Лёд Гренландии хранит ужас: почему пробуждение древних генов может лишить медицину главного козыря

Арктика хранит не только лед. Под ногами у исследователей Гренландии лежат "биологические капсулы времени". Ученые нашли в древних мусорных кучах палеоэскимосов и норманнских ферм нечто пугающее. Это следы микроорганизмов, которые дремали в почве тысячи лет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Арктическая мерзлота

Генетический след в вечной мерзлоте

Группа исследователей из Дании и Гренландии прочесала более 200 образцов грунта. Они искали жизнь там, где, казалось бы, всё давно мертво. Анализ ДНК показал: бытовые отходы древних поселений до сих пор фонят генетическим материалом. Это не живые бактерии, готовые к атаке, а их "чертежи". Раньше мы знали о подобных находках в контексте болезней древней Сибири, теперь карта опасностей пополнилась Арктикой.

"ДНК-анализ — это работа с архивами. Мы не нашли активного врага, мы нашли его визитные карточки в слоях почвы. Однако сам факт сохранения такой информации на протяжении тысячелетий доказывает высокую биологическую стойкость органических следов в условиях холода", — констатировал в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Гены-невидимки: угроза устойчивости

Хуже того, ученые обнаружили сотни генов, устойчивых к антибиотикам. Это "броня" микробов. Даже если сам микроб мертв, его гены могут передаться другим обитателям почвы. Мир микробиологии — это бесконечный обмен данными. Подобные процессы мы наблюдаем и в воздушных экосистемах, где бактерии перемещаются с туманом.

Тип находки Последствия ДНК патогенов Маркеры прошлых эпидемий Резистентные гены Риск передачи устойчивости к лекарствам

Природа арктических находок напоминает детектив. Археология — это всегда работа с памятью земли, будь то древние города Ирака или кельтские захоронения.

"Микроорганизмы — лучшие выживальщики. Они не умирают, они переходят в режим ожидания. Устойчивость к антибиотикам в древних образцах говорит о том, что биологические системы вырабатывали защиту задолго до изобретения пенициллина человеком", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Таяние как пусковой крючок

Лед тает. Это не новость, но это серьезно. Когда вечная мерзлота отступает, она высвобождает "архив" в окружающую среду. Исследователи из Frontiers in Microbiology успокаивают: глобальной пандемии из мусорной кучи в Гренландии ждать не стоит. Зона поражения — крошечный пятачок вокруг источника.

"Экосистема Гренландии очень специфична. Локализация бактериальных следов удерживает их от глобального распространения. Опасность здесь носит региональный характер, в отличие от процессов, меняющих уровень моря в Средиземноморье", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о древних микробах

Могут ли эти микробы воскреснуть?

Речь идет о следах ДНК. Это как найти обрывок газеты — информация есть, а газеты как целостного предмета — нет.

Насколько опасны эти находки для местных жителей?

Угроза ничтожна. Исследователи отмечают, что микроорганизмы заперты в локальных отложениях.

Почему они вообще сохранились?

Арктический холод работает как идеальный холодильник, замедляя разрушение органических молекул.

Будут ли проводить раскопки дальше?

Да, изучение почвы помогает понять, как менялись болезни и быт в поселениях древних людей.

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