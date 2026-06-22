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Антибиотики теперь бесполезны: наночастицы открыли новую эру в лечении гнойных язв

Наука » Технологии

Свет вместо скальпеля: как нанотехнологии «выжигают» инфекции

Диабетики и жертв пожаров знают: обычная царапина может превратиться в гниющую дыру. Бактерии в таких ранах плевать хотели на антибиотики. Они строят защитные крепости — биопленки — и ждут, пока медицина распишется в бессилии. Но физики решили ударить по микробам светом. Ученые создали гидрогели с наночастицами, которые работают как высокоточные снайперы. В темноте они спят, но стоит посветить — и материал «выплевывает» лизоцим. Этот белок рвет оболочки бактерий, как тузик грелку, при этом не трогая здоровое мясо вокруг.

Кофеин и бактерии в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кофеин и бактерии в лаборатории

Умный пластырь: свет включает режим заживления

Представьте себе бутерброд, где вместо масла — умный гель. Его наносят на рану, и он просто ждет. Как только врач включает специальную лампу, наноструктуры внутри геля активируются. Это не магия, а жесткий расчет. Свет разрушает химические связи, которые удерживали антибактериальный белок взаперти. Лизоцим летит прямо в челюсти инфекции. Такая «адресная доставка» позволяет использовать мощные дозы там, где они нужны, не отравляя весь организм химией.

"Это не просто лечение, это управление биологией на лету. Мы берем энергию фотона и превращаем её в химический удар по патогенам", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эксперимент: когда лекарства пасуют перед наноуровнем

Исследователи проверили метод на мышах. Грызунов заразили штаммами, которые съедают обычные пенициллины на завтрак. Результаты впечатляют. Раны под наногелем затягивались в разы быстрее, чем те, что просто мазали лизоцимом. Секрет в тайминге. Постепенный выброс лекарства под воздействием света создает зону смерти для микробов 24/7. Кожа восстанавливается без рубцов и лишнего воспаления.

Метод лечения Результат (скорость заживления)
Обычный антибиотик Низкая (бактерии адаптировались)
Чистый лизоцим Средняя (белок быстро деградирует)
Свето-активируемый наногель Высокая (целенаправленное уничтожение)

"Главная проблема сложных ран в том, что стафилококки и стрептококки прячутся в глубоких слоях. Свет заставляет наночастицы доставать их даже там", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Революция в бинтах: почему это сработает

Проблема антибиотиков в том, что они бьют по площадям. Нанотехнологии позволяют превратить каждую повязку в персональную лабораторию. Если рана капризничает — добавили света. Если процесс пошел на лад — убавили. Это открывает путь к лечению хронических язв, которые раньше вели к ампутации. Теперь человечество учится использовать свет как хирургический инструмент, который не режет, а созидает.

"Мы видим симбиоз неорганической материи и живых белков. Это решает вопрос устойчивости к лекарствам, так как механизм разрушения физико-химический, к нему нельзя привыкнуть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о наномедицине

Не вредит ли свет здоровым клеткам кожи?

Нет. Используется низкоэнергетический спектр, который безопасен для тканей, но достаточен для активации связей в гидрогеле.

Можно ли использовать это дома самостоятельно?

Пока технология проходит стадию клинических испытаний. В будущем это могут быть компактные пластыри с микродатчиками и светодиодами.

Вызывает ли этот белок аллергию?

Лизоцим — естественный компонент нашей слюны и слез. Гены и молекулы идентичны тем, что есть в нашем теле, поэтому риск отторжения минимален.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, микробиолог Николай Зуев, биофизик Алексей Корнилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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