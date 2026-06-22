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Природа обманула человечество: дар эволюции превратился в скрытый механизм массовой гибели

Наука » Экология » Человек

Природа жестока и прагматична. Она не планировала, что вы будете нянчить правнуков. С точки зрения эволюции, живое существо — это просто курьер для доставки генетического кода в следующее поколение. Биологи из Еврейского университета доказали: гены, которые делают нас сильными и плодовитыми в молодости, буквально убивают нас в старости. Ученые нашли конкретного виновника — ген vgll3. Он работает как форсаж у гоночного болида: дает бешеный рывок на старте, но плавит двигатель к середине дистанции.

старость женщина
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
старость женщина

Генетический спринт: почему мы не марафонцы

Исследователи Эйтан Мозес, Марва Бергман и Итамар Харель взялись за африканскую бирюзовую карпозубую рыбу киллифиш. Этот парень живет недолго, зато успевает всё. С помощью CRISPR ученые подкрутили ген vgll3. Результат? Рыбы стали расти как на дрожжах и созрели для размножения в рекордно короткие сроки. В дикой природе это победа: ты быстрее всех передал гены и захватил территорию. Но за этот бонус пришлось платить жизнями.

"Ученые застали эволюцию за поиском компромисса. Природа не ставит во главу угла долголетие, ей нужна непрерывность процесса. Люди созданы для спринта, а не для марафона", — констатировал в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Это яркий пример антагонистической плейотропии. Красивый термин для простого факта: то, что строит здоровое молодое тело, позже ломает его. Ген, отвечающий за деление клеток и работу стволовых систем, в какой-то момент просто забывает нажать на тормоз. Рыбы с модифицированным геном жили меньше и чаще страдали от опухолей, удивительно похожих на человеческую меланому. Даже старение мозга и других тканей проходило по ускоренному сценарию.

Тень юности: как рост превращается в рак

Рак — это не досадная ошибка программы, а побочный эффект ее эффективности. Тот же vgll3 влияет на восстановление ДНК и активность клеток. В молодости высокая клеточная активность — это броня. Но к зрелости накопленные повреждения превращаются в критическую массу. Опухоль становится прямой тенью жизненной силы. Механизмы, которые строили тело, начинают строить патологию. Чтобы изучить это глубже, команда создала уникальную модель рыбы с иммунодефицитом для трансплантации раковых клеток.

Стадия жизни Влияние гена vgll3
Молодость (Спринт) Быстрый рост, раннее созревание, высокая регенерация.
Старость (Расплата) Агрессивные опухоли, износ систем, короткая жизнь.

Система работает на износ. Если постоянно гонять процессор на максимальных частотах без должного охлаждения, он сгорит. Организм игнорирует долгосрочный ремонт ради сиюминутного успеха. Это касается не только рыб, но и высокоуровневых систем. Если сердце в зоне риска из-за внешних факторов, то генетическая предрасположенность к быстрому износу лишь ускоряет финал.

"Генетическая программа роста агрессивна. Те же рычаги, что запускают синтез белков и деление, могут стать триггером для онкогенеза при малейшем сбое", — отметил в беседе с Pravda врач-онколог Владимир Капустин.

vglll3 у людей: можно ли обмануть смерть?

Самое интересное: vgll3 есть и у нас. У людей он отвечает за половое созревание и гормональный фон. Теперь ученые получили доказательство, что этот ген — один из архитекторов нашей биологической судьбы. Мы запрограммированы на саморазрушение ради того, чтобы наши дети были крепче. Это эволюционный налог на право существовать как вид.

Главный вопрос теперь: можно ли разделить эти свойства? Ученые хотят понять, как оставить бонусы роста, но отключить механизмы старения. Это не просто поиск таблетки от старости, а попытка переписать базовые правила игры. Пока мы лишь учимся компенсировать внешние негативные факторы. Например, правильный режим сна помогает мозгу восстанавливаться, но бороться с "зашитым" в гены сценарием гораздо сложнее.

"Понимание антагонистической плейотропии на молекулярном уровне — это ключ. Если мы найдем способ 'выключить' вредную активность гена после завершения роста, медицина изменится навсегда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о старении и генах

Почему эволюция не убрала гены, вызывающие рак?

Потому что рак обычно возникает после того, как существо уже успело размножиться. Гены "сделали свое дело", и эволюции больше нет дела до выживания особи.

Действительно ли быстрый рост в детстве означает короткую жизнь?

На модели карпозубика это подтверждено. У людей связь сложнее, но ген vgll3 явно играет роль в определении биологических темпов развития и рисков.

Можно ли как-то нейтрализовать действие гена vgll3?

Пока нет. Исследователи только планируют выяснить, возможно ли отделить пользу раннего развития от вреда возрастных патологий.

Как это открытие поможет в лечении рака?

Оно показывает, что некоторые виды рака — это системная ошибка процесса роста. Зная механизм, можно разработать терапию, которая будет прицельно подавлять именно эти сигнальные пути.

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Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов, врач-онколог Владимир Капустин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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