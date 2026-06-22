Мечты о покорении Луны рассыпались: неверные просчеты обернулись параличом амбициозной миссии

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Наука

Представьте, что вы годами копили на кругосветку, а в день отлета авиакомпания просто аннулировала ваш билет. Примерно так сейчас чувствуют себя подрядчики NASA. Лунная программа Artemis, которая должна была вернуть американцев на спутник Земли, дала крен. Главная цель — создание орбитальной станции Gateway — столкнулась с реальностью, где бюджеты не резиновые, а физика неумолима.

Луна
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Луна

Модуль HALO: когда амбиции не влезают в ракету

Инженеры Northrop Grumman попали в ловушку проектирования. Модуль HALO (Habitation and Logistics Outpost) — это сердце будущей лунной станции. Жизнеобеспечение, связь, стыковочные узлы — всё должно быть там. Но выяснилось, что конструкция набрала «лишний вес». Теперь она либо не взлетит на текущих носителях, либо потребует настолько сложной доработки, что сроки улетают в бесконечность.

"Ситуация с пересмотром массы модуля — это классический управленческий провал. Когда ТЗ меняется на ходу, инженерные системы начинают конфликтовать друг с другом, превращая высокотехнологичный объект в груду дорогого металла", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Миллиарды в безвоздушном пространстве

Американский налогоплательщик спонсирует этот «космический долгострой» уже не первый год. Разворот NASA означает одно: старые чертежи — в шредер, деньги — на ветер. Попытка втиснуть современные аппетиты в бюджетные рамки привела к тому, что работы над ключевыми элементами станции Gateway фактически заморожены. Программа Artemis превращается из триумфального возвращения в длинную очередь за дополнительным финансированием.

Параметр Текущий статус программы
Модуль HALO Заморозка проектирования, пересмотр массы
Сроки Artemis III Сдвиг вправо на неопределенный срок
Роль Northrop Grumman Кризис-менеджмент и поиск виноватых

NASA пытается сохранить лицо, называя это «оптимизацией». Но в мире большой науки это звучит как «мы не знаем, что делать дальше». Пока США буксуют, другие игроки не спят. Лунная гонка 2.0 не прощает пауз на раздумья.

"Любая остановка в такой технически сложной отрасли — это не просто пауза, это деградация наработок. Инженеры уходят, технологии устаревают, а конкуренты получают фору в годы", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Что станет с базой Gateway?

Если орбитальную станцию не удастся собрать в ближайшие пять лет, весь смысл высадки на южном полюсе Луны может испариться. Gateway задумывалась как перевалочный пункт. Без неё астронавты остаются без страховки и нормальной связи. Это авантюра, на которую чиновники вряд ли пойдут. NASA попало в вилку: либо признать крах идеи, либо вливать еще больше средств без гарантии результата.

"Мы видим, как теоретические модели разбиваются о практику. Когда вы строите дом на орбите, любая ошибка в расчетах на Земле превращается в катастрофу в космосе. Проще нажать тормоз сейчас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о провале НАСА

Почему NASA решило заморозить работы именно сейчас?

Выявился критический перевес модуля HALO. Текущие ракеты-носители не могут обеспечить нужную траекторию с такой нагрузкой.

Кто виноват в срыве графиков?

Основной подрядчик Northrop Grumman не смог уложиться в жесткие рамки по весу и интеграции систем жизнеобеспечения.

Означает ли это закрытие программы Artemis?

Пока нет, но это ведет к радикальному пересмотру архитектуры миссии и отказу от некоторых орбитальных элементов в пользу прямой высадки.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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