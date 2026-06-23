Настоящая капсула времени в сердце Галактики: вскрылись детали четырех прыжков в вечность

Представьте, что вы пришли на вечеринку выпускников, где все должны быть бодрыми старичками-одуванчиками, а вместо этого обнаружили в одной комнате и младенцев в подгузниках, и суровых заводских рабочих, и дряхлых прадедов. Именно такой конфуз случился в самом центре Млечного Пути. Астрономы десятилетиями считали объект Терзан 5 обычным "домом престарелых" для звезд — шаровым скоплением. Оказалось, это не просто группа звезд, а настоящий "галактический Франкенштейн", который собирал себя по частям миллиарды лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismanthosg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Млечный путь

Окаменелость в сердце балджа: что нашел "Уэбб"

Центр нашей Галактики — это не пустой пляж, а переполненное метро в час пик. Пыль и газ закрывают обзор так плотно, что обычные телескопы там слепнут. Но черная дыра Стрелец А* и окружающие ее объекты стали видны как на ладони благодаря инфракрасному зрению телескопа "Джеймс Уэбб". Команда Джорджии Зулло из Болонского университета изучила Терзан 5, который прячется в балдже — плотном центральном вздутии Млечного Пути.

"Мы привыкли, что шаровые скопления — это простые системы: один бабах, одно поколение звезд. Терзан 5 ломает эту логику об колено. Он ведет себя как миниатюрная галактика, которая каким-то чудом не рассыпалась под гравитационным прессом центра Галактики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Данные "Уэбба", наложенные на 12-летние архивы "Хаббла", позволили отсеять "случайных прохожих" — звезды балджа, которые просто пролетали мимо. Выяснилось, что Терзан 5 обладает невероятной гравитационной цепкостью. Он не просто держал свои звезды, он удерживал газ от взрывов сверхновых, перерабатывая его в новых "жильцов".

Четыре прыжка в вечность: хронология системы

Раньше ученые думали, что в Терзане 5 всего две группы звезд (родом из эпох 12 и 5 миллиардов лет назад). Свежий анализ вскрыл четыре культурных слоя. Это как если бы вы нашли в одном кургане и скифское золото, и советские монеты, и современный биткоин-кошелек. Разница в составе звезд колоссальная: молодежь буквально пропитана "тяжелым металлом", который выплюнули их мертвые предки.

Поколение Возраст (млрд лет) Первое (патриархи) 12,5 Второе 4,7 Третье 3,8 Четвертое (молодежь) 2,5

Такая многослойность — признак того, что перед нами не скопление, а "фрагмент окаменелости". Это кусок той первобытной ткани, из которой строился центр нашей Галактики. Большинство таких "кирпичей" давно размололо в труху и перемешало, но Терзан 5 устоял.

"Терзан 5 — это кирпич, который отказался становиться частью стены. Он сохранил свою структуру, пока остальной балдж превращался в однородную звездную кашу. Это позволяет нам увидеть "ДНК" раннего Млечного Пути без искажений", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Почему Терзан 5 не сварился в общем котле

Обычно мелкие звездные системы теряют строительный материал. Стоит паре звезд взорваться, как ударная волна выметает весь газ наружу. Терзан 5 был достаточно тяжелым (или "наглым"), чтобы задерживать отходы звездного производства внутри. Это позволяло ему запускать новые циклы рождения каждые несколько миллиардов лет.

Исследование профессора Барбары Ланцони связывает этот феномен с тем, что мы видим в глубоком космосе. Галактика Firefly Sparkle, жившая на заре времен, выглядит такой же "комковатой". Похоже, все крупные галактики начинались с таких плотных сгустков, которые потом сливались. Терзан 5 — последний выживший свидетель тех событий, своего рода капсула времени.

"Мы ищем подобные объекты по всему Млечному Пути. Если найдем еще 40-50 таких "фрагментов", мы сможем буквально по кадрам восстановить фильм о том, как собиралась наша Галактика из космического хаоса", — пояснил астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Терзан 5 называют "окаменелостью"?

Потому что он сохранил неизменным химический состав и структуру звезд разных эпох. В остальном центре Галактики всё перемешано, а здесь — четкие слои истории, как кольца на дереве.

Как телескоп смог увидеть звезды сквозь пыль?

Световые волны инфракрасного диапазона длиннее видимых. Они огибают частицы пыли, как морская волна огибает камни. Поэтому инфракрасные сенсоры "Уэбба" видят "горячие" объекты там, где обычный глаз видит только черноту.

Есть ли другие подобные объекты?

Да, известен Лиллер 1. Он тоже содержит несколько поколений звезд и претендует на звание выжившего фрагмента первобытной Галактики.

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