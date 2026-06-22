Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Совкомбанк и VOLGA объявляют о старте сотрудничества
Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа
Скидка 30% на турецкий отель манит в ловушку: три правила защиты от фальшивых броней
Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко
Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить
Невидимый зверь весом в миллионы Солнц: ученые зафиксировали аномальное поведение Стрельца А*
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Риски превысили все допустимые нормы: Крым перестал принимать организованные группы детей

Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых

Наука

 

Солнечные блики
Фото: https://unsplash.com by Chaojie Ni is licensed under Free
Солнечные блики

Представьте, что вы откупориваете бутылку вина, разлитого еще до появления динозавров, первых деревьев и даже многоклеточной жизни. Геологи из Университета Торонто пошли дальше — они нашли в канадской шахте «рассол», который хранился в изоляции два миллиарда лет. Это не просто сырость в подвале планеты, а консервы времен формирования земной коры.

Коктейль из недр: соль, сера и благородные газы

Рудник Кидд-Крик в Тимминсе — это дыра в земле глубиной в три километра. Именно там ученые обнаружили жидкость, намертво запертую в микротрещинах гранитных пород. Это не артезианская скважина, а химически агрессивная субстанция. По словам исследователей, на вкус эта вода — чистая горечь. Концентрация соли в ней в десять раз выше, чем в океане, а воздух вокруг нее моментально пропитывается резким запахом серы.

"Такая вода — это идеальная капсула времени. Она не контактировала с атмосферой со времен архейского эона. Мы определили возраст по изотопам гелия, неона и ксенона, которые накапливались в растворе миллионы веков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система оказалась абсолютно герметичной. Пока на поверхности падали метеориты, вымирали виды и двигались материки, этот раствор варился в собственном соку. Для физика это эталон замкнутой системы, где время буквально застыло в атомных распадах газов.

Параметр Характеристика воды из Кидд-Крик
Возраст Около 2 000 000 000 лет
Соленость В 10 раз выше морской
Глубина залегания 2.4 - 3 километра
Газовый состав Гелий, неон, аргон, ксенон

Жизнь в абсолютной тени: кто выжил в каменном мешке

Самое безумное в этой истории — обитатели подземелья. Внутри жуткого рассола нашли колонии микроорганизмов. Они живут там без солнечного света, кислорода и привычной нам еды. Это как если бы вы закрыли кота в пустой комнате на миллиард лет, а он не только выжил, но и построил там цивилизацию. Правда, вместо кота — экстремофилы, а вместо еды — чистая химия.

"Эти микробы — настоящие алхимики. Они получают энергию, используя реакции между водой и окружающими их минералами. Им не нужен фотосинтез, они буквально едят камни и радиацию недр", — отметил в разговоре с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Эти существа показывают, насколько живуча биологическая жизнь. Если органика смогла выжить в таких адских условиях под Тимминсом, значит, она может существовать где угодно. Это мощный аргумент в пользу того, что на Марсе или Европе (спутнике Юпитера) под ледяным панцирем тоже может кто-то бодро «жевать» минералы в полной темноте.

Почему это открытие меняет правила игры

Раньше считалось, что вода в недрах постоянно циркулирует. Находка канадцев доказывает: планета может хранить «карманы» с первозданной средой миллиарды лет. Это меняет наше понимание эволюции Земли. Мы получили не просто мертвый образец, а функционирующую древнюю экосистему, которая существовала параллельно с нами, но никогда не пересекалась.

"Для геологии это фундаментальный сдвиг. Мы видим, как древние породы удерживают воду в течение геологических эпох, сохраняя химический след ранней планеты", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов.

Это открытие превращает шахту в Тимминсе в портал в прошлое. Мы смотрим на воду, которая «видела» Землю до того, как в атмосфере накопился кислород. Это не просто наука, это палеонтология жидкостей.

Ответы на популярные вопросы о древней воде

Можно ли пить эту воду?

Категорически нет. Это густой, горький и соленый раствор с высоким содержанием металлов и газов. Один глоток обеспечит вам тяжелое отравление, а не вечную молодость.

Как газы помогают узнать возраст?

В замкнутой породе радиоактивный распад элементов порождает благородные газы. Чем дольше вода стоит в ловушке, тем больше их там накапливается. Это как песочные часы, спрятанные в сейфе.

Есть ли такие оазисы в других местах?

Ученые предполагают, что подобные резервуары скрыты по всей глубине земной коры, особенно в древних кристаллических щитах. Мы просто еще не до всех докопались.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, геолог Алексей Трофимов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Недвижимость
Красота или практичность: какие материалы для крыши выигрывают по цене и долговечности
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Совкомбанк и VOLGA объявляют о старте сотрудничества
Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа
Скидка 30% на турецкий отель манит в ловушку: три правила защиты от фальшивых броней
Один против всех: Топалов впервые рассказал, какую цену платит за брак с Тодоренко
Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых
Вам опять передали очередной мешок кабачков? Рецепт пирога для тех, кто устал жарить
Невидимый зверь весом в миллионы Солнц: ученые зафиксировали аномальное поведение Стрельца А*
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Риски превысили все допустимые нормы: Крым перестал принимать организованные группы детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.