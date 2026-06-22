Один участок океана идёт против всей планеты: аномалия у Гренландии указывает на опасную перемену

Океаны Земли лихорадит от перегрева, но участок Атлантики к югу от Гренландии демонстрирует аномальное охлаждение. Это явление называют холодным пятном или дырой в потеплении. Ученые подтвердили прямую связь зоны с замедлением течений, которые согревают европейский континент.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA / Ames Research Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гренландия

Происхождение ледяной аномалии

Международная группа ученых проанализировала спутниковые данные и замеры температуры воды, начиная с 1955 года. Исследование показало, что регион теряет меньше тепла через поверхность, но при этом продолжает остывать. Значит, океан не отдает энергию в атмосферу, а просто перестает ее получать вместе с привычными потоками воды.

Колебания температуры в этом секторе плотно привязаны к динамике атлантического холодного пятна. Ранее физики полагали, что охлаждение может быть вызвано погодными факторами, но статистика за десятилетия указывает на глубокий сбой в системе распределения энергии. Система работает как центральное отопление, где в крайнюю комнату перестал поступать теплоноситель.

"Мы видим не просто локальное явление, а системный отказ. Океан перестал справляться с транспортировкой тепла в северные широты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Механика океанического конвейера

Главную роль в процессе играет меридиональная циркуляция Атлантики (AMOC). Это глобальная беговая дорожка, по которой теплая вода из тропиков уходит на север, там остывает, становится плотнее и ныряет в бездну, возвращаясь обратно. Сегодня этот двигатель глохнет. Холодное пятно расположено как раз в точке, где поток должен совершать разворот.

Параметр системы Текущее состояние Направление переноса Из тропиков в Арктику Фактор сбоя Избыток пресной воды от таяния Точка контроля Юг Гренландии

Дисбаланс вносят два процесса: общий нагрев мирового океана и массовое таяние щитов. Пресная вода легче соленой, она блокирует погружение охлажденных масс на глубину. Это лишает конвейер тяги. Подобные изменения заставляют внимательнее изучать ледяные керны Гренландии для понимания прошлых катастроф.

"Нарушение солевого баланса — критический момент для северных морей. Вода становится слишком легкой для погружения", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Климатические риски для Европы

Сценарии программы CMIP6 показывают, что критический порог может быть пройден к середине века. Если циркуляция полностью прекратится, Европу ждут аномально суровые зимы. Это ударит по сельскому хозяйству и энергетической стабильности региона. Пока ученые фиксируют лишь постепенное ослабление, но тренд остается стабильным с 2004 года.

Ситуация осложняется тем, что под арктическим щитом скрыты не только климатические, но и техногенные угрозы. Например, секретная база подо льдом со временем может оказаться в зоне активного влияния меняющихся течений и температур. Глобально изменения затронут даже видимость небесных тел, если плотность атмосферных потоков изменится к моменту, когда наступит солнечное затмение 2026 года.

"Природа не терпит резких остановок в таких масштабах. Нас ждет перестройка всей климатической карты полушария", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему пятно холодное, если планета греется?

Теплые течения просто не доходят до этой зоны в прежнем объеме. Океан здесь перестал получать подпитку из южных широт.

Когда случится полная остановка течения?

Большинство моделей указывают на середину XXI века как на возможную точку невозврата, но данные уточняются.

Чем это грозит человеку?

Изменением погодных циклов, неурожаями в Европе и резким ростом расходов на отопление в северных странах.

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