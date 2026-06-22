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Работает скрытая служба клининга: ученые показали, как иммунитет живьём пожирает рак

Наука

Представьте, что внутри вас работает служба клининга. Только вместо пыли она ищет опухоли. Ученые из Австралии впервые засняли этот процесс вживую. В кадре — макрофаги. Эти клетки иммунитета буквально заглатывают живые клетки меланомы. Без метафор: один организм пожирает другой.

Микроскопическое изображение ткани
Фото: Garvan Institute by Phan Lab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микроскопическое изображение ткани

Механика поедания: фагоцитоз в действии

Команда из Garvan Institute of Medical Research использовала продвинутую микроскопию. Они увидели фагоцитоз. Это когда макрофаг находит раковую клетку. Обхватывает её. Переваривает полностью. Раньше об этом догадывались. Теперь есть видеодоказательство.

"Видеть, как макрофаги едят живой рак в реальном времени — мощный довод. Мы видим реальный потенциал иммунитета. Теперь ищем способы заставить этот процесс работать на нас", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Процесс выглядит как охота хищника. Макрофаг не просто атакует мембрану. Он уничтожает цель целиком. Это меняет взгляд на иммунологию рака. Оказывается, тело умеет стирать опухоль с лица земли напрямую.

Традиционная терапия Метод макрофагов
Химия и радиация бьют по всем клеткам Точечное поглощение конкретных целей
Высокая токсичность для организма Естественный биологический механизм

Такой подход снижает нагрузку на тело. Вместо того чтобы травить пациента химиотерапией, можно "прокачать" макрофагов. Сделать их агрессивнее к раку.

Что делать с этим дальше

Результаты опубликовали в журнале Nature. Теперь ученые копают в сторону иммунотерапии. Задача проста: понять, как усилить аппетит макрофагов в организме больного. Если удастся раздуть этот процесс, потребность в облучении может упасть.

"Это не магия, а чистая биомеханика. Вопрос в том, как обойти защиту опухоли, чтобы макрофаг её заметил и съел", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Сейчас команда пробует повторить этот успех в лаборатории. Они ищут способы амплифицировать процесс. Цель — создать лечение, которое будет менее инвазивным. Чтобы тело само чистило себя от меланомы.

"Документация этого процесса была слабой. Теперь мы видим факт. Это меняет стратегию борьбы с опухолями", — подчеркнул в беседе с Pravda. u биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о макрофагах

Что такое макрофаги?

Это крупные клетки иммунной системы. Их название буквально значит "большие пожиратели". Они чистят ткани от мусора и чужеродных объектов.

Почему это не происходило раньше?

Происходило. Но зафиксировать процесс в реальном времени с живыми клетками было технически невозможно до появления новой микроскопии.

Когда это станет лекарством?

Сейчас стадия фундаментальных исследований. Нужно понять, как управлять этими клетками в теле человека, прежде чем переходить к клинике.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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