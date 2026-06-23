Судьба уже написана в звёздах: Млечный Путь может повторить путь давно погибших галактик

Галактики не просто сталкиваются, они пожирают друг друга в суицидальном акте слияния. Астрономы обнаружили механизм, который превращает звездные колыбели в космические кладбища всего за миллиард лет после Большого взрыва. Исследование системы CRISTAL-02 показало, как мощные ветры выдувают из галактик весь строительный материал для новых звезд. Этот процесс объясняет появление древних мертвых структур, которые поставили ученых в тупик своими размерами и внезапной остановкой жизни.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Млечный путь

Слияние как приговор для звезд

Когда две галактики сходятся в танце, это напоминает не аварию поезда, а неудачный брак. Жизнь закипает, но плата за этот всплеск оказывается фатальной. В ранней Вселенной такие столкновения происходили постоянно, заставляя системы распухать до огромных размеров в кратчайшие сроки.

"Процесс слияния сжимает газ, запуская бешеную рождаемость звезд. Но эти же звезды своими взрывами и излучением просто выметают остатки ресурса из дома", — зафиксировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал парадокс: молодые галактики выглядели как старики. Они уже перестали рожать новые звезды, перейдя в состояние покоя. Ранее у ученых были только теории, но теперь система CRISTAL-02 предоставила прямые улики. Звездные ветры работают как гигантский пылесос, очищающий пространство от молекулярного газа.

Утечка газа библейских масштабов

Астрономы направили зеркала Уэбба и антенны комплекса ALMA в Чили на объект массой в 10 миллиардов Солнц. Там они увидели газовый шлейф длиной с саму галактику. Это вещество несется в пустоту со скоростью в сотни километров в секунду. Галактика буквально кровоточит материей, из которой могли бы родиться триллионы миров.

Показатель CRISTAL-02 Значение процесса Скорость потери газа 500 солнечных масс в год Темп рождения звезд 260 солнечных масс в год Масса газового шлейфа 1,5 миллиарда солнечных масс Срок истощения газа Менее 100 миллионов лет

Ребекка Дэвис из Технологического университета Суинберна утверждает, что ветер выкидывает вещество в два раза быстрее, чем оно превращается в звезды. Это напоминает попытку наполнить дырявое ведро. Энергия сверхновых и жар новорожденных гигантов не дают холодному облаку сжаться. Вместо этого газ рассеивается, лишая галактику будущего.

"Мы видим систему в агонии. С точки зрения вечности это происходит мгновенно. Всего через сто миллионов лет там не останется ничего, кроме остывающих углей", — отметил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Млечный Путь на пути к гибели

Данный сценарий — не редкость, а норма. Почти половина массивных объектов в начале времен проходила через подобную мясорубку. Хоть модели и грешат на черные дыры как главных убийц, звездные ветры CRISTAL-02 доказывают, что светила справляются сами. Эффективность этого процесса остается стабильной уже 12 миллиардов лет.

Нашу галактику ждет похожий финал. Через 4,5 миллиарда лет Млечный Путь врежется в Андромеду. Это вызовет яркую вспышку, фейерверк из новых звезд, а затем — мощный шторм, который вышвырнет остатки газа в межгалактическое пространство. Две спиральные красавицы станут одной тусклой эллиптической структурой.

"Космос работает по жестким правилам расхода ресурсов. Если вы тратите топливо быстрее, чем успеваете его сжигать с пользой, вы гаснете", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о гибели галактик

Почему галактики умирают так быстро?

Слишком быстрый рост требует огромного количества газа. Слияние провоцирует всплеск активности, но возникающие при этом звездные ветры выдувают газ прочь, не давая ему сформировать новые поколения звезд.

Что сильнее влияет на гибель: звезды или черные дыры?

Черные дыры могут выбрасывать вещество сотни миллионов лет, но звездные ветры начинают действовать мгновенно при столкновении. В случае с CRISTAL-02 именно молодая звездная энергия стала решающим фактором.

Можно ли спасти галактику от истощения?

В закрытой системе это невозможно. Если галактика не получает подпитку газом извне, из межгалактических нитей, она неизбежно переходит в спящее состояние после выработки внутреннего лимита.

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