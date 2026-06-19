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Луну буквально превратили в фарш: древний артефакт вскрыл масштаб катастрофы 3,5 млрд лет назад

Наука

Лунный камень Northwest Africa 12593, найденный в песках Сахары, стал для ученых ключом к пониманию древних катастроф в Солнечной системе. Исследование показало, что этот невзрачный осколок хранит в себе следы трех колоссальных ударов, самый мощный из которых произошел 3,5 миллиарда лет назад. В то время как на Земле только зарождались первые формы жизни, Луна подвергалась жесточайшей бомбардировке, буквально плавившей её поверхность.

Метеорит над лесом
Фото: Pravda.ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит над лесом

Луна как архив космических столкновений

В отличие от нашей планеты, лишенная атмосферы и тектонической активности Луна сохраняет шрамы своего прошлого в первозданном виде. Исследователи из Колорадского университета в Боулдере, чья работа опубликована в журнале Geology, выяснили, что метеорит NWA 12593 является фрагментом брекчии — породы, состоящей из обломков, намертво спаянных природным "цементом" под воздействием ударного давления.

"Такие находки позволяют восстановить хронологию событий, которые на Земле давно стерты эрозией и движением материков. Мы видим не просто камень, а застывший момент глобальной катастрофы", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Важность подобных находок сложно переоценить. Если развитие древних существ на Земле шло своим чередом, то космическая обстановка в тот период была крайне агрессивной. Метеорит NWA 12593 подтверждает, что интенсивность падений небесных тел была значительно выше нынешней.

Три удара: биография одного метеорита

Анализ радиоизотопного состава показал, что жизнь этого камня была наполнена разрушениями. Первое столкновение произошло 3,5 миллиарда лет назад — удар был такой силы, что образовал слой расплава. Второе событие перемешало эти породы с другими фрагментами, превратив их в твердый конгломерат. Третий, финальный удар, выбил обломок с орбиты Луны и отправил его в сторону Земли.

Интересно, что физика таких процессов порой напоминает поведение объектов в атмосфере, где даже в самой разряженной среде обнаружили активную жизнь микроорганизмов, хотя условия там кажутся невозможными. Для формирования брекчии, подобной NWA 12593, требуются колоссальная энергия и мгновенное застывание.

"Структура метеорита напоминает слоеный пирог из разных эпох. Каждый слой — это подпись конкретного астероида, врезавшегося в Луну. По сути, это естественный прибор для записи истории", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Кубический цирконий: след запредельных температур

Главным открытием внутри метеорита стали микроскопические следы, оставленные кубическим цирконием. Этот минерал, широко известный как имитация бриллианта в ювелирном деле, образуется в природе только при температуре выше 2300 градусов Цельсия. Хотя сам минерал со временем перекристаллизовался, характерные структурные изменения выдали его былое присутствие.

Признак Значение для науки
Наличие следов циркония Свидетельство нагрева поверхности выше 2300°C
Структура брекчии Доказательство множественных столкновений
Возраст расплава Совпадение с эпохой бомбардировки (3,5 млрд лет)

Такой экстремальный нагрев подтверждает, что Луна переживала периоды частичного расплавления коры. В то же время на Земле могли происходить не менее масштабные события, например, вспышка древней инфекции, изменившая облик целых популяций, хотя масштабы космических и биологических драм несопоставимы.

Загадка синхронных ударов в космосе

Ученые обратили внимание на странное совпадение: мощный удар по Луне произошел одновременно с масштабными столкновениями, зафиксированными в истории Земли и астероида Веста. Это наводит на мысль о существовании общего "потока" астероидов, который пронесся через внутреннюю часть Солнечной системы. Подобные аномалии иногда ставят под угрозу даже современные аппараты, как в случае, когда расширение атмосферы затянуло телескоп в опасную зону.

"Редко когда удается синхронизировать данные с трех разных небесных тел. Это доказывает, что 3,5 миллиарда лет назад вся наша система находилась в зоне затяжного артиллерийского обстрела из космоса", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследование NWA 12593 еще раз подтвердило: лунные метеориты гораздо ценнее образцов, привезенных миссиями "Аполлон". Они попадают к нам из самых отдаленных и неизученных кратеров, давая полное представление о глобальной истории спутника, а не только о точках посадки кораблей.

Ответы на популярные вопросы о лунном метеорите

Как отличить лунный метеорит от обычного камня?

Лунные камни имеют уникальный химический состав и часто покрыты коркой плавления, возникшей при прохождении через атмосферу Земли. Точное подтверждение дает только лабораторный анализ изотопов.

Почему метеорит нашли именно в Африке?

В пустынях метеориты сохраняются дольше всего из-за сухого климата, а черные оплавленные камни легче заметить на фоне светлого песка.

Может ли в лунном камне быть жизнь?

На данный момент следов жизни на Луне не обнаружено. Однако такие метеориты помогают понять, в каких условиях зарождалась жизнь на Земле, так как бомбардировка шла одновременно.

Зачем ученым знать об ударах, которые были миллиард лет назад?

Это помогает моделировать эволюцию планет и оценивать нынешние риски столкновения Земли с крупными астероидами.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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