Свет горит миллиарды лет без видимой причины: центр Млечного Пути подбросил новую загадку

Центр Млечного Пути испускает странное гамма-излучение, природа которого годами ставит физиков в тупик. Ученые проанализировали данные телескопа Fermi и подтвердили, что за этим эффектом может стоять аннигиляция темной материи. Загадочное свечение получило название Galactic Center Excess или Избыток центра Галактики. Исследование не ставит точку в споре, но оставляет гипотезу о невидимых частицах в списке главных подозреваемых. Пока официальная наука ищет ответы, космос продолжает подбрасывать аномалии, сравнимые с необъяснимым поведением Стрельца А*.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Морозов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гравитационное ядро в центре Млечного Пути

Загадка невидимого вещества в ядре Галактики

Представьте, что вы жарите яичницу, а сковорода начинает светиться ярче солнца без видимых причин. Примерно это происходит в центре нашей Галактики. На темную материю приходится около 27% Вселенной, но она не желает показываться в объективах традиционных приборов. Единственный способ ее поймать — дождаться, когда две частицы врежутся друг в друга и буквально испарятся, выбросив мощный поток гамма-лучей.

"Происхождение этого избыточного свечения остается одной из самых затяжных дискуссий в астрофизике", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Многие считали, что виноваты пульсары — мертвые звезды, которые крутятся как бешеные волчки. Но новые расчеты показывают, что сигнатура излучения подозрительно гладкая для точечных источников. Это больше похоже на туман из частиц, которые взаимодействуют только через гравитацию. Если физики докажут этот след, это станет таким же прорывом, как открытие органики на Титане и Плутоне.

Телескоп Fermi и поиски космических столкновений

Аппарат Fermi годами собирал фотоны в самом сердце Млечного Пути. Исследователи прогнали эти цифры через новые модели, пытаясь отсеять шум от обычных звезд. Результат оказался неоднозначным: темная материя не подтверждена на сто процентов, но и не исключена. Она ведет себя как идеальный преступник, не оставляющий прямых улик, но постоянно мелькающий на периферии зрения.

Гипотеза источника Текущий статус Аннигиляция темной материи Жизнеспособна, требует проверки Миллисекундные пульсары Частично объясняют избыток

В то время как одни ищут частицы-невидимки, другие изучают более осязаемые объекты. Ученые фиксируют аномальное поведение Стрельца А*, что дополняет общую картину хаоса в центре Галактики. Гамма-излучение льется мощным потоком, и если это результат самоуничтожения темной материи, то мы стоим на пороге пересмотра всей школьной физики.

"Мы видим энергию, но не видим ее носителя. Это как слышать звук шагов в пустой комнате", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Будущее охоты за частицами-призраками

Попытки поймать темную материю напоминают детективный сериал, где главный герой постоянно ускользает в последний момент. Исследователи настаивают на продолжении миссий, похожих на проект Gateway для освоения Луны, только в масштабах глубокого космоса. Каждое новое наблюдение сужает кольцо вокруг теоретических частиц.

"Любая аномалия в центре Млечного Пути — это шанс заглянуть за ширму стандартной модели", — объяснил специально для Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Мировая наука сейчас зациклена на поиске фундаментальных строительных блоков. Пока одни ищут следы первобытных систем управления клетками в океане, физики пытаются понять, из чего сварен суп, в котором плавают все галактики. Невидимый зверь весом в миллионы Солнц продолжает дирижировать этим процессом, а загадочный гамма-поток остается его главной партитурой.

Ответы на популярные вопросы об излучении

Почему темная материя считается невидимой?

Она не поглощает, не отражает и не испускает свет. Мы знаем о ее существовании только потому, что она обладает массой и притягивает другие объекты. Это как прозрачный кирпич, о который можно споткнуться, но нельзя увидеть.

Что такое аннигиляция?

Это процесс превращения массы в чистую энергию при столкновении частицы и античастицы. В случае с темной материей предполагается, что она может уничтожать сама себя, превращаясь в гамма-кванты, которые и ловит Fermi.

Может ли это излучение быть опасным для Земли?

Нет, мы находимся на безопасном расстоянии в 26 тысяч световых лет от центра. Плотная атмосфера и магнитное поле планеты работают как бронежилет, пропуская только безопасные части спектра.

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