Деревья уходят под воду без дождей и плотин: загадка озера в самом сердце России

На севере Красноярского края геологи фиксируют аномальную активность земной коры. Плато Путорана ежегодно поднимается на 2 сантиметра, выталкивая поверхность вверх. В центре процесса находится озеро Виви — водоем без видимых причин становится глубже, затапливая прибрежные леса и меняя ландшафт.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро

Геология базальтового монолита

Плато Путорана представляет собой массивную провинцию из базальтовых пород. Огромная территория изрезана каньонами и заполнена пресной водой. В отличие от стабильных равнин, эта часть Сибири демонстрирует вертикальное движение. Инструментальные замеры подтверждают: поверхность растет со скоростью до 2 сантиметров в год. Для твердых пород это сопоставимо с быстрым бегом.

Механизм этого подъема ученые связывают с глубинными процессами. Тепловые потоки или тектонические сдвиги давят на основание плато снизу. Камень ведет себя подвижно, создавая новые формы рельефа. Здесь же расположен Тальниковый водопад, чья высота в 1990 году была зафиксирована на отметке 482 метра. Подобные трансформации рельефа напоминают о том, что земная кора остается пластичной.

"Скорость вертикальных движений на Путорана выходит за рамки привычной статики. Мы видим активную фазу формирования рельефа, когда горы растут буквально на глазах одного поколения исследователей", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Динамика озера Виви

Озеро Виви растянулось на 88 километров в длину, зажатое в узком тектоническом разломе. В него впадают сотни ручьев, но сток обеспечивает только одна одноименная река. Основная странность водоема заключается в переменной глубине. Исследователи называют цифры от 80 до 200 метров. Эти расхождения — не ошибка приборов, а следствие подвижности дна.

Береговая линия Виви постоянно меняется. Затопленные лиственницы, стоящие в воде далеко от кромки суши, служат индикаторами опускания отдельных блоков коры. Пока само плато идет вверх, чаша озера может проседать или деформироваться. Такие природные аномалии требуют постоянного мониторинга, так как меняют гидрологический баланс целого региона.

"Изменение уровня дна и затопление лесов указывают на сейсмическую нестабильность дна. Озеро Виви — это активная лабораторная модель тектонического разлома в миниатюре", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Параметр системы Показатель Скорость подъема плато 1,5—2 см в год Длина озера Виви 80—88 км Максимальная высота рельефа 1701 м Зафиксированная высота водопада 482 м

Точка географического равновесия

На юго-восточном берегу озера Виви расположен географический центр России. Координаты этой точки вычислил в 1992 году доктор технических наук Петр Бакут. Расчеты подтвердили государственные службы, установив там памятный знак и часовню. Примечательно, что после 2014 года положение центра пришлось корректировать — данные сместились на десятки метров.

Место остается труднодоступным. Здесь нет дорог и постоянных поселений. Путешественники сталкиваются с суровым климатом и резкими перепадами давления. Подобная изоляция сохраняет экосистему в первозданном виде, позволяя наблюдать за исчезновением границ между стабильной землей и подвижной водой. Физика процессов здесь доминирует над географией.

"Географический центр на Путорана — это не статичная точка, а живой объект. Подвижки коры и изменение очертаний берега Виви делают любые точные координаты временными", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Почему озеро становится глубже?

Рост глубины связан с проседанием озерной чаши на фоне общего подъема окружающего плато. Дно озера опускается в результате тектонического растяжения земной коры в этой зоне.

Где именно находится центр России?

Точка расположена в Эвенкийском районе Красноярского края на берегу озера Виви. Точные координаты периодически пересчитываются из-за изменения границ и геодезических уточнений.

Можно ли добраться до озера самостоятельно?

Регулярного сообщения с озером нет. Попасть туда можно только на вертолете или в составе специализированных экспедиций на внедорожной технике и лодках.

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