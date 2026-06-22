Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одни платья собирают комплименты, другие прибавляют годы: какие силуэты выбрать летом 2026
У опытных садоводов не бывает кислой смородины: одна июньская подкормка превратит ягоды в сахарные шары
Туристы больше не спешат: почему старт продаж в Эмиратах выявил болезненный разрыв в спросе
Воробьев и выпускники школ Подмосковья возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Не по календарю: как Воробьёв объяснил свой внезапный брак с Гарифуллиной
Горькая расплата за резвость мотора: привычная доработка авто превратилась в юридическую ловушку
Секреты продуктовых этикеток: как производители скрывают сахар и химию под видом ЗОЖ
Suzuki превращает "малыша" Spacia в бизнес-класс: стоит ли переплачивать за пакет улучшений
Домашняя тренировка без прыжков: эти упражнения помогут похудеть без боли и тренажёров

Свет горит миллиарды лет без видимой причины: центр Млечного Пути подбросил новую загадку

Наука

Центр Млечного Пути испускает странное гамма-излучение, природа которого годами ставит физиков в тупик. Ученые проанализировали данные телескопа Fermi и подтвердили, что за этим эффектом может стоять аннигиляция темной материи. Загадочное свечение получило название Galactic Center Excess или Избыток центра Галактики. Исследование не ставит точку в споре, но оставляет гипотезу о невидимых частицах в списке главных подозреваемых. Пока официальная наука ищет ответы, космос продолжает подбрасывать аномалии, сравнимые с необъяснимым поведением Стрельца А*.

Гравитационное ядро в центре Млечного Пути
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Морозов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гравитационное ядро в центре Млечного Пути

Загадка невидимого вещества в ядре Галактики

Представьте, что вы жарите яичницу, а сковорода начинает светиться ярче солнца без видимых причин. Примерно это происходит в центре нашей Галактики. На темную материю приходится около 27% Вселенной, но она не желает показываться в объективах традиционных приборов. Единственный способ ее поймать — дождаться, когда две частицы врежутся друг в друга и буквально испарятся, выбросив мощный поток гамма-лучей.

"Происхождение этого избыточного свечения остается одной из самых затяжных дискуссий в астрофизике", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Многие считали, что виноваты пульсары — мертвые звезды, которые крутятся как бешеные волчки. Но новые расчеты показывают, что сигнатура излучения подозрительно гладкая для точечных источников. Это больше похоже на туман из частиц, которые взаимодействуют только через гравитацию. Если физики докажут этот след, это станет таким же прорывом, как открытие органики на Титане и Плутоне.

Телескоп Fermi и поиски космических столкновений

Аппарат Fermi годами собирал фотоны в самом сердце Млечного Пути. Исследователи прогнали эти цифры через новые модели, пытаясь отсеять шум от обычных звезд. Результат оказался неоднозначным: темная материя не подтверждена на сто процентов, но и не исключена. Она ведет себя как идеальный преступник, не оставляющий прямых улик, но постоянно мелькающий на периферии зрения.

Гипотеза источника Текущий статус
Аннигиляция темной материи Жизнеспособна, требует проверки
Миллисекундные пульсары Частично объясняют избыток

В то время как одни ищут частицы-невидимки, другие изучают более осязаемые объекты. Ученые фиксируют аномальное поведение Стрельца А*, что дополняет общую картину хаоса в центре Галактики. Гамма-излучение льется мощным потоком, и если это результат самоуничтожения темной материи, то мы стоим на пороге пересмотра всей школьной физики.

"Мы видим энергию, но не видим ее носителя. Это как слышать звук шагов в пустой комнате", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Будущее охоты за частицами-призраками

Попытки поймать темную материю напоминают детективный сериал, где главный герой постоянно ускользает в последний момент. Исследователи настаивают на продолжении миссий, похожих на проект Gateway для освоения Луны, только в масштабах глубокого космоса. Каждое новое наблюдение сужает кольцо вокруг теоретических частиц.

"Любая аномалия в центре Млечного Пути — это шанс заглянуть за ширму стандартной модели", — объяснил специально для Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Мировая наука сейчас зациклена на поиске фундаментальных строительных блоков. Пока одни ищут следы первобытных систем управления клетками в океане, физики пытаются понять, из чего сварен суп, в котором плавают все галактики. Невидимый зверь весом в миллионы Солнц продолжает дирижировать этим процессом, а загадочный гамма-поток остается его главной партитурой.

Ответы на популярные вопросы об излучении

Почему темная материя считается невидимой?

Она не поглощает, не отражает и не испускает свет. Мы знаем о ее существовании только потому, что она обладает массой и притягивает другие объекты. Это как прозрачный кирпич, о который можно споткнуться, но нельзя увидеть.

Что такое аннигиляция?

Это процесс превращения массы в чистую энергию при столкновении частицы и античастицы. В случае с темной материей предполагается, что она может уничтожать сама себя, превращаясь в гамма-кванты, которые и ловит Fermi.

Может ли это излучение быть опасным для Земли?

Нет, мы находимся на безопасном расстоянии в 26 тысяч световых лет от центра. Плотная атмосфера и магнитное поле планеты работают как бронежилет, пропуская только безопасные части спектра.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Еда и рецепты
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Новости Севастополя
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Авто
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Последние материалы
Свет горит миллиарды лет без видимой причины: центр Млечного Пути подбросил новую загадку
Suzuki превращает "малыша" Spacia в бизнес-класс: стоит ли переплачивать за пакет улучшений
Домашняя тренировка без прыжков: эти упражнения помогут похудеть без боли и тренажёров
Квентину Тарантино надоела фабрика безвкусных сосисок: режиссёр выбрал путь актёра в новом фильме
Под водой тоже бывают нежеланные ухажёры: самки дельфинов принимают решение ещё до встречи
Сладкий секрет внутри теста: эти вареники заставят забыть про магазинные десерты
Пока на листьях нет пятен, время ещё есть: фитофтора становится опаснее всего до первых признаков
Нас постоянно женят: когда на самом деле состоится свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова
Российский экспорт СПГ расширяет скрытый обходной путь в Китай
Музыку в Кудымкаре перенесли на бетон: создадут объект, который изменит облик города
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.