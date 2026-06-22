Тело буквально разобрали на запчасти: медики превратили безнадежных инвалидов в здоровых людей

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Иммунитет на свалку: как донорские клетки выжигают неизлечимый паралич

Медицина провернула дерзкий трюк: врачи полностью стерли «личность» иммунной системы двух пациентов и записали туда новый код. Итог — 15 лет ремиссии при болезни, которая обычно превращает человека в неподвижный манекен. Результаты экспериментального лечения, опубликованные в журнале Med, заставляют ученых пересмотреть границы возможного в борьбе с аутоиммунными катастрофами.

Эпигенетические исследования иммунитета
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эпигенетические исследования иммунитета

Тотальный сброс: почему старая защита должна умереть

Представьте, что ваша служба безопасности сошла с ума и начала палить по своим же узлам связи. При расстройстве спектра нейромиелита зрительного нерва (НМОСД) антитела методично уничтожают спинной мозг и зрительные нервы. Итог — слепота, паралич и мучительная рвота. Стандартные таблетки просто пытаются «успокоить» безумцев, но в случае героев исследования химия бессильна.

"Это не косметический ремонт, а снос здания под фундамент. Процедура полностью заменяет иммунную систему человека, в отличие от трансплантации собственных клеток, которые могут нести старые ошибки программы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы очистить полигон, врачи использовали ядерную смесь: жесткую химиотерапию флударабином и треосульфаном вместе с моноклональными антителами. Цель — вытравить B-клетки. Те самые заводы по производству биооружия против собственного тела. Только после этого в пустой организм ввели донорские стволовые клетки.

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Цифры говорят громче лозунгов. Мужчина, получивший клетки от сестры в 2009 году, не только встал на ноги, но и завел двоих детей. Женщина, которой пересадили материал от неродственного донора годом позже, научилась заново владеть руками и полностью отказалась от горы таблеток. Это первая в истории успешная аллогенная трансплантация при таком диагнозе.

Показатель Результат после терапии
Срок наблюдения Более 15 лет без рецидивов
Неврологические функции Значительное улучшение и стабилизация
Прием препаратов Полная отмена иммуносупрессантов

"Тот факт, что за полтора десятилетия болезнь не вернулась, — мощнейший сигнал для всей доказательной медицины. Мы видим не временное затишье, а фундаментальную перестройку биологического статуса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Цена спасения: рак и побочные эффекты

Биология не прощает грубого вмешательства без последствий. За 15 лет у пациентов вылезли «счета» за исцеление: рак мочевого пузыря, дефицит антител и опухшие лимфоузлы. Вторая причина смерти при такой терапии после самой болезни — инфекции, которые атакуют беззащитный организм, пока новая армия клеток не встала в строй.

"Риск реакции «трансплантат против хозяина» — это постоянная угроза жизни. Метод пригоден только для молодых пациентов, когда все остальные способы лечения дали осечку", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Тем не менее, успех миланских врачей из больницы San Raffaele открывает путь к масштабным исследованиям. Сбор клеток из крови, а не из костного мозга, делает процедуру менее варварской. Медицина нащупала способ убить «невидимого зверя» внутри человека, даже если для этого приходится обнулить саму природу организма.

Ответы на популярные вопросы о НМОСД

Можно ли считать это окончательным излечением?

Ученые осторожничают и называют это «решением проблемы на длительный период». Формально болезнь может вернуться, но 15 лет без симптомов — это победа.

Почему нельзя использовать свои стволовые клетки?

Свои клетки могут нести генетическую «память» о болезни. Донорские клетки создают систему с нуля, без старых багов.

Кому подходит такая процедура?

Только молодым людям с тяжелой формой НМОСД, которым не помогают стандартные лекарства, из-за высокого риска смертельных осложнений.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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