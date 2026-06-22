День оказался длиннее года: как газовый гигант нанёс настоящий удар под дых классической астрономии

Астрономы сбросили со счетов теорию "вечного взгляда" для газового гиганта CoRoT-2 b. Долгое время этот объект считался "приливно захваченным" — то есть повернутым к своей звезде всегда одной стороной, как наша Луна к Земле. Новые данные с Очень большого телескопа (VLT) в Чили доказали: этот гигант крутится сам по себе, и делает это крайне странно.

Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ планета

Аномальное пятно на газовом гиганте

"Горячие Юпитеры" — это раздутые газовые шары, которые жарятся в непосредственной близости от своих звезд. Год там пролетает за считанные дни. Раньше считалось, что гравитация звезды "запирает" их вращение. По закону, горячая точка должна лишь слегка смещаться по ветру. Но с планетой CoRoT-2 b, удаленной на 695 световых лет, всё пошло не по сценарию.

"Старые модели были слишком линейными. Если мы видим пятно не там, где оно должно быть согласно учебникам, это не ошибка приборов, а иной ритм вращения объекта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Планета-бунтарь: разрыв шаблонов

Исследователи, которыми руководила Аврора Кессели, получили четкий сигнал: планета вращается медленно. Один оборот вокруг оси CoRoT-2 b замыкает за три дня. При этом орбитальный цикл составляет всего 1,5 дня. Планета облетает звезду дважды, пока сама делает один круг. Этот механизм полностью опрокидывает представление о миграции планет.

Характеристика Старая теория Реальность CoRoT-2 b Осевое вращение Приливной захват Свободный цикл (3 дня) Тепловое пятно Смещение по ветру Западное отклонение

Данные открытия, представленные на 248-м съезде Американского астрономического общества, заставляют пересмотреть динамику атмосфер всех "горячих Юпитеров". Здесь нет места стабильности, только хаотичный танец температур.

Влияние на поиск обитаемых миров

Для поиска жизни это открытие — удар под дых. Большинство потенциально живых миров находят у красных карликов. Планеты там прижаты к звезде еще плотнее. Если даже гиганты ведут себя против законов, то что ожидать от небольших каменистых планет?

"Приливный захват — это не приговор для климата. Модели переноса тепла должны учитывать скорость осевого вращения, иначе мы получим абсолютно неверный прогноз для атмосферы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Жизнь любит стабильность. А с таким ритмом смены дней и ночей, какой показал CoRoT-2 b, климат превращается в экстремальную мясорубку. Подобные находки доказывают, что Вселенная гораздо изобретательнее наших математических формул.

Ответы на популярные вопросы о экзопланетах

Что такое приливный захват?

Ситуация, когда планета всегда обращена к звезде только одной стороной, как Луна к Земле.

Почему пятно на CoRoT-2 b смещено не туда?

Из-за того, что планета вращается медленнее, чем двигается по орбите, создается аномальное распределение потоков тепла.

Могут ли там быть облака?

Гипотеза существования плотных облаков рассматривалась, но вращение планеты признали основной причиной аномалии.

Почему это важно для поиска жизни?

Потому что без точного понимания вращения планеты нельзя предсказать, пригодны ли условия на ее поверхности для существования воды или биологических молекул.

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