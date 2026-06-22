Тайна под слоем вулканического камня: что на самом деле скрывала немецкая вилла на Канарах

На острове Фуэртевентура среди вулканических скал полуострова Хандия сохранились следы масштабного строительства, развернутого Германией в 1939 году. Исследователи связывают виллу Густава Винтера с секретной инфраструктурой для обслуживания субмарин и переправки высокопоставленных лиц в Южную Америку.

Фото: commons.wikimedia.org by dirkvorderstrasse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фуэртевентура

Прибытие специалистов и захват территории

В 1939 году к берегам Канарских островов подошла немецкая эскадра. В ее состав вошли линкор Гнейзенау, лайнер Роберт Лей и подводные лодки U-27 и U-30. На борту круизного судна находились не туристы, а инженерные бригады, геодезисты и разнорабочие. Группа приступила к детальному изучению безлюдных прибрежных зон, выгружая оборудование для тяжелого строительства.

"Интерес инженеров к Канарским островам объяснялся их положением. Это идеальный плацдарм для контроля над центральной Атлантикой. Исследования часто маскировали под фермерскую деятельность", — объяснил специально для Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Немецкий агент Густав Винтер приобрел обширный участок в юго-западной части острова Фуэртевентура. Местных рыбаков выселили, создав зону отчуждения радиусом в десятки километров. На безжизненных породах развернулось возведение объекта, который в документах спецслужб 1947 года фигурировал как база немецкого шпиона. Подобные тайны третьего рейха часто находят подтверждение в архивах через десятилетия.

Инженерные особенности и подземные тоннели

К 1941 году наземная часть виллы была завершена. Здание из бетона и камня оснастили башней с круговым обзором. Однако основные мощности скрывались под землей. В скалах проложили узкоколейку, а возле дома оборудовали взлетную полосу для тяжелых самолетов. В горе за виллой располагался скрытый бункер, способный вместить несколько летательных аппаратов.

Характеристика объекта Описание и детали Толщина стен бункера 2 метра армированного бетона Энергоснабжение башни Силовой кабель уходит под фундамент к генераторам Подводный доступ Пещеры для захода субмарин на ремонт Внешняя охрана Высокий забор, колючая проволока, вооруженные посты

Подвальные помещения превосходят площадь наземного здания. Там расположены комнаты без окон, напоминающие тюремные камеры, и коридоры тоннельного типа. Современные смотрители находят в подсобных помещениях детали от двигателей субмарин и законсервированные торпеды периода Второй мировой войны. Это напоминает ситуацию, когда древний обломок вскрывает пласты реальности, десятилетиями скрытые от глаз.

"Наличие силовых щитов и креплений для прожекторов в башне указывает на использование виллы как маяка. Это подтверждается показаниями пилотов союзников", — подчеркнул в беседe с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Хирургический кабинет и эвакуационные маршруты

Одной из самых подозрительных находок внутри виллы стал полноценный хирургический кабинет, облицованный плиткой. Историки предполагают, что здесь проводились пластические операции по смене внешности для функционеров рейха, бегущих в Латинскую Америку. В 1945 году подобные пункты работали в Италии и Норвегии. Канарские острова служили последней точкой дозаправки перед пересечением океана.

Следы пуль на фасаде и найденные вокруг здания гильзы свидетельствуют об ожесточенных столкновениях в конце войны или сразу после нее. Хотя официальные власти Испании наложили запрет на проведение глубоких раскопок, бетонные дороги все еще уводят вглубь горы через завалы. Иногда археологические артефакты дают меньше информации, чем архитектура двойного назначения.

"Мы видим типичный пример инфраструктуры для защиты высокопоставленных лиц. Толщина перекрытий и планировка объекта соответствуют стандартам германских бункерестроения", — отметил эксперт Pravda.Ru по безопасности Антон Белов.

Доступ к южной оконечности острова был закрыт для гражданских лиц до начала пятидесятых годов. Только после того, как в окрестностях прозвучали взрывы, скрывшие входы в подземные ярусы, территорию передали под надзор местных властей. Сегодня вилла остается памятником инженерной скрытности, а экология региона постепенно поглощает остатки старой взлетной полосы.

Ответы на популярные вопросы

Существуют ли доказательства присутствия подлодок?

Да, в 1943 году британская авиация нанесла удар по немецкой лодке U-167 именно в этом районе. Зафиксированы свидетельства очевидцев о подлодках, идущих курсом к берегу и погружавшихся перед скалами.

Кем на самом деле был Густав Винтер?

Согласно архивам разведки, он являлся кадровым агентом. После войны Испания отказалась выдать его союзникам. Он прожил на Гран-Канарии до 1971 года.

Можно ли сегодня посетить подземные уровни?

Официально доступ в бункеры закрыт, а входы в гору взорваны. Испанское правительство последовательно отклоняет запросы международных организаций на проведение полномасштабных раскопок.

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