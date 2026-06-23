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Космос — это гигантская флешка: физики нашли способ хранить данные в самом вакууме

Наука

Представьте, что реальность — это не просто пустая сцена, а гигантский цифровой носитель. Физики из Лейденского университета под руководством Флориана Нойкарта выкатили теорию, которая бьет наотмашь по классическим представлениям. Они утверждают: пространство-время состоит из квантовых "ячеек" памяти. Каждое движение атома, каждый ваш завтрак и взрыв сверхновой записываются в эту матрицу как на бесконечную кинопленку. Вселенная буквально помнит всё.

Вселенная внутри чёрной дыры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вселенная внутри чёрной дыры

Квантовая матрица: как работает космическая память

Забудьте про гладкое пространство-время Эйнштейна. Нойкарт и его команда в своей работе для JCAP описывают мир как дискретную сетку. Назовите это Quantum Memory Matrix (QMM). Каждая ячейка в этой сетке ловит "отпечатки" взаимодействий. Это не просто физика, это бухгалтерия мироздания. Когда частицы сталкиваются, они оставляют информационный след. Пространство не просто вмещает объекты, оно их документирует.

"Это ломает старую парадигму. Если информация сохраняется в самой структуре вакуума, то парадокс исчезновения данных в черных дырах решается сам собой — дыра просто не может 'стереть' то, что записано в ткани мироздания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Темная материя — это просто старые архивы

Самое дерзкое в теории Нойкарта — объяснение "темных" сущностей без поиска мифических частиц. Темная материя в рамках QMM — это не горы невидимого вещества, а гравитационный эффект от скоплений информационных отпечатков. Представьте это как пыль на полках: она не имеет собственной структуры, но весит прилично. Эти "архивы" данных влияют на вращение галактик, создавая ту самую лишнюю массу, которую ищут десятилетиями.

Явление Интерпретация QMM
Темная материя Кластеры информационных отпечатков в ячейках
Темная энергия Остаточная энергия "забитых" данными участков пространства

Темная энергия здесь выглядит еще прозаичнее. Когда ячейки памяти "насыщаются" и больше не могут принимать новые записи, они выделяют остаточную энергию. Именно этот фон толкает галактики прочь друг от друга. Наша Вселенная — это растущий объем данных, который начинает "греться" от перегрузки.

"Если пространство дискретно, мы имеем дело с конечным объемом ресурсов. Как только 'жесткий диск' космоса заполняется, система обязана сбросить кэш", — отметил в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Конец близок: сколько раз "перезагружали" мир

Математика Нойкарта безжалостна: Вселенная циклична. Когда емкость памяти достигает предела, происходит не коллапс в точку, а "квантовый отскок". Это как форматирование диска перед новой записью. Ученые подсчитали, что мы живем в 4-м или 5-м цикле. Подлинный возраст космоса — около 62 миллиардов лет, а не 13,8, как мы привыкли думать.

Согласно прогнозам, у мироздания осталось меньше 10 циклов до финального насыщения. Теорию уже проверили "в миниатюре": физики имитировали ячейки пространства на квантовом компьютере, превратив их в кубиты. Результат впечатляет — восстановление состояний прошло с точностью выше 90%. Система работает как часы.

"Мы видим, что стабильность квантовых вычислений в таких моделях подтверждает: Вселенная способна к самоисправлению ошибок при хранении данных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы

Значит ли это, что мы живем в симуляции?

Нет, это физическая реальность, просто она имеет информационную природу. Разница в том, что "процессор" здесь — законы физики, а не программный код.

Как можно увидеть эти "ячейки"?

Напрямую — никак. Они находятся на планковском масштабе, который недоступен современным микроскопам. Мы видим только их макроскопический эффект в виде искривления пространства.

Может ли человечество научиться считывать эту память?

Теоретически — да. Если мы поймем алгоритм записи, то сможем смотреть "записи" прошлого из самой ткани пространства. Но пока это звучит как научная фантастика.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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