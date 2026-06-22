Сети и формалин больше не нужны: ученые нашли способ изучать хрупкую жизнь без убийства особей

Представьте себе: вы пытаетесь изучить нежнейшее суфле, но вместо ложки у вас — огромный ковш экскаватора. Примерно так выглядела глубоководная биология до недавнего времени. Ученые вытаскивали хрупких обитателей океана сетями, превращая их в бесформенное желе, а потом годами гадали по "останкам", как это выглядело при жизни. Экспедиция Designing the Future 3 на судне "Фалкор" у берегов Бразилии решила эту проблему радикально: они просто перестали трогать животных.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Токсичное море

Цифровой двойник вместо банки с формалином

За две недели работы в Южной Атлантике команда биологов и инженеров выследила 31 новый вид. Весь секрет в "глазах" подводного робота SuBastian. Раньше описание вида занимало десятилетия, теперь — считанные дни. Лазерные системы DeepPIV и EyeRIS сканируют организм прямо в воде, создавая идеальную 3D-модель. DeepPIV просвечивает прозрачных медуз насквозь, выявляя их внутреннее устройство, а EyeRIS "рисует" внешнюю броню непрозрачных существ.

"Мы используем свет там, где раньше требовались стальные тросы и сети. Это позволяет видеть биомеханику жизни в её естественном ритме, а не в виде раздавленного образца на предметном столике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Помимо лазеров, робот оснащен камерой Shadowgraph. Она ловит детали, которые пропускает 3D-сканер. Тандем технологий превратил исследовательское судно в высокотехнологичный госпиталь для медуз, где вместо лечения проводят перепись населения.

Срединный мир: кто живет в темноте

Исследования шли в так называемом срединном слое воды. Это гигантская прослойка между залитой солнцем поверхностью и мрачным дном. Это крупнейшая экосистема планеты, о которой мы знаем меньше, чем о поверхности Луны. Здесь царит суровая среда, заставляющая эволюцию выдавать совершенно безумные решения. Среди находок — паутинные черви, гигантские ризарии и целая армия медуз.

Группа организмов Количество новых видов Медузы 9 Сифонофоры 7 Гребневики 7 Амфиподы и черви 2

Ученые признают: куда бы они ни закинули взгляд в этой толще, везде обнаруживается жизнь, неизвестная науке. Это мир вечного движения и отсутствия твердой опоры. Здесь вы либо прозрачны, либо очень быстры, либо умеете светиться в темноте.

"Океан — это не просто вода, это трехмерный бульон из ДНК. Каждое погружение доказывает, что наши текущие каталоги жизни заполнены от силы на пару процентов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Загадка сифонофоров: один за всех

Самая странная добыча экспедиции — семь видов сифонофоров. Представьте себе существо, которое на самом деле — коммунальная квартира. Сифонофоры состоят из сотен зооидов. Каждый такой "орган" — технически отдельное животное, выросшее из той же яйцеклетки. Но поодиночке они не выживут. Один зооид доит еду, другой отвечает за размножение, третий работает реактивным двигателем для всей колонны.

Это ставит ученых в тупик: где заканчивается колония и начинается единый организм? У человека органы спрятаны под кожей, а у сифонофоров они выставлены напоказ и живут собственной, хоть и жестко скоординированной жизнью. Биологи использовали микроскоп Squid, чтобы увидеть работу клеток этого "живого конструктора" прямо в море.

"Сифонофоры — это вершина кооперации. Их эволюционный путь настолько отличен от нашего, что изучение их структуры помогает понять базовые принципы построения сложной жизни", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев, комментируя сложность космических аналогий в строении существ.

Впервые данные экспедиции транслировались в реальном времени. Кадры с робота SuBastian попадали в приложение FathomVerse, где обычные пользователи помогали обучать ИИ распознавать виды. Наука перестала быть закрытым клубом — теперь любой человек со смартфоном может стать первооткрывателем океанских монстров.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя просто поднять этих животных на поверхность?

Большинство глубоководных жителей адаптированы к огромному давлению и низким температурам. При подъеме их ткани, состоящие в основном из воды и газа, деформируются или буквально взрываются. Кроме того, многие из них — желеобразные существа, которые превращаются в бесформенную жижу без поддержки водного столба.

Чем DeepPIV лучше обычной видеокамеры?

Обычная камера видит только поверхность. Лазерный DeepPIV проникает сквозь прозрачную кожу медуз и червей, создавая точную карту внутренних органов и системы циркуляции жидкостей, что критически важно для идентификации нового вида.

Что такое "срединный слой" океана?

Это мезопелагическая зона на глубине от 200 до 1000 метров. Там уже недостаточно света для фотосинтеза, но всё еще много жизни. Это своего рода "транзитный хаб" планеты, где происходит самый массовый вертикальный миграционный процесс: миллиарды существ каждую ночь поднимаются к поверхности и опускаются обратно.

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