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Ученые в ярости: ядерный десант НАСА на Марс поставил под удар десятилетия поисков жизни

Наука

Ядерный десант над Марсом: почему ученые в ужасе от вертолетов SkyFall

НАСА готовит атомный «сюрприз» для Красной планеты. Представьте: 2028 год, к Марсу подлетает махина под названием Space Reactor-1 Freedom. Это не просто консервная банка, а первый в истории корабль на ядерном делении. Его задача — выплюнуть в атмосферу капсулу, из которой на парашютах, как десантники в боевике, выскочат сразу три новеньких вертолета под кодовым именем SkyFall. Грандиозно? Да. Безумно? Еще бы. Но пока инженеры потирают руки, ученые-планетологи хватаются за головы. Похоже, ради этого шоу НАСА готово пустить под откос десятилетия исследований.

Марсоход в марсианской буре
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Марсоход в марсианской буре

Ядерная свобода: как работает SkyFall

Забудьте о солнечных батареях, которые засыпает пылью при первой буре. SkyFall — это про мощь атома. Корабль-носитель Freedom станет испытательным полигоном для ядерных двигателей будущего. Сама флотилия вертолетов — это «тройняшки» с расширенными возможностями. Если старичок Ingenuity таскал на себе только камеру и работал «глазами» для марсохода Perseverance, то новые вертушки станут тяжеловозами. Они потянут георадары и метеостанции. НАСА надеется, что они заглянут под землю и найдут там реликтовый лед.

"Мы оказались в странной ситуации. Когда вам предлагают такую дорогую игрушку, трудно сказать: «Нет, спасибо». Ты киваешь и пытаешься придумать, как выжать из этого хоть какую-то пользу для науки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru планетолог из Университета штата Аризона Сергей Белов.

Битва за бюджет: наука против шоу

Главная драма разворачивается не в космосе, а в кошельках НАСА. У агентства сейчас финансовая аритмия. Главный проект десятилетия — возврат марсианского грунта на Землю (Mars Sample Return) — висит на волоске. Пробирки с камнями уже лежат на Марсе, они собраны и запечатаны. Их нужно забрать, но денег нет. И тут появляется SkyFall с ценником, который никто не решается озвучить. Ученые боятся, что ядерные вертолеты просто съедят бюджет, выделенный на поиски жизни.

Параметр Ingenuity (прошлое) SkyFall (будущее)
Количество аппаратов 1 3
Источник энергии носителя Радиоизотопный генератор Ядерный реактор деления
Полезная нагрузка Камера Георадар, термодатчики, камера

Проблема в том, что SkyFall — это больше про «посмотрите, как мы можем», чем про «мы нашли клетки инопланетян». Это технологическая демонстрация. Она покажет, как десантировать технику сразу в воздух. Круто? Безусловно. Но это не поможет понять историю климата Марса или найти древних микробов.

Список смертников: какие миссии под угрозой

Денежный поток не бесконечен. Если SkyFall взлетит, что-то другое обязательно рухнет. НАСА уже лишилось аппарата MAVEN, который замолчал в декабре. На орбите остались лишь глубокие «старики»: Mars Odyssey (в строю с 2001 года) и Mars Reconnaissance Orbiter (с 2006-го). Они могут выйти из строя в любой момент. Вместо того чтобы обновлять орбитальную группировку, агентство делает ставку на «вертолетный флот».

"Вероятность того, что финансирование действующих миссий обрежут ради SkyFall, очень велика. Это превращается в демонстрацию ради демонстрации, а не в реальное изучение планеты", — отметил в комментарии для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

НАСА все еще ищет место посадки, пытаясь совместить безопасность для ядерного реактора и хоть какую-то научную отдачу. Но скепсис научного сообщества растет. Пока инженеры учат капсулы стрелять вертолетами на лету, марсоходы Curiosity и Perseverance продолжают в одиночку бороздить пески, рискуя остаться без связи с Землей из-за износа спутников-ретрансляторов.

"Я опасаюсь, что SkyFall станет ответом на все вопросы в стиле «Ну ладно, вот вам ваша миссия на ближайшие десять лет». Если это случится, настоящую марсианскую науку можно хоронить", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Зачем Марсу ядерный реактор?

Это тест систем для будущих баз и пилотируемых полетов. Ядерное деление дает в разы больше энергии, чем распад изотопов или солнечный свет. Это позволяет строить более тяжелые корабли и быстрее долетать до цели.

Чем SkyFall лучше Ingenuity?

Он мощнее. Ingenuity летал «пустым», а SkyFall несет приборы, которые могут просвечивать почву на несколько метров вглубь. Плюс их три — это позволяет покрыть большую площадь и подстраховаться на случай аварии одного аппарата.

Почему ученые против?

Потому что это смена приоритетов. Раньше главной целью был поиск жизни и доставка грунта на Землю. SkyFall — это инженерный проект. Ученые боятся, что на фундаментальную науку просто не останется денег в бюджете НАСА.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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