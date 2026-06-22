Хуже морской соли в десять раз: находка на глубине трех километров поразила канадских ученых

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Представьте, что вы откупориваете бутылку вина, разлитого еще до появления динозавров, первых деревьев и даже многоклеточной жизни. Геологи из Университета Торонто пошли дальше — они нашли в канадской шахте «рассол», который хранился в изоляции два миллиарда лет. Это не просто сырость в подвале планеты, а консервы времен формирования земной коры.

Коктейль из недр: соль, сера и благородные газы

Рудник Кидд-Крик в Тимминсе — это дыра в земле глубиной в три километра. Именно там ученые обнаружили жидкость, намертво запертую в микротрещинах гранитных пород. Это не артезианская скважина, а химически агрессивная субстанция. По словам исследователей, на вкус эта вода — чистая горечь. Концентрация соли в ней в десять раз выше, чем в океане, а воздух вокруг нее моментально пропитывается резким запахом серы.

"Такая вода — это идеальная капсула времени. Она не контактировала с атмосферой со времен архейского эона. Мы определили возраст по изотопам гелия, неона и ксенона, которые накапливались в растворе миллионы веков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система оказалась абсолютно герметичной. Пока на поверхности падали метеориты, вымирали виды и двигались материки, этот раствор варился в собственном соку. Для физика это эталон замкнутой системы, где время буквально застыло в атомных распадах газов.

Параметр Характеристика воды из Кидд-Крик Возраст Около 2 000 000 000 лет Соленость В 10 раз выше морской Глубина залегания 2.4 - 3 километра Газовый состав Гелий, неон, аргон, ксенон

Жизнь в абсолютной тени: кто выжил в каменном мешке

Самое безумное в этой истории — обитатели подземелья. Внутри жуткого рассола нашли колонии микроорганизмов. Они живут там без солнечного света, кислорода и привычной нам еды. Это как если бы вы закрыли кота в пустой комнате на миллиард лет, а он не только выжил, но и построил там цивилизацию. Правда, вместо кота — экстремофилы, а вместо еды — чистая химия.

"Эти микробы — настоящие алхимики. Они получают энергию, используя реакции между водой и окружающими их минералами. Им не нужен фотосинтез, они буквально едят камни и радиацию недр", — отметил в разговоре с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Эти существа показывают, насколько живуча биологическая жизнь. Если органика смогла выжить в таких адских условиях под Тимминсом, значит, она может существовать где угодно. Это мощный аргумент в пользу того, что на Марсе или Европе (спутнике Юпитера) под ледяным панцирем тоже может кто-то бодро «жевать» минералы в полной темноте.

Почему это открытие меняет правила игры

Раньше считалось, что вода в недрах постоянно циркулирует. Находка канадцев доказывает: планета может хранить «карманы» с первозданной средой миллиарды лет. Это меняет наше понимание эволюции Земли. Мы получили не просто мертвый образец, а функционирующую древнюю экосистему, которая существовала параллельно с нами, но никогда не пересекалась.

"Для геологии это фундаментальный сдвиг. Мы видим, как древние породы удерживают воду в течение геологических эпох, сохраняя химический след ранней планеты", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов.

Это открытие превращает шахту в Тимминсе в портал в прошлое. Мы смотрим на воду, которая «видела» Землю до того, как в атмосфере накопился кислород. Это не просто наука, это палеонтология жидкостей.

Ответы на популярные вопросы о древней воде

Можно ли пить эту воду?

Категорически нет. Это густой, горький и соленый раствор с высоким содержанием металлов и газов. Один глоток обеспечит вам тяжелое отравление, а не вечную молодость.

Как газы помогают узнать возраст?

В замкнутой породе радиоактивный распад элементов порождает благородные газы. Чем дольше вода стоит в ловушке, тем больше их там накапливается. Это как песочные часы, спрятанные в сейфе.

Есть ли такие оазисы в других местах?

Ученые предполагают, что подобные резервуары скрыты по всей глубине земной коры, особенно в древних кристаллических щитах. Мы просто еще не до всех докопались.

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