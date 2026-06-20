ИИ пришёл в тундру: как оленей будут проверять на болезни за пару секунд

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Наука

Оленеводы Арктики получили в руки цифровой сканер. Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН завершили разработку первой российской нейросети для оценки состояния здоровья северных оленей в режиме реального времени. Как устроен этот "цифровой глаз" и почему за ним будущее заполярных ферм?

олени и оленеводы
Фото: commons.wikimedia.org by ezioman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
олени и оленеводы

Узкие места оленеводства

В арктических хозяйствах Мурманской области и всего Севера критически не хватает людей. Опытных специалистов почти нет, а о генетике и родословной стада оленеводы могут только гадать. Традиционные методы мониторинга требуют физического контакта с оленями. Это провоцирует выброс кортизола у животных и замедляет набор мышечной массы. Внедрение искусственного интеллекта в подобных условиях становится вопросом сохранения рентабельности ферм.

"Традиционные методы осмотра требуют фиксации животного, что вызывает у него сильнейший стресс и ведет к потере веса. Нейросеть же способна бесконтактно, по видео, оценивать состояние мускулатуры и кожных покровов оленя. Это позволяет выявлять патологии на ранней стадии и оперативно изолировать заболевших особей, сохраняя продуктивность всего стада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Как работает "цифровой глаз"

Разработчики поставили перед нейросетью задачу распознавания биометрических параметров через компьютерное зрение. Система эффективно мониторит мускулатуру оленя и улавливает изменения состояния кожного покрова. Это позволяет выявлять признаки заболеваний на ранней стадии, когда поражения еще не очевидны человеческому глазу.

Метод Результат для оленя
Физический осмотр (датчики) Высокий стресс, потеря веса
Компьютерное зрение Полный покой, точность данных

Цифры обучения и испытаний

Алгоритм тренировали на массиве из 60 фотографий животных из ямальского стада. Тесты подтвердили высокую точность системы в определении критических биометрических показателей. Нейросеть берет на себя рутину, требующую от человека часов пристального наблюдения. Технология готова к интеграции в автоматизированные системы управления сельским хозяйством Арктики.

"Для обучения ИИ на узких выборках важно качество первичных данных. 60 снимков — это стартовое ядро, которое будет масштабироваться по мере накопления видеотеки с камер наблюдения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по кибербезопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о нейросетях в АПК

Как нейросеть понимает, что олень болен?

Она сравнивает геометрию тела и текстуру кожи с эталонными моделями здоровых особей в базе.

Требуется ли доступ в интернет в тундре?

Системы для удаленных регионов проектируются с возможностью локальной обработки данных без связи.

Можно ли взломать или переобучить систему для искажения цифр?

Любой ИИ уязвим, защита инфраструктуры требует строгого контроля доступа к алгоритмам анализа.

Заменит ли это оленеводов?

Нет, технология лишь снимает с человека нагрузку по мониторингу, помогая принимать взвешенные решения.

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Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов, специалист по кибербезопасности Максим Петров.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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