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Берег ушел на десятки километров: последствия обмельчания Каспия ударят по пяти странам

Наука » Экология » Природа

Каспийское море превращается в гигантскую лужу, и это не страшилка для экологов, а суровая физика процесса. Уровень воды падает так стремительно, что через 5-10 лет Каспий рискует превратиться во второй Арал. Водоем просто разрывает связи с берегом: в Азербайджане море "отползло" на 20 километров, а в Казахстане обнажилось целых 35 километров дна. Это не просто сухие цифры, это экономический крах для портов, рыболовов и владельцев отелей, чья "первая линия" теперь находится посреди пустыни.

Каспий - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Alkhimov Maxim, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Каспий - panoramio

Почему Каспий "даёт заднюю"

Представьте, что вы налили чай в широкое блюдце и поставили на солнце. Каспий — это и есть то самое блюдце, только гигантское. Исследователи фиксируют аномальное падение уровня воды по всему периметру: от Ирана до Туркменистана. Ведущий сотрудник Института водных проблем РАН Петр Бухарицин предупреждает: в ближайшее десятилетие уровень моря пробьет отметку в 31 метр. Это не легкое колебание, а фундаментальный сдвиг в физике глобальных процессов. Вода уходит, оставляя после себя солончаки и ржавые причалы.

"Мы наблюдаем классический дисбаланс: приток воды из рек не перекрывает испарение. Ситуация усугубляется антропогенной нагрузкой. Если так пойдет и дальше, то береговая инфраструктура станет бесполезным памятником прошлому", — констатировал в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Призрак Аральского моря

Сравнение с Аралом — это не фигура речи, а реалистичный сценарий. Аральское море начало "схлопываться" еще в 1960-х годах из-за человеческой жадности и ошибок в мелиорации. Сегодня на его месте кладбище кораблей и ядовитая пыль. Каспий пока держится, но темпы отступления воды пугают. В Дагестане отельеры уже подсчитывают убытки. Клиент платит за вид на волны, а получает вид на пересохшую глину. Это похлеще, чем таяние ледников в Антарктиде, потому что здесь процесс идет прямо на глазах у одного поколения.

Регион Отступление берега (км)
Казахстан 35
Азербайджан 15-20
Дагестан (РФ) Заметное осушение прибрежной зоны

"Экосистема Каспия крайне хрупкая. Резкое падение уровня воды приведет к росту концентрации солей и гибели эндемичных видов. Это катастрофа, которая затронет всю пищевую цепочку", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Экономический шторм при штиле

Рыболовство гибнет первым. Когда глубина падает, рыба уходит или вымирает. Следом рушится логистика: порты требуют постоянного дноуглубления, что стоит миллиарды. Пока одни регионы боятся, что их затопит из-за климата, Каспийский регион сталкивается с обратной проблемой. Пустыня наступает там, где раньше ходили танкеры. Туризм, на который делали ставку многие прикаспийские страны, рискует превратиться в "сталкер-туры" по заброшенным пляжам.

"Изменение уровня моря — это не только вопрос экологии, но и серьезный вызов для безопасности прибрежных объектов. Необходимо срочно пересматривать противопожарные регламенты для портов в условиях меняющегося ландшафта", — подчеркнул инженер Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о Каспийском море

Почему Каспийское море высыхает быстрее других водоемов?

Это замкнутая система. Его уровень зависит исключительно от баланса между притоком рек (в основном Волги) и испарением. Глобальное потепление ускоряет испарение, а плотины на реках задерживают воду.

Может ли Каспий полностью исчезнуть как Арал?

Целиком — вряд ли, из-за огромных глубин в южной части. Но северный Каспий (мелководный) рискует превратиться в сеть соленых болот и сухих равнин в ближайшие десятилетия.

Как обмеление повлияет на добычу нефти и газа?

Логистика усложнится. Наземная инфраструктура может оказаться далеко от воды, а морские платформы потребуют перенастройки из-за изменения ледовой обстановки и течений на мелководье.

Что делают страны для спасения моря?

Пока фиксируют ущерб. Обсуждаются проекты переброски рек и жесткого лимитирования водозабора, но единого соглашения между пятью странами региона по радикальным мерам еще нет.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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