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Генетика больше не шутит: учёные смоделировали внешность людей через тысячу лет — и ужаснулись

Наука

Миллионы лет назад наши предки слезли с деревьев, распрямили спины и начали путь от приматов до "венца творения". Мы привыкли считать себя финальной точкой эволюции, но биология считает иначе. Природа не ставит точек. Она меняет правила игры, адаптируя тело под новые нужды. Раньше нас "строили" клыки хищников и дикая среда. Сейчас — экраны смартфонов, ритм мегаполисов и генетическая рулетка.

Эволюция
Фото: freepik.com by macrovector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эволюция

Мир без контрастов: к чему ведет смешение

Глобализация стирает границы не только на картах, но и на лицах. Межэтнические браки делают человечество однороднее. Рецессивные признаки — веснушки, голубой или зеленый цвет глаз — становятся rarity. Через тысячу лет средний житель планеты, скорее всего, приобретет смуглый оттенок кожи, став похожим на обитателей мультикультурных регионов. Уникальность размывается в пользу усредненной глобальной внешности.

"Генетическое смешение — это математическая неизбежность. Чем меньше изоляции между группами, тем активнее "вымываются" редкие мутации. Мы движемся к некоему общему знаменателю внешности, который будет оптимален для текущих условий обитания", — прокомментировал антрополог Артём Климов.

Отбор красотой: плодовитость против роста

Рост человека перестал быть ключом к выживанию. Ставка сделана на репродуктивный успех. Генетики предупреждают: раннее половое созревание часто идет рука об руку с низким ростом. Природа тяготеет к приземистым формам, если они дают преимущество в размножении. Однако "половой отбор" диктует свои условия. Женщины стали активнее выбирать партнеров, что подстегивает эволюцию внешних данных. Мы будем симпатичнее, но не обязательно выше.

Фактор Влияние на облик
Глобализация Усреднение черт лица
Половой отбор Усиление эстетической привлекательности

Цифровой горб и ловкие пальцы

Наши гаджеты меняют анатомию "на ходу". "Сэм-2050" — смоделированный британцами образ офисного жителя — пугает: сутулость, искривленные руки и слабое здоровье. Это плата за 24/7 у экрана. Зато мелкая моторика на пике. Клавиатуры и тачскрины заставляют пальцы адаптироваться, становясь тоньше и чувствительнее. В теории, отсутствие нагрузки может привести к атрофии зубов при переходе на жидкое питание или исчезновению пальцев ног.

"Организм — это честный инженерный проект. Если орган не несет нагрузки, он деградирует. Мышцы спины и шеи уже сейчас страдают от офисной осанки, превращаясь в слабое звено опорно-двигательного аппарата", — подметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Колонии на Марсе и CRISPR

Космос — следующий фронт. Пониженная гравитация вытянет конечности и изменит зрение. Возможна адаптация кожи к радиационному фону. Но главный козырь — редактирование генома через CRISPR. Мы перестаем быть "объектом" природы, становясь её "дизайнером". Исправление врожденных дефектов станет рутиной, а интеллект — объектом настройки.

"С технологией CRISPR мы выходим из гонки естественного отбора. Теперь мы правим код, а не ждем, пока случайная мутация сделает нас лучше. В будущем это создаст реальный биологический разрыв между слоями общества", — предположил биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о будущем человека

Уменьшится ли наш мозг?

Возможно. Часть аналитической работы переходит к нейросетям, поэтому сложный "процессор" в голове может стать избыточным для повседневной выживаемости.

Все люди станут одинаковыми?

Нет. Глобализация уберет резкие грани, но культурные и технологические фильтры создадут новые формы человеческого разнообразия.

Станем ли мы киборгами?

Это неизбежно. Интеграция микрочипов и нейроинтерфейсов станет таким же обычным делом, как сегодня ношение очков.

Исчезнут ли зубы?

Только если мы полностью перейдем на переработанную пищу. Пока мы жуем твердую еду — жевательный аппарат будет востребован.

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Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, терапевт Анна Кузнецова, биофизик Алексей Корнилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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