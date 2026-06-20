ИИ пришёл в тундру: как оленей будут проверять на болезни за пару секунд

Оленеводы Арктики получили в руки цифровой сканер. Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН завершили разработку первой российской нейросети для оценки состояния здоровья северных оленей в режиме реального времени. Как устроен этот "цифровой глаз" и почему за ним будущее заполярных ферм?
В арктических хозяйствах Мурманской области и всего Севера критически не хватает людей. Опытных специалистов почти нет, а о генетике и родословной стада оленеводы могут только гадать. Традиционные методы мониторинга требуют физического контакта с оленями. Это провоцирует выброс кортизола у животных и замедляет набор мышечной массы. Внедрение искусственного интеллекта в подобных условиях становится вопросом сохранения рентабельности ферм.
"Традиционные методы осмотра требуют фиксации животного, что вызывает у него сильнейший стресс и ведет к потере веса. Нейросеть же способна бесконтактно, по видео, оценивать состояние мускулатуры и кожных покровов оленя. Это позволяет выявлять патологии на ранней стадии и оперативно изолировать заболевших особей, сохраняя продуктивность всего стада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.
Разработчики поставили перед нейросетью задачу распознавания биометрических параметров через компьютерное зрение. Система эффективно мониторит мускулатуру оленя и улавливает изменения состояния кожного покрова. Это позволяет выявлять признаки заболеваний на ранней стадии, когда поражения еще не очевидны человеческому глазу.
|Метод
|Результат для оленя
|Физический осмотр (датчики)
|Высокий стресс, потеря веса
|Компьютерное зрение
|Полный покой, точность данных
Алгоритм тренировали на массиве из 60 фотографий животных из ямальского стада. Тесты подтвердили высокую точность системы в определении критических биометрических показателей. Нейросеть берет на себя рутину, требующую от человека часов пристального наблюдения. Технология готова к интеграции в автоматизированные системы управления сельским хозяйством Арктики.
"Для обучения ИИ на узких выборках важно качество первичных данных. 60 снимков — это стартовое ядро, которое будет масштабироваться по мере накопления видеотеки с камер наблюдения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по кибербезопасности Максим Петров.
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