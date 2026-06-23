От неё не скрыться даже на мели: у берегов Папуа-Новой Гвинеи обнаружена ходячая акула

В темных водах Папуа-Новой Гвинеи ученые обнаружили существо, которое ломает привычные представления о морских хищниках. Речь идет о новом виде ковровых акул, предпочитающих прогулки по дну классическому заплыву в толще воды. Исследователи задокументировали уникальный механизм движения этих рыб с помощью плавников. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на выживание видов в экстремальных условиях мелководья. В материале разберем, как эволюция научила хищника ходить и почему это открытие случилось только сейчас.
Ученые наткнулись на Hemiscyllium dugeonae случайно. Команда искала другой вид, но заметила на камнях рыбу с непривычным рисунком из коричневых точек и белых полос. Эта акула не уплывала от дайверов, а буквально переставляла плавники, имитируя походку четвероногого животного. Такая тактика позволяет хищнику охотиться там, где другие задыхаются или застревают на мели.
"Обнаружение нового вида на глубине менее одного метра — это нонсенс для современной науки. Обычно мы ищем новинки в бездне, а тут сокровище лежало буквально под ногами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Хищник использует грудные и брюшные плавники как опоры. Это превращает его в идеального диверсанта коралловых рифов. Пока крупные сородичи патрулируют открытое море, эта малютка прочесывает расщелины, недоступные для пловцов.
Чтобы доказать уникальность находки, исследователи взяли образцы ДНК у 12 особей. Сравнение с девятью родственными видами подтвердило: перед нами самостоятельная ветвь. Свое имя Hemiscyllium dugeonae получила в честь Кристин Даджен, которая два десятилетия изучала этот род. Рисунок на теле каждой акулы работает как отпечаток пальца, позволяя отличать их друг от друга.
|Параметр
|Характеристика вида
|Место обитания
|Юго-восток Папуа-Новой Гвинеи
|Глубина обнаружения
|Менее 1 метра
|Окрас
|Коричневые точки и белые полосы
"Узкий ареал обитания делает этот вид крайне уязвимым. Любое загрязнение залива Милн может мгновенно уничтожить всю популяцию", — отметил специалист по промышленной экологии Никитин Олег специально для Pravda.Ru.
Главный козырь ходячей акулы — выносливость. Во время отлива вода уходит, оставляя рифы сухими или превращая их в изолированные лужи. Уровень кислорода там падает до критических отметок. Большинство рыб в таких условиях гибнет, но Hemiscyllium dugeonae продолжает охоту. Она способна обходиться без нормальной аэрации несколько часов, переползая из одной заводи в другую.
"Этот механизм напоминает работу аварийного генератора: система переходит в режим жесткой экономии ресурсов, пока условия не стабилизируются", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Ограниченная мобильность вида создает риски. Эти рыбы редко покидают родные рифы. Если дом разрушен штормом или человеком, акулы не ищут новое пристанище, а исчезают вместе с экосистемой. Ученые настаивают на создании охраняемой зоны в местах обнаружения хищника.
Нет, этот вид имеет скромные размеры и питается мелкими беспозвоночными. Для туриста такая встреча абсолютно безопасна.
Она не дышит атмосферным воздухом, но способна долго выживать в условиях экстремально низкого содержания кислорода в воде.
Акула ведет скрытный образ жизни среди рифов и активна в сумерках. К тому же ее легко перепутать с родственными видами без детального анализа.
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