Стенография в ХХI веке: смарт-ручка от Flowtica зафиксирует и переведёт на 39 языков каждое слово

Компания Flowtica представила Scribe — девайс, который выглядит как обычная письменная принадлежность, но тайно пишет звуковую историю вашего дня. Внутри металлического корпуса спрятан миниатюрный MEMS-микрофон. Он ловит речь в радиусе пяти метров, превращая любую беседу в цифровой след.
Внешне устройство идентично рядовой ручке. Никаких кнопок, лишних проводов или светящихся экранов. Пользователь выбирает стержни 0,5 или 0,7 мм. Внутри находится аккумулятор и 32 гигабайта памяти. Этого объема хватает для длительных записей без участия сети нейросетей в режиме реального времени.
Батарея держит заряд 30 часов. Фирменный кейс для подзарядки расширяет лимит до 100 часов. Индикатор записи есть, но он настолько тусклый, что заметить его в офисе или аудитории крайне сложно.
"Инженерная задача устройства — незаметность. Однако маскировка под бытовой предмет в общественных местах создает риск нарушения закона о тайне частной жизни. Вся ответственность за сбор данных ложится на плечи владельца", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Обработка данных происходит в мобильном приложении. После синхронизации ручка скидывает голос в смартфон. Нейросеть расшифровывает запись на 39 языках, делая выжимку главных мыслей. Кнопка FlowMark на корпусе ставит "маячок" в важный момент разговора. Можно привязать к файлам фотографии презентаций или рукописных заметок.
|Характеристика
|Параметр
|Память
|32 Гб
|Автономность с кейсом
|100 часов
|Радиус микрофона
|До 5 метров
"Масштаб цифровой фиксации сегодня беспрецедентен. Мы видим, как технологии, подобные оптическим ловушкам в космосе, переносятся в быт. Пользователь должен понимать: данные с таких устройств — легкая цель для перехвата при слабой защите", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Использование таких инструментов в публичных местах вызывает вопросы. В США или Европе законы о фиксировании разговоров жестко регламентированы. Скрытые функции космических технологий или гаджетов требуют согласия всех участников беседы.
"Применение скрытых средств записи требует правовой оценки. В разных юрисдикциях использование записывающих устройств без уведомления собеседника чревато административными или уголовными исками", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александра Миронова.
Scribe стоит от 159 долларов. Расширенный комплект с кейсом обойдется в 209 долларов. Работа нейросети ограничена подпиской: бесплатно дают 300 минут в месяц, максимум — безлимит за 29,90 долларов ежемесячно.
Нет, запись идет на встроенную память емкостью 32 Гб.
30 часов без кейса и 100 часов при использовании зарядного чехла.
Да, есть LED-индикатор, но он сделан почти незаметным.
Система распознает 39 языков.
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