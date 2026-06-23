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От неё не скрыться даже на мели: у берегов Папуа-Новой Гвинеи обнаружена ходячая акула

Наука

В темных водах Папуа-Новой Гвинеи ученые обнаружили существо, которое ломает привычные представления о морских хищниках. Речь идет о новом виде ковровых акул, предпочитающих прогулки по дну классическому заплыву в толще воды. Исследователи задокументировали уникальный механизм движения этих рыб с помощью плавников. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на выживание видов в экстремальных условиях мелководья. В материале разберем, как эволюция научила хищника ходить и почему это открытие случилось только сейчас.

Мегалодон в древнем океане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мегалодон в древнем океане

Тайная жизнь рифовых пешеходов

Ученые наткнулись на Hemiscyllium dugeonae случайно. Команда искала другой вид, но заметила на камнях рыбу с непривычным рисунком из коричневых точек и белых полос. Эта акула не уплывала от дайверов, а буквально переставляла плавники, имитируя походку четвероногого животного. Такая тактика позволяет хищнику охотиться там, где другие задыхаются или застревают на мели.

"Обнаружение нового вида на глубине менее одного метра — это нонсенс для современной науки. Обычно мы ищем новинки в бездне, а тут сокровище лежало буквально под ногами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хищник использует грудные и брюшные плавники как опоры. Это превращает его в идеального диверсанта коралловых рифов. Пока крупные сородичи патрулируют открытое море, эта малютка прочесывает расщелины, недоступные для пловцов.

Генетический паспорт нового вида

Чтобы доказать уникальность находки, исследователи взяли образцы ДНК у 12 особей. Сравнение с девятью родственными видами подтвердило: перед нами самостоятельная ветвь. Свое имя Hemiscyllium dugeonae получила в честь Кристин Даджен, которая два десятилетия изучала этот род. Рисунок на теле каждой акулы работает как отпечаток пальца, позволяя отличать их друг от друга.

Параметр Характеристика вида
Место обитания Юго-восток Папуа-Новой Гвинеи
Глубина обнаружения Менее 1 метра
Окрас Коричневые точки и белые полосы

"Узкий ареал обитания делает этот вид крайне уязвимым. Любое загрязнение залива Милн может мгновенно уничтожить всю популяцию", — отметил специалист по промышленной экологии Никитин Олег специально для Pravda.Ru.

Выживание без кислорода

Главный козырь ходячей акулы — выносливость. Во время отлива вода уходит, оставляя рифы сухими или превращая их в изолированные лужи. Уровень кислорода там падает до критических отметок. Большинство рыб в таких условиях гибнет, но Hemiscyllium dugeonae продолжает охоту. Она способна обходиться без нормальной аэрации несколько часов, переползая из одной заводи в другую.

"Этот механизм напоминает работу аварийного генератора: система переходит в режим жесткой экономии ресурсов, пока условия не стабилизируются", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ограниченная мобильность вида создает риски. Эти рыбы редко покидают родные рифы. Если дом разрушен штормом или человеком, акулы не ищут новое пристанище, а исчезают вместе с экосистемой. Ученые настаивают на создании охраняемой зоны в местах обнаружения хищника.

Ответы на популярные вопросы об акулах

Опасна ли ходячая акула для человека?

Нет, этот вид имеет скромные размеры и питается мелкими беспозвоночными. Для туриста такая встреча абсолютно безопасна.

Может ли она дышать на суше?

Она не дышит атмосферным воздухом, но способна долго выживать в условиях экстремально низкого содержания кислорода в воде.

Почему ее не нашли раньше?

Акула ведет скрытный образ жизни среди рифов и активна в сумерках. К тому же ее легко перепутать с родственными видами без детального анализа.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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