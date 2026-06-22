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Дно планеты буквально вскипает: аномальное количество дыр в океане озадачило ученых

Наука

Гавайи — это не только кокосы и серфинг, но и идеальный учебник геологии. Тектоническая плита едет, неподвижный факел из недр планеты — горячая точка — жарит снизу. Получается аккуратная цепочка вулканов. Логично? Да. Проблема в том, что в океане таких "правильных" цепей всего пятьдесят штук. А беспорядочных подводных гор — больше 40 тысяч. Десятилетиями ученые смотрели на этот хаос и не понимали, почему теория работает только в 0,1% случаев.

Глубоководные исследования океана
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Глубоководные исследования океана

Мантийная прожарка: почему старая схема дала сбой

Классика гласит: из глубины в 3000 километров, прямо от границы ядра и мантии, бьет узкая струя перегретой породы — мантийный плюм. Он работает как лазерный резак. Плита плывет, "дырка" в ней остается. Так растут острова. Но как объяснить одинокие горы, разбросанные по дну Тихого океана без всякого возрастного порядка? Они будто выросли все сразу или в случайное время, наплевав на движение плит.

"Классическая модель горячих точек слишком примитивна. Она описывает идеальный лабораторный случай, но реальная мантия — это бурлящий котел, где потоки тепла ведут себя гораздо сложнее, чем струя из крана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Профессор Лицзюнь Лю из Китайской академии наук решил, что пора перестать гадать на кофейной гуще и загрузить задачу в суперкомпьютер. Его команда не просто искала новые горы. Они решили "отмотать" историю Земли на 270 миллионов лет назад и смоделировать каждый вдох и выдох планетарных недр. Результаты, опубликованные в журнале Nature Geoscience, заставили геологов пересмотреть свои взгляды.

Суперкомпьютер против хаоса: 270 миллионов лет в одной коробке

Оказалось, мантийный плюм — это не тонкий карандаш. Когда он впервые ударяется в "дно" молодой тектонической плиты, его головка расплющивается в огромную горячую лепешку. Это тепло растекается по астеносфере — мягкому подслою литосферы. Вместо одной аккуратной дырки плита получает огромный ожог. В этой зоне вулканы начинают расти повсюду и одновременно, создавая тот самый "разрозненный" рисунок, который мы видим в западной части Тихого океана.

Тип структуры Механизм образования
Классическая цепь (Гавайи) Узкий стержень плюма "сверлит" движущуюся плиту.
Разбросанные горы Широкая "голова" плюма создает огромные зоны расплава.

Тепло от таких мантийных "клякс" никуда не исчезает миллионы лет. Оно мигрирует вместе с течением в недрах, продолжая подпитывать извержения долго после того, как сам основной шлейф уже рассеялся. Это объясняет, почему горы стоят вразнобой: они питаются остаточным жаром из гигантских подземных резервуаров.

"Подводные горы — это шрамы на теле планеты. Моделирование подтверждает, что даже если мы не видим четкой линии на поверхности, под ней скрыт единый процесс теплообмена", — отметил геолог Алексей Трофимов.

Древовидные шлейфы и "хвосты" соседних плит

Но и это не всё. Модель Лицзюня Лю показала, что плюмы умеют ветвиться. Один мощный корень на глубине может разделиться на несколько отростков у поверхности. Похоже на дерево: ствол один, а веток (и цепей гор) — много. Современные технологии звукового сканирования уже находят такие "древовидные" структуры глубоко под океаном.

Парадокс одиноких гор окончательно решился, когда ученые учли дрейф плит. Тихоокеанская плита в своем путешествии порой проезжала над "хвостами" плюмов, которые раньше жарили соседние плиты. Старое тепло соседнего региона продолжало извергаться под новым хозяином, создавая хаотичные конусы. Теперь геологам не нужно придумывать новую теорию для каждого вулкана — всё укладывается в единую картину мантийных потоков.

"Мы наконец-то видим всю систему целиком, а не отдельные точки на карте. Это превращает дно океана в открытую книгу истории Земли", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы

Почему Гавайи выстроены в линию, а другие горы — нет?

Гавайи стоят на пути стабильного и узкого "факела" жара. Большинство других гор родились от широких, расплывчатых зон тепла или разветвленных корней мантийных плюмов.

Сколько лет этим подводным вершинам?

Моделирование охватывает период до 270 миллионов лет. Основная масса изученных гор в Тихом океане начала расти около 100 миллионов лет назад.

Может ли одна горячая точка создать две цепи гор?

Да. Если корень плюма глубоко под землей раздвоится, он будет питать два параллельных потока вулканов одновременно.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, астрофизик Алексей Руднев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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