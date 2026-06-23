Запасной дом для человечества: Марс может превратиться из ледяной пустыни в живой мир

Человечество готовит план по превращению Марса из ледяной пустыни в обитаемый форпост. Ученые представили стратегию локального потепления планеты с помощью искусственных аэрозолей и парниковых мембран. Проект прикладной астробиологии оценивает не только техническую возможность терраформирования, но и экономические риски таких инвестиций. Исследователи намерены проверить, как малые частицы поднимаются в разреженной атмосфере, чтобы запустить процесс таяния льдов.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Космонавт на Марсе

Инъекции аэрозоля для красного неба

Эдвин Кайт из Чикагского университета предложил концепцию потепления Марса через распыление специальных частиц. Эти субмикронные элементы должны задержать тепло у поверхности и запустить цепную реакцию. На первом этапе ученые предлагают использовать твердотельные парниковые мембраны. Такие конструкции позволяют выращивать урожай и поддерживать работу систем жизнеобеспечения на первых базах.

"Это амбициозный проект. Нам нужно понять, как поведет себя искусственное облако в условиях марсианской гравитации", — уточнил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Система работает по принципу теплицы. Отражатели на орбите направляют солнечный свет на ледяные шапки, а заводы на поверхности выбрасывают реагенты. Процесс накопления кислорода и плотной атмосферы займет столетия. Сейчас исследователи ищут способ сэкономить ресурсы и добиться максимального эффекта при минимальных вложениях.

Рождение новой науки в космосе

Индустрия освоения планет породила прикладную астробиологию. Эта дисциплина изучает создание устойчивых сред обитания с нуля. Исследователи настаивают, что Марс может стать вторым домом, если мы научимся управлять его климатом. Пока ученые не знают, как собрать работающую биосферу из отдельных элементов, но ищут ответ в химии и физике.

Метод воздействия Ожидаемый результат Парниковые мембраны Локальный нагрев ферм и баз Аэрозольное напыление Глобальное изменение температуры Орбитальные зеркала Таяние подповерхностного льда

Для реализации планов нужны точные карты расположения замерзшей воды под слоем грунта. Ученые предлагают использовать электромагнитное зондирование для поиска глубоких водоносных горизонтов. Мировое научное сообщество ждет образцы пород, которые должен доставить китайский аппарат Тяньвэнь-3. Без этих данных расчеты остаются гипотетическими моделями.

Проверка технологий в земных условиях

"Любая техника в космосе должна иметь десятикратный запас прочности. Испытания на Земле — это только начало", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Исследователи уже создали прототип диспенсера для выброса аэрозоля. Установка весом в один килограмм должна выстреливать частицы и отслеживать их полет лазером. Тесты пройдут в Планетарной эоловой лаборатории НАСА. Там имитируют бури и давление Марса, чтобы понять, не осядет ли аэрозоль слишком быстро под весом пыли.

Разработка ведется в институте Астера в Беркли. Ученые стремятся создать автоматизированную систему, которая сможет работать в автономном режиме годами. Если эксперименты пройдут успешно, государственные программы получат расчеты по срокам и стоимости превращения Марса в живой мир.

Десятилетия инвестиций ради жизни

Нагрев планеты начнется с отдельных поселений. Эксперты считают, что потепление в масштабе нескольких километров достижимо уже через десять лет. Однако глобальная трансформация потребует финансовых вливаний на протяжении жизней нескольких поколений. Важно сохранить текущий темп исследований, чтобы не закрыть окно возможностей для миграции в космос.

"Мы должны понимать, что вмешательство в климат другой планеты несет риски для возможной местной микрофлоры", — отметила в разговоре с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Параллельно ученые изучают лавовые трубки и скрытые туннели, где радиация слабее. Роботы-разведчики с дронами должны найти лучшие места для размещения заводов по производству аэрозолей. Весь процесс терраформирования напоминает сложную стройку, где сначала нужно заложить фундамент из тепла и плотного воздуха.

Ответы на популярные вопросы о терраформировании Марса

Зачем вообще нагревать Марс

Низкая температура не позволяет воде находиться в жидком состоянии. Без тепла невозможно создать биосферу и выращивать еду для колонистов.

Чем опасны искусственные аэрозоли

Существует риск неконтролируемого изменения погоды или засорения атмосферы частицами, которые помешают работе солнечных батарей.

Сколько времени займет процесс

Локальные участки можно согреть за 10—15 лет. Для создания полноценной атмосферы с кислородом потребуются столетия труда.

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