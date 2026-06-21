Стенография в ХХI веке: смарт-ручка от Flowtica зафиксирует и переведёт на 39 языков каждое слово

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Наука

Компания Flowtica представила Scribe — девайс, который выглядит как обычная письменная принадлежность, но тайно пишет звуковую историю вашего дня. Внутри металлического корпуса спрятан миниатюрный MEMS-микрофон. Он ловит речь в радиусе пяти метров, превращая любую беседу в цифровой след.

Ручка
Фото: Openverse by Ryk Neethling, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ручка

Начинка и автономность

Внешне устройство идентично рядовой ручке. Никаких кнопок, лишних проводов или светящихся экранов. Пользователь выбирает стержни 0,5 или 0,7 мм. Внутри находится аккумулятор и 32 гигабайта памяти. Этого объема хватает для длительных записей без участия сети нейросетей в режиме реального времени.

Батарея держит заряд 30 часов. Фирменный кейс для подзарядки расширяет лимит до 100 часов. Индикатор записи есть, но он настолько тусклый, что заметить его в офисе или аудитории крайне сложно.

"Инженерная задача устройства — незаметность. Однако маскировка под бытовой предмет в общественных местах создает риск нарушения закона о тайне частной жизни. Вся ответственность за сбор данных ложится на плечи владельца", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Мозги в смартфоне

Обработка данных происходит в мобильном приложении. После синхронизации ручка скидывает голос в смартфон. Нейросеть расшифровывает запись на 39 языках, делая выжимку главных мыслей. Кнопка FlowMark на корпусе ставит "маячок" в важный момент разговора. Можно привязать к файлам фотографии презентаций или рукописных заметок.

Характеристика Параметр
Память 32 Гб
Автономность с кейсом 100 часов
Радиус микрофона До 5 метров

"Масштаб цифровой фиксации сегодня беспрецедентен. Мы видим, как технологии, подобные оптическим ловушкам в космосе, переносятся в быт. Пользователь должен понимать: данные с таких устройств — легкая цель для перехвата при слабой защите", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Использование таких инструментов в публичных местах вызывает вопросы. В США или Европе законы о фиксировании разговоров жестко регламентированы. Скрытые функции космических технологий или гаджетов требуют согласия всех участников беседы.

"Применение скрытых средств записи требует правовой оценки. В разных юрисдикциях использование записывающих устройств без уведомления собеседника чревато административными или уголовными исками", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александра Миронова.

Билет в экосистему

Scribe стоит от 159 долларов. Расширенный комплект с кейсом обойдется в 209 долларов. Работа нейросети ограничена подпиской: бесплатно дают 300 минут в месяц, максимум — безлимит за 29,90 долларов ежемесячно.

Ответы на популярные вопросы о Scribe

Нужен ли интернет для записи?

Нет, запись идет на встроенную память емкостью 32 Гб.

Сколько держит заряд?

30 часов без кейса и 100 часов при использовании зарядного чехла.

Видно ли, что идет запись?

Да, есть LED-индикатор, но он сделан почти незаметным.

Сколько языков понимает ИИ?

Система распознает 39 языков.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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