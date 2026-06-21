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Великое переселение планет: новый химический след заставил переписать историю Солнечной системы

Наука » Экология » Космос

Уран всегда считался странным куском льда на окраине Солнечной системы. Но свежий взгляд на пыльные архивы зонда Voyager 2, который промчался мимо планеты ещё в 1986 году, показал: мы недооценивали его "ледяную мощь". Ученые из Лестерского университета выудили из старых спектрометров данные об избытке угарного газа (CO) в глубоких слоях атмосферы. Этот химический "выхлоп" прямо намекает — внутри планеты гораздо больше льда, чем камня. По сути, Уран — это не просто газовый шар, а гигантская ледяная глыба, которая строилась совсем по другим правилам, чем Юпитер или Сатурн.

Плента Уран
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плента Уран

Почему Уран — это ледяной "неваляшка"

Представьте, что вы печете пирог. Если Юпитер и Сатурн — это в основном тесто из водорода и гелия, то Уран и Нептун - это замороженная начинка. Ученые называют их "ледяными гигантами". В их недрах варятся метан, аммиак и вода. Новая порция данных с Voyager 2 доказывает: концентрация угарного газа там зашкаливает. Это значит, что при формировании планета жадно глотала лед тоннами. Настолько жадно, что скалистым породам в центре просто не хватило места.

"Обнаружение такого объема СО ломает старые модели. Приборы Voyager 2 не были заточены под поиск угарного газа, нам пришлось буквально изобретать новый метод анализа архивного "шума", чтобы достать эти цифры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Космическая миграция: откуда прилетел гигант

Если льда так много, значит, Уран родился не там, где живет сейчас. Физика проста: вблизи Солнца лед испаряется, как на раскаленной сковородке. Чтобы собрать столько "заморозки", планете пришлось бы возникнуть на самых задворках системы, где царит абсолютный минус. Позже гравитационная чехарда вышвырнула его поближе к нам. Это объясняет, почему он так не похож на своих соседей-гигантов. Исследование Сары Джонсон из Лестера прямо указывает на великое переселение миров в прошлом.

Параметр Старая версия Новые данные (Nature Astronomy)
Состав ядра Смесь камня и льда Доминирование льда
Место рождения Текущая орбита Дальние окраины (миграция)

Лишний лед — это не просто "холодильник" в центре планеты. Это огромная масса, которая давит на всё вокруг. Оказалось, что ядро Урана массивнее, чем мы думали. А чем тяжелее и плотнее "начинка", тем страннее ведет себя магнитное поле. У Урана оно кривое и смещенное, словно планету кто-то хорошенько пнул в бок на этапе сборки. Как и в случае со структурой Луны, история здесь писалась через катастрофы и столкновения.

"Магнитные аномалии Урана напрямую связаны с его внутренним устройством. Если ядро богаче льдом, это меняет всю электродинамику планеты. Мы годами смотрели не в ту сторону", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка магнитного поля и тяжелого ядра

Работа, спонсируемая ЕКА, заставляет пересмотреть вообще все учебники по формированию Солнечной системы. Если Уран мигрировал, то планеты двигались как шары в бильярде. Это бросает тень на стабильность нашего общего дома. Исследователи уверены: новые данные помогут точнее строить модели будущего и объяснять, как выживают подобные системы у других звезд. Прошлые данные миссии Lucy или находки в древних городах ничто по сравнению с масштабом перекройки карты космоса.

"Это не просто цифры в таблице. Мы видим, как лед диктует правила эволюции целых миров. Уран перестал быть скучным шаром, он стал ключом к пониманию хаоса, который творился миллиарды лет назад", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы об Уране

Почему данные 1986 года анализируют только сейчас?

Технологии обработки сигналов тогда и сейчас — это небо и земля. Современные алгоритмы позволяют очистить данные от помех и увидеть то, что для инженеров XX века было простым фоновым шумом.

Что дает знание о лишнем леде в ядре?

Это меняет понимание плотности и теплопроводности планеты. Теперь ясно, почему Уран выделяет так мало тепла в космос по сравнению с тем же Нептуном.

Связан ли ледяной состав с наклоном оси планеты?

Опосредованно — да. Массивное ледяное ядро влияет на распределение момента инерции, что важно для понимания того, как Уран удержался в своем странном положении "лежа на боку" после древних ударов.

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