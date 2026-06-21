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Космический детектив: на Титане и Плутоне найдена органика, которая поставила учёных в тупик

Наука

Телескоп "Джеймс Уэбб" подсмотрел на Плутоне и спутнике Сатурна Титане нечто загадочное. Это органическое соединение. Астрофизики чешут затылки, потому что его спектральный "почерк" не совпадает ни с чем известным в наших каталогах.

Энергия планет
Фото: unsplash.com by NASA Hubble Space Telescope is licensed under Free to use under the Unsplash License
Энергия планет

Спектроскопия: как заглянуть в состав далеких миров

Ученые не летают с сачком за образцами к окраинам Солнечной системы. Они используют спектроскопию. Этот метод — как чтение штрих-кода на товаре. Каждое вещество поглощает энергию света на строго определенных длинах волн. Направили приборы JWST на цель, проанализировали спектр и увидели: вот тут свет "просел". Значит, объект ест энергию на этой частоте.

"Мы используем свет как ключ к молекулярной структуре. Если прибор фиксирует специфический провал — значит, там есть "невидимый" для прямого наблюдения гость. Это не магия, а жесткий физический расчет", — предположил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Загадочная "полоса 5,113"

Данные телескопа показали узкую полосу на длине волны 5,113 мкм. Она обнаружилась и на загадочном Плутоне, и на Титане. Статья с разбором этого открытия уходит в печать Astronomy & Astrophysics. Ученые пытались примерить на эту полосу уже известные соединения. Сравнивали с лабораторными образцами льда, бензолом, ацетиленом — мимо. Ни одна модель не легла идеально.

Разные миры, один химанализ

Плутон — это холодный камень с разреженной атмосферой. Титан — внушительный спутник с плотной газовой оболочкой и активной химией. На первый взгляд они как небо и земля. Но планетарные процессы диктуют свои правила. Планетолог Брюно Безар из Парижской обсерватории уверен: оба тела живут по похожим законам.

Свойство Титан Плутон
Атмосфера Плотная Разреженная
Основной газ Азот, метан Азот, метан

"На поверхности таких объектов накапливается "дымка" органики. Это продукт химических реакций в азотно-метановых атмосферах. То, что мы видим сейчас — это след длительного осаждения молекул", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Что искать вертолету Dragonfly

Титан остается одним из главных мест для поиска внеземной жизни. Пока мы видим лишь "органический суп" неизвестного состава. Исследователи предполагают, что дело в сложной модификации молекул. Возможно, размер зерен вещества на Плутоне и Титане отличается. На помощь идет миссия Dragonfly. В 2028 году вертолет НАСА отправится прямо к поверхности спутника Сатурна, чтобы собрать реальные данные.

"Нам нужны локальные пробы. Спектральные данные — это лишь косвенные улики. Вертолет на месте сможет доказать, имеем ли мы дело с простыми алленами или чем-то более экзотическим", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы

Это признаки инопланетной жизни?

Это органика, но не обязательно жизнь. Сложные соединения возникают даже при воздействии космического излучения на простую "химию" атмосферы.

Почему именно 5,113 мкм?

На этой частоте резонируют связи конкретных углеродных молекул, находящихся в твердой фазе.

Почему Плутон и Титан так похожи?

Их атмосферы исторически формировались под воздействием схожих химических процессов распада метана и переосаждения продуктов на поверхность.

Что даст миссия Dragonfly?

Вертолет сможет "понюхать" поверхность и состав воздуха прямо в местах залегания загадочного вещества, исключив ошибку телескопа.

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Экспертная проверка: физик Дмитрий Лапшин, химик Илья Сафронов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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