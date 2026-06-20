Проект, который должен был изменить карту Африки: почему его не могут запустить 40 лет

Инженеры планируют спасти высыхающее озеро Чад с помощью Трансаквы — проекта искусственного русла длиной 2400 километров. Идея переброски водных ресурсов реки Конго через Сахару за 50 миллиардов долларов столкнулась с геополитическими спорами, экологическими рисками и вопросом суверенитета стран.

Фото: earthobservatory.nasa.gov is licensed under GNU Free Documentation License Сахара

Исчезновение гигантского водоема

Озеро Чад стремительно превращается в пыль. С 1963 года его площадь сократилась с 25000 до 1350 квадратных километров. Потеря 90 процентов водного зеркала вызвала гуманитарную катастрофу. Реки Шари и Логоне больше не справляются с подпиткой чаши из-за изменения осадков и бесконтрольного водозабора. Озеро распалось на два мелких бассейна, разделенных болотами.

Дефицит ресурса вытолкнул 40 миллионов человек из привычной среды обитания. Исчезновение рыбы и плодородных земель спровоцировало массовую миграцию и конфликты. Социальный вакуум заполнили радикальные группировки. В регионе Сахеля только к октябрю 2025 года число беженцев достигло четырех миллионов человек. Водный кризис превратился в катализатор нестабильности, который невозможно остановить гуманитарными подачками.

"Ситуация в бассейне Чада критическая, так как любые тектонические сдвиги в экономике региона упираются в нехватку базового ресурса. Природа не терпит пустоты, и на месте воды всегда возникают социальные потрясения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Проект Трансаква: чертежи против реальности

Идея напоить пустыню водами реки Конго возникла еще в 1929 году. Итальянская компания Bonifica в 1980-х годах превратила эту фантазию в детальный проект Трансаква. План предполагает строительство системы каналов и плотин, которые заберут часть стока правых притоков Конго. Через Центральноафриканскую Республику вода должна пойти самотеком на север, пополняя реку Шари.

Трансакву называют становым хребтом развития. Помимо спасения водоема, инженеры обещают орошение огромных территорий и генерацию электроэнергии. Канал должен стать судоходным путем, открыв странам без выхода к морю доступ к Атлантике. В 2016 году китайская корпорация PowerChina проявила интерес к инициативе, а в 2018 году проект поддержали восемь африканских государств. Однако стоимость в 50 миллиардов долларов остается неподъемной для региона.

Характеристика Значение проекта Протяженность канала 2400 километров Оценочная стоимость 50 миллиардов долларов Сокращение площади озера на 90 процентов с 1963 года Население региона 40 миллионов человек

Главным сторонником стройки долгое время выступал Нигер. Власти страны видели в канале способ остановить деградацию почв и создать рабочие места. Если вода вернется в засушливые районы, это лишит базы вооруженные отряды, вербующие молодежь от безысходности. Масштаб замысла сопоставим с Панамским каналом, но политическая воля участников процесса постоянно наталкивается на сопротивление соседей.

"Любая крупная геологическая трансформация ландшафта несет риски, которые сложно просчитать на десятилетия вперед. Мы можем решить одну проблему, но создать десяток новых в бассейне Конго", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геополитические и экологические барьеры

Основной противник проекта — Демократическая Республика Конго. Власти страны справедливо указывают на то, что три четверти их собственного населения не имеют доступа к чистой питьевой воде. Передача ресурса соседям при внутреннем дефиците выглядит политическим самоубийством. Киншаса настаивает на праве суверенитета над своими реками и отвергает претензии на долю стока Конго.

Экологи бьют тревогу из-за риска разрушения экосистемы бассейна Конго. Даже минимальный отбор воды может нарушить баланс в тропических лесах. Французские ученые предлагают альтернативы: забор воды из притока Убанги с помощью насосов или использование реки Котто. Эти варианты дешевле, но они не решают задачу комплексного развития территорий. Пока стороны спорят, озеро продолжает испаряться.

"Когда природные ресурсы становятся объектом большой политики, инженерная логика отходит на второй план. Проекты такого уровня требуют не только денег, но и абсолютного доверия между странами", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер Олег Никитин.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя просто накачать воду из Конго в Чад?

Расстояние между бассейнами огромно, а рельеф требует строительства сложной системы шлюзов и плотин. Расходы на энергию для насосов сделают воду золотой, поэтому инженеры ищут способы гравитационного стока.

Как Китай участвует в этом проекте?

Китайские компании готовы предоставить технологии и кредиты в обмен на доступ к ресурсам региона и инфраструктурные контракты. Однако без согласия ДР Конго Пекин не спешит инвестировать миллиарды в спорную территорию.

Поможет ли канал остановить терроризм?

Косвенно — да. Вода даст работу фермерам и рыбакам, что снизит уровень бедности. Именно нищета и отсутствие перспектив являются главной причиной популярности радикальных идей в Сахеле.

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