Космический пришелец из тьмы: пролет зонда NASA вскрыл невероятное прошлое астероида-неваляшки

Астероид Дональдджохансон, напоминающий по форме космическую неваляшку, оказался "гостем" из дальних рубежей Солнечной системы. Исследование данных, переданных зондом NASA Lucy, показало, что этот объект не просто кусок камня в Главном поясе, а результат сложной эволюции ледяных миров. Необычная двудольная структура и специфический химический состав указывают на то, что в прошлом его родительское тело могло содержать жидкую воду — редчайшее явление для объектов такого типа.

Фото: NASA by public domain Лунный корабль "Орион"

Два тела — одна судьба: форма и рельеф астероида

В апреле 2025 года аппарат Lucy приблизился к Дональдджохансону на расстояние менее тысячи километров. Полученные снимки позволили детально рассмотреть объект, который раньше выглядел лишь светящейся точкой. Главным открытием стала его форма: астероид состоит из двух долей, которые когда-то мягко столкнулись и буквально срослись друг с другом. Подобные структуры часто встречаются среди объектов пояса Койпера, но здесь, вблизи Солнца, это выглядит как маркер "внешнего" происхождения.

"Такая двудольная структура подтверждает теорию об иерархическом формировании небесных тел. Сначала образуются небольшие комья из пыли и льда, которые затем объединяются. Тот факт, что перешеек астероида кажется более гладким, говорит о перемещении грунта внутри системы — объект словно пересыпает песок из одной чаши в другую под действием центробежной силы", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Интересно, что вращение астероида не подчиняется строгой цикличности. Ученые зафиксировали два типа колебаний: полный оборот за 253 часа и дополнительные "кувырки", повторяющиеся каждые 455 часов. Такая нестабильность может быть следствием столкновений, которые маскировались под естественные процессы на протяжении миллиардов лет. Специфическое движение Дональдджохансона также связывают с влиянием солнечного излучения, которое способно раскручивать или тормозить небольшие космические тела.

Вода и солнце: как климат менял облик пришельца

Спектральный анализ поверхности преподнес сюрприз: зонд обнаружил железосодержащие филлосиликаты. Это минералы, которые в земных условиях образуются только при контакте горных пород с водой. Специалисты считают, что Дональдджохансон — это осколок гораздо более крупного тела, диаметр которого достигал 80 километров. В недрах этого прародителя когда-то было достаточно тепла, чтобы лед растаял и запустил химические реакции в породе.

"Наличие минералов, сформированных водой, — это прямой путь к пониманию древней химии нашей системы. Даже если сейчас астероид сух, его состав хранит память о том времени, когда он был частью влажной и теплой среды. Подобные находки позволяют нам реконструировать условия, в которых зарождались планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Изменения орбиты и состава связаны с климатическими сценариями прошлого. Пока на одних планетах угроза медленно поднимается из глубин, в космосе влияние внешней среды носит еще более радикальный характер. Для астероида Дональдджохансон главным фактором стало разрушительное воздействие радиации и соударений с соседями по поясу.

Разрушение гиганта: происхождение из внешней зоны

Согласно выводам авторов работы в журнале Science, астероид не всегда находился там, где его обнаружили. Его характеристики больше соответствуют объектам, сформировавшимся за орбитой Юпитера или даже Сатурна. В какой-то момент гравитационные пертурбации вытолкнули его во внутреннюю часть Солнечной системы. Здесь, под градом столкновений, родительское тело разлетелось на куски, один из которых и стал "неваляшкой".

"Мы видим перед собой космический реликтовый объект. Его миграция из внешних областей системы — это как обнаружить в тропиках полярного жителя. Это доказывает, что Главный пояс астероидов — это не застывшая структура, а динамический 'котел', где смешались тела самого разного происхождения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Подобные открытия заставляют пересмотреть взгляды на безопасность космического пространства. Если объекты могут так радикально менять свои орбиты, то и импульс из глубины планеты, и угроза сверху требуют постоянного мониторинга. Исследование Дональдджохансона — это лишь первый шаг миссии Lucy на пути к троянским астероидам Юпитера.

Характеристика Данные астероида Дональдджохансон Цикл вращения Около 253 часов (около 10 суток) Тип формы Двудольная (контактная двойная система) Минеральный состав Железосодержащие филлосиликаты Размер предка Диаметр около 80 километров

Ответы на популярные вопросы о Дональдджохансоне

Почему астероид назвали "неваляшкой"?

Это связано с его специфической формой и характером вращения. Астероид состоит из двух частей, соединенных перешейком, и при движении совершает сложные колебательные движения, напоминающие раскачивание игрушки-неваляшки.

Как ученые узнали, что на астероиде была вода?

В ходе спектрального анализа нашли филлосиликаты — это глинистые минералы, которые образуются только в присутствии жидкой воды. Это доказывает, что в прошлом родительское тело астероида было достаточно горячим и влажным.

Какую роль в открытии сыграл зонд NASA Lucy?

Зонд пролетел на рекордно близком расстоянии в 961 километр, что позволило получить снимки высокого разрешения и провести спектроскопию поверхности. До этого момента Дональдджохансон оставался практически неизученным.

Может ли этот астероид угрожать Земле?

В настоящее время объект находится в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером на стабильной орбите. Его траектория не пересекается с земной, поэтому опасности для нашей планеты он не представляет.

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