнут в них, создавая эффект торможения. Магнетизм превращает летящий газ в густую патоку, не давая ветрам разогнаться до теоретического предела.

"Магнитное поле — это не просто красивая строчка в справочнике. Это броня, которая защищает атмосферу от сдувания звездным излучением. Без такой обороны любая планета быстро превращается в голый скалистый булыжник", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

В таблице ниже приведено сравнение скоростей ветра и факторов влияния на них в разных частях космоса.

Характеристика Сверхгорячие Юпитеры Скорость ветра (макс) 25 000 км/ч Температурный режим Экстремальный перегрев (ионизация) Основной тормоз Магнитная индукция в атмосфере Сила поля в сравнении 4 раза мощнее Сатурна

Сияние на краю гибели

На Земле столкновение солнечного ветра с магнитным щитом рождает полярные сияния. На сверхгорячих гигантах этот процесс протекает в тысячи раз интенсивнее. Заряженные частицы звезды рушатся на планетарные полюса, вызывая свечение грандиозных масштабов. По мнению Бибианы Принот из ESO, такие световые шоу затмевают любые земные аналоги по яркости и размаху.

"Изучение таких гигантов подготавливает почву для поиска защиты у малых планет. Если мы научимся видеть следы магнитных полей у газовых шаров, то сможем обнаружить их и у каменистых миров в обитаемой зоне", — объяснил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Работа с инструментом MAROON-X на телескопе Gemini North подтвердила, что стабильность оборудования позволяет видеть даже слабые колебания орбит планет земного типа. Открытие показало: магнитное поле — решающий фактор в формировании климата. Без понимания этого компонента прогнозы о пригодности далеких миров для жизни остаются неполными.

Ответы на популярные вопросы об экзопланетах

Зачем вообще измерять магнитные поля у далеких планет?

Без магнитного щита любая планета быстро теряет запасы воды и газов под действием радиации своей звезды. Эти знания помогают сузить поиск потенциально живых миров.

Почему горячие планеты замедляют свой ветер?

При экстремальном нагреве атомы в атмосфере теряют электроны и становятся ионами. Магнитное поле планеты хватает эти частицы и создает сопротивление движению, работая как электромагнитный тормоз.

Есть ли такие поля у Земли?

Да, наше поле гораздо слабее, чем у горячих юпитеров, но его достаточно для защиты атмосферы. Если бы оно исчезло, Земля стала бы похожа на Марс.

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