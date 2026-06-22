Шокирующий финал последнего ужина: в ЖКТ мумии Эци нашли компоненты для крафтовых напитков

Эци — знаменитая «ледяная мумия», застрявшая в альпийском морозильнике на 5300 лет. Думаете, он там лежал в полном одиночестве? Как бы не так. Его тело — это многоквартирный дом, где до сих пор прописаны миллиарды жильцов. Исследователи из EURAC (Больцано, Италия) решили выяснить, кто из этих микробов пировал вместе с Эци на последнем ужине, а кто заехал в «отель» уже после того, как хозяин испустил дух.

Фото: commons.wikimedia.org by Mannivu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эци

Древний фуршет: что нашли в кишечнике

Ученые прошерстили ДНК-код кожи и внутренностей мумии. Картина получилась пестрая. В животе у Эци обнаружили следы дрожжей, которые обожают брожение. Это жирный намек на то, что «ледяной человек» не брезговал крафтовыми напитками своего времени. Судя по всему, ферментированные продукты были базой его рациона, что создавало в его организме уникальный микробный зоопарк.

"Дрожжи в ЖКТ — это не случайность, а маркер диеты. Эци явно употреблял продукты, прошедшие обработку микроорганизмами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Но не все бактерии были «родными». Часть микробного населения оказалась типичными обитателями почвы и воды. Это значит, что после смерти тело Эци работало как губка, впитывая окружающую среду Альп. Однако самое странное — это наличие криофилов, микробов-фанатов холода. Они прекрасно чувствуют себя при температурах, где обычная клетка просто лопается, хотя при жизни Эци климат в горах был заметно мягче.

Тип микроорганизмов Происхождение Ферментирующие дрожжи Прижизненные (диета) Почвенные бактерии Посмертное загрязнение Криофильные организмы Заселение в леднике

Пришельцы из мерзлоты: кто захватил мумию

Микробы-холодолюбы заселили Эци либо сразу после его гибели, либо в процессе его долгого хранения в ледяном склепе. Генетический анализ позволил отделить «своих» от «чужих». Это критически важно: если мы не научимся отличать бактерии неолита от современной грязи, вся палеомикробиология превратится в гадание на кофейной гуще. Мумия — это не просто памятник, это сейф с данными о том, как эволюционировали болезни.

"Работа с древней ДНК требует стерильности операционной. Любая чешуйка современной кожи лаборанта может исказить результаты тысячелетней давности", — отметил Алексей Корнилов, биофизик.

Исследование EURAC доказывает: микробиом человека меняется вместе с цивилизацией. То, что для Эци было нормой, для нас может быть смертельно опасным или вообще немыслимым. Анализ показал, что окружающая среда буквально «прошивает» тело даже после остановки сердца. Влияние внешних факторов на сохранность тканей оказалось сильнее, чем предполагалось ранее.

Почему Эци — это биологическая капсула времени

Изучение древних бактерий — это не праздное любопытство. Это способ понять, как патогены учились атаковать человека. Генетические маркеры, найденные в тканях Эци, дают ученым шанс проследить путь антибиотикорезистентности до того, как мы начали пить таблетки горстями. Это чистый лист эволюции, не испорченный современной химией.

"Древние микробы в ледниках — это спящая угроза и одновременно учебник истории. Мы видим их генетическое оружие в первозданном виде", — объяснил в комментарии для Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы об Эци

Могут ли микробы Эци ожить и вызвать эпидемию?

Шансы стремятся к нулю. Большинство найденных организмов — это фрагменты ДНК, а не живые клетки. Однако само присутствие генов устойчивости в древности заставляет пересмотреть историю медицины.

Ел ли Эци сырое мясо?

Дрожжевой след указывает на ферментацию — это могли быть как напитки, так и обработанные продукты. Его рацион был гораздо сложнее, чем просто «убил и съел».

Почему он так хорошо сохранился?

Комбинация мгновенной заморозки, низкого уровня кислорода и отсутствия света превратила его ткани в кожу. Природная мумификация произошла до того, как бактерии гниения успели разрушить тело.

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