Море с двойным дном: что тысячи лет происходит в глубинах Чёрного моря

Черное море скрывает под тонким слоем обитаемых вод гигантский резервуар ядовитого газа. Девять десятых объема водоема заполнены сероводородом, концентрация которого растет. Физические барьеры удерживают токсичную зону на глубине, но вмешательство человека и климат подталкивают ее к поверхности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Морское дно

Природный прорыв и гибель экосистемы

Семь тысяч лет назад на месте моря находилось пресное озеро. Его уровень располагался на сто метров ниже текущей отметки. Около 5600 лет до нашей эры таяние ледников подняло уровень Мирового океана, и соленые воды Средиземного моря прорвали перешеек в районе Босфора. Поток воды шириной в километр затапливал побережье со скоростью 15 сантиметров в сутки.

Тяжелая соленая вода опустилась на дно, вытеснив более легкую озерную массу вверх. Огромное количество речной рыбы и растительности погибло мгновенно. Миллиарды тонн органики осели на дно, где без доступа кислорода началось гниение. Бактерии, перерабатывающие этот осадок, начали выделять сероводород. Так сформировались удивительные трансформации водоема, превратившегося из озера в резервуар для яда.

"Сероводород в Черном море — это продукт жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Они используют сульфаты морской воды для окисления органики в условиях полного отсутствия кислорода. Этот процесс идет непрерывно на протяжении тысячелетий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Два этажа черноморской химии

Море четко разделено на две части. Верхний слой толщиной от 100 до 200 метров пригоден для жизни. Здесь соленость составляет около 18 промилле, что позволяет существовать дельфинам, рыбам и водорослям. Глубже начинается мертвая зона, где кислород заменен сероводородом. В придонных слоях концентрация газа достигает 11 миллиграммов на литр.

Между этими мирами существует узкая граница — хемоклин. Ее толщина достигает 20 метров. Рыбы не могут пересечь эту черту, так как газ блокирует клеточное дыхание. Суммарный объем сероводорода в море оценивается в 4,6 миллиарда тонн. Это делает водоем опасной ловушкой, масштаб которой не имеет аналогов на планете.

Отсутствие кислорода на глубине создает эффект консервации. Археологи находят на дне античные корабли, которые не подверглись разрушению древоточцами или коррозией. Похожие находки торговых кораблей в других морях обычно сильно повреждены, но в Черном море время буквально замирает.

Почему слои не перемешиваются

Слои воды удерживаются на месте из-за разницы в плотности. Глубинная вода более холодная и соленая, что делает ее тяжелой. Она лежит на дне неподвижным пластом. Поверхностные воды постоянно опресняются реками, такими как Дунай и Днепр. Разрыв в плотности работает как барьер, который не могут преодолеть даже сильнейшие штормы.

Характеристика Параметры слоев Верхний слой (0—150 м) 18 промилле солености, наличие кислорода, жизнь Нижний слой (ниже 200 м) 22 промилле солености, сероводород, мертвая зона Общий объем газа Около 4,6 млрд тонн сероводорода

Босфорский пролив слишком мелок, чтобы обеспечить полноценный водообмен. Его глубина не превышает 27 метров. Это превращает море в закрытую систему. В то время как другие моря очищаются за счет течений, Черное море накапливает продукты распада внутри себя веками.

"Вертикальное перемешивание в Черном море крайне затруднено. На глубине 150 метров плотность воды резко возрастает, создавая непроницаемую крышку. Это природная особенность, которая консервирует токсичные массы на дне", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Реальность экологической угрозы

Сероводород крайне деструктивен для живых организмов. При попадании в атмосферу он вызывает паралич дыхания. Пока газ заперт колоссальным давлением воды, безопасности людей ничего не угрожает. Однако сейсмическая активность может спровоцировать локальные выбросы. В 1927 году после землетрясения в Крыму жители побережья чувствовали запах серы, что подтверждает возможность выхода газа.

Внезапный подъем глубинных масс возможен лишь при катастрофических событиях планетарного масштаба. Гораздо опаснее постепенная деградация экосистемы. Сейчас климатические риски и потепление воды усиливают стабильность границы слоев. Кислород почти не проникает вниз, а сероводородная зона начинает медленно расширяться.

Антропогенный фактор и рост ядовитой зоны

За последние тридцать лет граница смерти поднялась на 10–15 метров. Раньше она находилась на глубине 150 метров, сейчас в некоторых районах фиксируется на отметке 80 метров. Одной из причин стали удобрения, смываемые с полей в реки. Они вызывают избыточный рост водорослей. Органическая масса после отмирания падает на дно, увеличивая количество пищи для бактерий, вырабатывающих газ.

Человек меняет сток рек через плотины и каналы. Это нарушает естественный баланс пресной и соленой воды. В то время как инженеры создают сложные тоннели для обхода морских штормов, в Черном море фундаментальные процессы остаются без должного контроля. Снижение биологического разнообразия и перелов рыбы также ускоряют накопление органики на глубине.

"Сокращение живого слоя Черного моря — это тревожный сигнал. Подъем границы сероводорода напрямую связан с загрязнением рек и общим потеплением климата. Мы фактически стимулируем рост ядовитого резервуара", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии моря

Может ли Черное море загореться?

Нет. Сероводород растворен в воде под огромным давлением. Даже при выходе на поверхность его концентрация в воздухе будет недостаточной для поддержания горения на открытом пространстве.

Опасно ли купаться на пляжах?

Для отдыхающих опасности нет. Сероводородная зона находится слишком глубоко. Прибрежные воды постоянно обновляются и насыщены кислородом.

Как можно очистить море от газа?

Методов полной очистки не существует. Предложения закачивать кислород на глубину экономически неоправданны. Единственный путь — снижение сброса органических загрязнений через реки.

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