Мировой океан закипит изнутри: попытка прикрутить яркость Солнца ведет к коллапсу течений

Представьте, что вы решили охладить перегретую квартиру, просто заклеив окна фольгой. В одной комнате станет свежо, в другой — по-прежнему душно, а в ванной вообще прорвет трубу с кипятком. Примерно так выглядит идея "прикрутить яркость" Солнца ради спасения Земли. Ученые называют это солнечной геоинженерией, и новые расчеты показывают: этот "пластырь" на тело планеты может превратиться в смертельный компресс для мирового океана.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля вид из космоса

Зеркало в небе: как это работает

Идея подсмотрена у природы. В 1991 году на Филиппинах рванул вулкан Пинатубо. Он выплюнул в стратосферу столько диоксида серы, что планета остыла на 0,6 градуса на целых два года. План ученых прост: гонять самолеты на огромной высоте и распылять частицы, которые будут отражать солнечный свет обратно в космос. Своеобразный солнцезащитный крем для Земли.

"Математика тут жесткая. Мы пытаемся скрыть симптомы, не трогая причину — парниковые газы. Это как пить обезболивающее при переломе ноги: бегать вроде можно, но кость срастается неправильно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Океан не прощает: почему похолодание будет кривым

Океан — это не тазик с водой, а сложнейший механизм течений. Лала Кунта из Мичиганского государственного университета выяснила: если мы начнем отражать свет, мир разделится на счастливчиков и проигравших. Исследование в Environmental Research: Climate бьет тревогу: пока Арктика и тропики вздохнут с облегчением, огромные зоны в Северной Атлантике продолжат кипеть. Температура воды там может не падать месяцами, убивая всё живое.

Регион Последствие геоинженерии Арктика и Тропики Заметное снижение температуры воды Северная Атлантика Рост аномальной жары и риск гибели рыболовства

Особенно достанется коралловым рифам. На Большом Барьерном рифе из-за таких "волн жары" уже исчезло больше половины кораллов. Проблема в том, что солнечный щит защищает лишь 20-25% водной глади. Остальная часть океана продолжит впитывать тепло, как губка. Это ударит по промыслу трески и миграции рыб, оставляя рыбаков с пустыми сетями.

"Холодная поверхность воды — это иллюзия безопасности. Углекислый газ из атмосферы всё равно растворяется в море, превращая его в кислоту. Моллюски и мидии просто растворятся в этой агрессивной среде", — отметил эколог Денис Поляков.

Постоянная жара и "эффект пружины"

К 2069 году ситуация станет критической. Некоторые районы океана вообще перестанут остывать. Возникнет режим "вечного лета", который выжжет экосистемы изнутри. Но самое страшное наступит, если мы вдруг решим прекратить распыление аэрозолей. Накопленное за десятилетия тепло вырвется наружу мгновенно. Это будет тепловой удар такой силы, что ни одно существо не успеет адаптироваться.

"Резкая остановка геоинженерии — это как открыть духовку, в которой полчаса копился жар. Климатический скачок сожжет сельское хозяйство и уничтожит привычные циклы осадков", — объяснил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя просто охладить всю планету равномерно?

Земля крутится, течения переносят тепло, а облака распределяются хаотично. Невозможно создать идеальный "зонтик", который бы учитывал специфику каждого залива или горного хребта.

Геоинженерия отменяет глобальное потепление?

Нет. Она лишь маскирует повышение температуры. Концентрация CO2 в воздухе продолжит расти, вызывая закисление океана и другие проблемы, которые не зависят от яркости Солнца.

Кто решит, когда начинать распыление?

В этом главная ловушка. Ни одна страна не имеет права менять климат всей планеты в одиночку. Это вопрос глобальной безопасности и политических конфликтов будущего.

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