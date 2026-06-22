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Связь без единой вышки: технический прорыв в Китае стёр границы между Землёй и космосом

Наука

Китайская компания "Юаньсинь" совершила прорыв в орбитальной связи. Инженеры провели первый в стране сеанс голосового вызова напрямую через спутник, используя обычный смартфон. Никаких доработок "железа" или софта не потребовалось. Связь прошла штатно, а качество передачи голоса сопоставимо с привычными сетями пятого поколения.

Спутник связи
Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник связи

Технология без посредников

Инженеры компании подтвердили: стандартный смартфон напрямую держит коннект со спутником. Для связи не нужно менять оборудование или устанавливать громоздкие антенны. Сигнал стабилен, задержки минимальны, а качество звука не проседает даже при смене положения аппарата на орбите. Это полностью меняет принципы работы коммуникационных систем.

"Прямое сопряжение смартфона с космическим аппаратом снимает зависимость от наземных вышек. Это критически важно в зонах бедствий или в глубокой глуши", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Орбитальная группировка Spacesail

Успешный эксперимент стал возможен благодаря запуску ракеты-носителя "Чжуцюэ-2E", которая вывела на орбиту аппарат Spacesail DTC 01. Этот спутник — часть экспериментальной системы для отработки технологий интеграции космического и наземного сегментов. По данным на 5 июня, на орбите летают около 200 аппаратов группы Spacesail.

Параметр Характеристика
Модификация смартфона Не требуется
Качество связи Уровень 5G

Данная структура постоянно растет, формируя плотную сеть для обеспечения непрерывного доступа в любой точке страны.

Путь к шестому поколению связи

Система совместима с текущей инфраструктурой, что упрощает её внедрение. Разработчики смотрят в будущее, планируя использовать этот опыт для создания стандартов связи шестого поколения. Космос перестает быть зоной для специализированных терминалов, превращаясь в часть привычной экосистемы связи.

"Интеграция спутников с абонентскими устройствами без промежуточных шлюзов — это серьезный шаг к полной доступности цифровых услуг, минуя любые физические барьеры", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о спутниковой телефонии

Нужна ли специальная SIM-карта?

Нет, система адаптирована под существующие мобильные стандарты.

Чем это отличается от спутниковых телефонов?

Специализированные трубки тяжелые и дорогие. Технология "Юаньсинь" работает с обычным пользовательским устройством.

Насколько стабилен сигнал?

В ходе тестов сигнал оставался стабильным, обеспечивая чистое звучание голоса без помех.

Безопасно ли это для бытовой техники?

Технология использует стандартные радиочастотные диапазоны, что исключает конфликты с другой электроникой.

"Прямая связь со спутником минимизирует риски потерь пакетов данных за счет прямой видимости точки приема в отличие от цепочки наземных узлов связи", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

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Экспертная проверка: инженер-энергетик Сергей Мартынов, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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