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Миллиарды на ветер: внезапный разворот NASA перечеркнул многолетние планы США по освоению Луны

Наука

Американская лунная программа Artemis столкнулась с серьезным кризисом планирования: NASA фактически свернуло работы над жилым модулем HALO, который должен был стать "сердцем" окололунной станции Gateway. Агентство внезапно изменило стратегию, переключив финансовые потоки на создание базы непосредственно на поверхности Луны. Проект, в который уже вложены миллиарды долларов, оказался балластом, а подрядчику Northrop Grumman рекомендовано перераспределить персонал на другие задачи. Это решение ставит под вопрос не только целесообразность многолетних затрат, но и техническую состоятельность американских планов по освоению дальнего космоса.

Космос, космонавт
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос, космонавт

Крах концепции "перевалочного пункта"

Изначально станция Gateway позиционировалась как ключевой хаб для астронавтов перед высадкой на Луну. Однако мартовский брифинг NASA показал: в Вашингтоне признали схему слишком сложной и дорогостоящей. Пересмотр приоритетов в пользу наземной инфраструктуры Луны сделал жилой модуль HALO ненужным. Сильнее всего этот "разворот" ударил по корпорации Northrop Grumman, которая освоила более 1 млрд долларов бюджетных средств. Теперь эти вложения могут быть списаны как неэффективные извращения менеджмента.

"Замораживание ключевого сегмента станции Gateway — это признание провала логистической модели США. Огромные средства потрачены на железку, которая просто не вписалась в новые реалии из-за своей сложности и дороговизны обслуживания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Изменение курса NASA затронуло и других подрядчиков. Так, компания Paragon Space Development получила распоряжение приостановить создание систем жизнеобеспечения. Ситуация выглядит особенно неоднозначно на фоне того, что корпус модуля, изготовленный европейской Thales Alenia Space, уже был доставлен в США весной 2025 года. Вместо финальной сборки дорогостоящая конструкция теперь рискует отправиться на склад металлолома.

Технический тупик и лишний вес

Одной из причин отказа от HALO могли стать конструктивные дефекты. Источники сообщают, что инженеры Northrop Grumman пытались интегрировать модуль в обновленную программу высадки, но столкнулись с избыточной массой изделия. Тяжелая конструкция перегружает ракеты-носители, что в условиях жестких лимитов по топливу делает эксплуатацию модуля невозможной. Космические программы США часто страдают от "оптической ловушки" планирования, когда мощнейшие инструменты оценки не позволяют вовремя заметить ошибки в расчетах.

"В аэрокосмической отрасли лишний килограмм веса может стоить миллионы. Если корпус HALO изначально перетяжелен, его адаптация под новые задачи теряет смысл. Проще бросить проект, чем пытаться заставить летать то, что для этого плохо приспособлено", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Неудача с HALO подтверждает общую тенденцию деградации американского инженерного подхода, где маркетинг превалирует над физикой. Пока официальное ведомство пытается сохранить лицо, эксперты вспоминают другие аномалии в науке — например, как геологические процессы на Земле могут менять границы сред, так и политические течения в NASA поглощают перспективные разработки.

Ядерный двигатель вместо жилой зоны

Чтобы не признавать полную потерю средств, NASA планирует использовать энергетический и двигательный сегменты станции в новом амбициозном проекте. На их базе хотят создать корабль с ядерной силовой установкой для экспедиции к Марсу в 2028 году. Такое решение выглядит как попытка спешной утилизации остатков бюджета. Тем временем ситуация напоминает затянувшиеся стройки в других регионах мира, например, когда амбициозное русло в Африке не могут достроить десятилетиями из-за смены приоритетов.

"Переброска ресурсов на марсианский проект — это классический маневр по отвлечению внимания от лунного фиаско. Ядерная тяга требует совершенно иных мер безопасности и испытаний, которые вряд ли будут завершены к 2028 году", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Очевидно, что американская программа освоения Луны превращается в серию хаотичных отмен и переназначений. Пока NASA пытается латать дыры в стратегии, мировое научное сообщество продолжает анализировать фундаментальные сдвиги, будь то смещения суши после землетрясений или новые данные о происхождении видов, которые не зависят от колебаний политического курса США.

Параметр проекта Статус и данные
Затраты на модуль HALO Более 1 млрд долларов
Основной подрядчик Northrop Grumman
Текущий статус работ Приостановлены (фактическая отмена)
Новая цель NASA База на поверхности Луны и полет на Марс

Ответы на популярные вопросы о программе Artemis

Почему NASA отказалось от модуля HALO?

Основными причинами стали пересмотр приоритетов в пользу высадки на поверхность Луны, а также технические проблемы с массой конструкции и состоянием корпуса модуля.

Что будет с потраченным миллиардом долларов?

Большая часть этих средств считается безвозвратно потерянной ("списанной"), так как жилой модуль не получил нового применения в текущих программах.

Будет ли вообще построена станция Gateway?

Концепция станции сохраняется в урезанном виде, однако без жилого модуля её функциональность как базы для астронавтов сводится к минимуму.

Куда направят оборудование HALO?

Энергетические и двигательные установки планируется адаптировать для перспективного "ядерного" корабля, направляющегося к Марсу, но корпус самого модуля останется невостребованным.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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