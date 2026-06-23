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Пока одни плетут сети, этот паук строит катапульты: странная ловушка работает без команды хозяина

Наука

В тропических лесах Квинсленда обнаружен крошечный инженер, превративший законы баллистики в инструмент добычи пропитания. Паук из рода Propostira возводит сложнейшие конические ловушки, которые срабатывают по принципу древнеримского камнемета. Жертва не просто попадает в сети, а выстреливает в воздух с перегрузками, несовместимыми с жизнью млекопитающих. Ученые зафиксировали процесс на сверхскоростные камеры, чтобы понять механику этого природного катапультирования. Результаты исследования раскрывают стратегию выживания, основанную на чистой физике и точном расчете натяжения нитей.

Паук
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паук

Механика лесного камнемета

Австралийский паук тратит до четырех часов после захода солнца на возведение своей цитадели. Он крепит от 15 до 60 тугих нитей к поверхности листа, формируя конус под огромным напряжением. Эта конструкция работает как взведенный арбалет, ждущий неосторожного шага противника. Паутину специально настраивают под конкретную цель — зеленых древесных муравьев.

"Масштаб этих инженерных работ поражает, ведь паук создает систему с накопленной кинетической энергией", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хищник использует химическую приманку, заставляя муравьев атаковать основание ловушки. Когда челюсти насекомого впиваются в конус, обратного пути нет. Шелк настолько липкий, что муравей оказывается намертво приклеен к пусковому механизму. Пытаясь освободиться, жертва обрывает якорь, и вся мощь натяжения выбрасывает ее вертикально вверх на 30 сантиметров.

Рекорды ускорения и перегрузок

Цифры, полученные исследователями из Университета Маккуори в Сиднее, выходят за рамки привычной механики. Ускорение при срабатывании капкана достигает 1367 метров в секунду в квадрате. Это в 130 раз сильнее земного притяжения. Если бы человек подвергся такому рывку, его внутренние органы превратились бы в кашу. Чтобы рассмотреть этот момент, авторам работы пришлось выкрутить настройки камер до 7000 кадров в секунду.

Параметр системы Показатель ловушки
Максимальное ускорение 1367 м/с2
Перегрузка при старте 130 g
Высота заброса цели 30 сантиметров
Время постройки капкана до 4 часов

"Такие нагрузки на нити требуют специфического состава белка, иначе сеть просто лопнет", — объяснил эксперт Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Стратегия против муравьиной армии

Катапультирование нужно пауку не для развлечения, а ради личной безопасности. Зеленые древесные муравьи — грозные бойцы, способные вызвать подкрепление и растерзать обидчика толпой. Выбрасывая добычу вверх, Propostira изолирует ее от земли и муравьиных троп. Жертва оказывается беспомощно висящей в основной сети, высоко над головами своих сородичей.

"Перенос охоты в вертикальную плоскость исключает риск коллективного отпора со стороны колонии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Паук проявляет расчетливость профессионального киллера. Он не тратит ресурсы на случайных насекомых, фокусируясь на муравьях как на самом стабильном источнике калорий. Несмотря на энергозатратную стройку, эта инвестиция окупается гарантированным ужином без риска получить серьезные травмы в рукопашной схватке с агрессивным роем.

Ответы на популярные вопросы о пауках-баллистах

Почему муравей не может отпустить ловушку?

Нити конуса покрыты сложным клейким составом. Челюсти муравья застревают в шелке намертво. Чем сильнее он пытается вырваться, тем быстрее срабатывает механизм выброса.

Зачем пауку строить новую сеть каждый день?

Влажность джунглей и пыль быстро лишают шелк нужной эластичности и силы натяжения. Для создания баллистического эффекта требуются свежие, идеально упругие нити.

Как паук понимает, что пора выпускать снаряд?

Он сам не нажимает на курок. Система работает автономно: жертва сама перерезает или отрывает удерживающий предохранитель ловушки в ходе борьбы.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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