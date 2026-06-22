Невидимый зверь весом в миллионы Солнц: ученые зафиксировали аномальное поведение Стрельца А*

Представьте, что в самом центре нашего общего дома — Млечного Пути — живет огромный невидимый зверь весом в четыре миллиона Солнц. Это черная дыра Стрелец А*. Астрономы полвека подозревали: этот монстр не просто "ест" всё вокруг, но еще и "дышит", выплевывая потоки газа обратно в космос. Проблема была в том, что поймать его на выдохе никак не удавалось. Пятьдесят лет поисков — и вот, наконец, мы увидели этот призрачный сквозняк.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Морозов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гравитационное ядро в центре Млечного Пути

Космический детектив: как нашли невидимое

Черные дыры — плохие фотомодели. Они не светятся. Ученые из Северо-Западного университета охотились не за самой дырой, а за тем, как она расталкивает соседей. С помощью комплекса радиотелескопов ALMA в Чили они просканировали центр Галактики с дикой четкостью. И обнаружили: потоки газа и пыли не просто вращаются вокруг дыры, их буквально выталкивает наружу. Это похоже на то, как если бы вы пытались разглядеть ветер, наблюдая за летящими по улице фантиками. Фантики летят — значит, дует.

"Обнаружить этот поток — все равно что зафиксировать слабый шепот в эпицентре рок-концерта. Мы десятилетиями строили модели, а теперь увидели, как магнитные поля дыры швыряют материю прочь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Механика гиганта: зачем черной дыре выхлопная труба

Зачем вообще черной дыре что-то выплевывать? Оказывается, это механизм саморегуляции. Если бы Стрелец А* только поглощал материю, центр Галактики превратился бы в безумный инкубатор звезд, который быстро выжег бы все ресурсы. Выброс газа нагревает и рассеивает строительный материал для новых светил. Дыра работает как термостат: она не дает Галактике "перегреться" лишними звездами, поддерживая стабильность системы. Без этого "сквозняка" Млечный Путь мог бы выглядеть совсем иначе.

Параметр Значение для Стрельца А* Объект исследования Сверхмассивная черная дыра Масса 4 миллиона масс Солнца Инструмент поиска Массив ALMA (Чили) Суть открытия Обнаружен скрытый отток газа

Сложность открытия в том, что этот поток крайне слаб. Это не релятивистская струя активного квазара, которая прошивает космос на миллионы световых лет. Наш "домашний" монстр ведет себя тихо, его выдох едва заметен на фоне общего хаоса в центре Млечного Пути. Для подтверждения факта пришлось использовать сложнейшее компьютерное моделирование и данные с нескольких обсерваторий, объединив их в одну картинку.

"Работа с такими данными — это чистая математика. Мы видим не саму струю, а её гравитационный и магнитный след. Это подтверждает, что наш центр Галактики куда активнее, чем мы привыкли думать", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Что дальше: будущее галактического надзора

Теперь, когда мы знаем, что "сквозняк" существует, нужно понять его график. Постоянно ли он дует? Или это серия коротких импульсов? Ответы на эти вопросы лежат в плоскости долгосрочных наблюдений. Астрономы планируют следить за Стрельцом А* годами, ловя малейшие изменения в структуре газовых облаков. Это поможет достроить общую теорию того, как огромные черные дыры управляют эволюцией целых звездных островов.

"Каждая такая находка — это кирпич в фундамент понимания нашего происхождения. Черная дыра не просто дыра, это дирижер космического ансамбля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о Стрельце А*

Зачем ловить поток, который мы даже не видим?

Потому что этот поток — ключ к пониманию жизни Галактики. Если мы не будем знать, как черная дыра вытесняет газ, мы не поймем, почему звезды рождаются именно там, где они рождаются.

Опасен ли этот выброс для Земли?

Нет. Мы находимся слишком далеко, на тихой окраине. То, что происходит в центре, касается нас только с точки зрения фундаментальной науки и истории нашего дома.

Почему это нашли только сейчас?

Раньше не хватало зоркости. Разглядеть этот поток — всё равно что пытаться увидеть движение воздуха над плитой, находясь в другом конце города. Только с появлением ALMA технология доросла до нужного уровня.

Читайте также